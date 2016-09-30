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Андрей Червиченко: Почему-то мне кажется, что «Спартак» обыграет «Зенит»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Квинси Промес и Зе Луиш
Квинси Промес и Зе ЛуишИсточник: Sovsport.ru

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru предстоящий матч столичного клуба с «Зенитом».

– Думаю, нас ждет интересная встреча, – начал Червиченко, – «Зенит» стал резко набирать обороты, игра пошла у питерского клуба. Вы сами видели, как команда Луческу разобралась с голландцами. С другой стороны, «Спартак» тоже хорош, особенно в нападении. Сейчас столичный клуб, скажем так, живет с ущемленным самолюбием. У команды был отрыв, и я думаю, что игроки находятся в раздраженном состоянии. Завтрашняя игра может совсем «приземлить» команду. Думаю, игроки «Спартака» выйдут на этот матч, как на финал. Они будут умирать на поле, и мне почему-то кажется, не проиграют.

– Редко от вас такое услышишь…
– Возможно, я бываю резок, но я всегда оцениваю ситуацию объективно. 

– Отсутствие Дмитрия Комбарова сыграет свою роль? 
– Не считаю этого футболиста ключевым в «Спартаке». Он относится к той категории игроков, которые покинут команду не в конце этого, так следующего сезона точно. В прошлом году он пропустил много матчей, поэтому это не существенная потеря. Думаю, кто-то из молодых ребят вполне может заменить его. У Комбарова получаются хорошо только фланговые передачи. 

– Как думаете, кто сыграет в центральной зоне «Спартака»: Боккетти с Кутеповым или Боккетти с Маурисио?
– Сложно сказать, но мне лично нравится Илья. Да, он ошибается, но это свойственно его возрасту. Можно было бы попробовать так: Кутепов и Маурисио. Несмотря на то, что Боккетти основной игрок, итальянец часто ошибается, нарушает правила, и судьи ему многое прощают. В каждом матче он наигрывает на желтую, а иногда и на красную карточку. Не думаю, что Сальваторе тот человек, на котором держится команда. Мне больше нравится Кутепов.

– Как вам игра Жулиано? Этот игрок  достойная замена Халку?
– Если речь идет о таком футболисте, как Халк, то нельзя говорить подобным образом. Халк настолько самобытный игрок, что его заменить невозможно. Как это сделать? Найдите где-нибудь замену Пабло Пикассо. Это уникальные люди в своей профессии. Так и Халк, который обладает пушечным ударом. Его неординарность всегда отличала от других, поэтому это давало некое преимущество «Зениту». Никогда не знаешь чего ждать от бразильца. Другое дело – игра Жулиано, который начинает чувствовать себя увереннее. Надеюсь, скоро мы увидим такой же сильный «Зенит», как и донецкий «Шахтер», который сумеет выиграть Кубок УЕФА. 

– В прошлом сезоне у команды был Халк, в этом – Жулиано, который в матче с «Алкмаром» отдал Кокорину голевой пас. Вернется ли Александр на свой прежний уровень с помощью своего бразильского партнера? 
– Если честно, я удивлен действиями Кокорина в этом матче. Он сыграл отлично, оформил дубль. Ну что сказать, люди взрослеют. Дай бог, чтобы Жулиано стал тем человеком, который поможет Кокорину понять, что когда-нибудь придется завершать карьеру, а хорошо бы, чтобы она вообще началась (смеется). Кокорин все время воспринимался, как игрок, подающий надежды. Хорошо, если бы это было так. Например, в матче с «Алкмаром» это начало просматриваться.

– Русский Марио Балотелли?
– Не все так печально (смеется).

– Что думаете по поводу вратарской позиции в «Зените»?
– Удивляет меня Юрий Лодыгин. Иногда стоит так, что не забьешь вообще, а в другой игре пропускает странные мячи. Даже непонятно, как он это делает. Заметил, что у него какая-то проблема с мячами, летящими с метров тридцати или штрафных. Если мы, например, посмотрим на Сослана Джанаева – все становится ясно. Человек стоит и берет все, что только можно, а иногда парирует «мертвые мячи», как и Александр Беленов. Эти игроки «вытаскивают», а в «Зените» такого нет. В этой команде хороший вратарь, который иногда пропускает такие голы, что удивляешься, но если вы меня спросите, кому я отдам предпочтение: Артему Реброву или Лодыгину, я выберу игрока «Зенита», поскольку Юрий, на мой взгляд, гораздо надежнее. 

– Вспоминаете гол от «Уфы»?
– Нет, почему? Сколько раз Артем спасал свою команду? Я не к тому, что мастерство у Реброва хромает, но с ним какая-то суета происходит. Он постоянно кричит на защитников, находится в напряжении. С Лодыгиным другая история…

– Как думаете, кого выпустит Каррера в этой игре: Попова или Ананидзе. Спрашиваю, потому что с другими позициями все более или менее понятно.
– На мой взгляд, логичнее выпускать Попова, потому что в «Зените» защитники не самые добрые, очень жесткие, а Джано, несмотря на его технику, будет «снесен» игроками соперника. Думаю, правильнее будет выпустить грузинского игрока за полчаса до конца встречи, но тут важно смотреть, каким будет счет.

– Каково сейчас эмоциональное состояние в стане красно-белых?
– Нужно всегда уметь объяснить себе, почему ты проигрываешь. Думаю, в «Спартаке» никаких проблем с этим нет. Вылет из Кубка России объяснили дальним перелетом, результат матча с «Уфой» –случайностью. Теперь не будет никаких отговорок. Всегда говорил, что октябрь станет решающим месяцем для команды. Если «Спартак» сможет вырвать хотя бы половину очков из матчей с «Зенитом», ЦСКА и «Ростовом», тогда можно будет сказать, что этот клуб – серьезный претендент на чемпионство. Если все сложится иначе – рановато начали радоваться болельщики «Спартака», – сказал Червиченко.

Голосование: Как завершится матч «Зенит» - «Спартак»?

Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция



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