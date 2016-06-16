Впечатлены даже гости! Как Суперлига вернулась в Петербург

"Динамо-Ленинградская область" провело в Петербурге первый матч сезона Источник: ВК «Динамо ЛО»

«Динамо-ЛО» начало дома в Суперлиге с поражения, а корреспондент Spb.Sovsport.ru рассказал игроку сборной России об уходе главного тренера.

Между соответствием и несоответствием – 500 мест

Через четыре года в Петербург вернулась мужская Суперлига. Последним представителем города был «Автомобилист», который погружается все дальше на дно: зимой команда досрочно закончила выступать в Высшей лиге А, а в текущем сезоне самый титулованный петербургский клуб будет играть в лиге Б – третьем по статусу дивизионе страны.

Правда, «Динамо-ЛО» выступает в Петербурге больше вынужденно. Вообще команда представляет Сосновый Бор – город в Ленинградской области. Там же волейболисты и играли матчи Высшей лиги А. Клуб рассчитывал использовать обе арены: с топ-клубами играть в Петербурге, а с остальными – в Ленобласти. Однако Всероссийская федерация волейбола отказала: потолок в Сосновом Бору слишком низкий и вместимость маленькая, всего до тысячи зрителей.

Вместимость Академии Платонова, где играют все волейбольные клубы Петербурга – на 500 мест больше. На первый домашний матч «Динамо-ЛО» зал заполняется почти полностью: пустуют места в углу, а некоторые зрители предпочитают постоять у прохода на балконе. В их числе и динамовские фанаты, часть из которых приехала прямо из Соснового Бора. Один из них в случае удачного розыгрыша начинает размахивать флагом «Динамо», другой – зеленым флагом Соснового Бора. Еще пять человек в углу отвечают за кричалки и давление на соперника фразами в момент подачи «В сетку!»

Во время матча удается устроить даже пару перекличек, но в остальном звуковую атмосферу создают фанаты. Уже на следующей домашней игре, а это будет дерби с московским «Динамо», публика должна болеть куда активнее. Пока она обошлась парой зарядов «Динамо!»

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Затянули с разбором

Команда Олега Согрина стартовала в Суперлиге выездным матчем против «Енисея» с самым ярким волейболистом России Алексеем Спиридоновым. Красноярцев динамовцы уже обыгрывали в Кубке России, так что победа на тай-брейке сверхсенсацией не стала.

Другое дело – победить новосибирский «Локомотив», соперника по первой домашней игре. Сибирский клуб начинает новый этап в истории без Андрея Воронкова, работавшего главным тренером семь лет. На его место пришел Пламен Константинов, но главная новость – не только эта, а возвращение Николая Павлова. Диагональный принес Новосибирску первый трофей в истории – Кубок России в 2010-м, через год уехал в «Динамо», а вернулся нынешним летом из Италии, где играл за «Латину».

Пока Павлов привыкает к старой-доброй Суперлиге, лидерство в «Локомотиве» берет на себя Лукаш Дивиш. Словак в этом году дебютировал за сборную России, только в Рио не поехал. Сейчас он капитан железнодорожников. На площадке Дивиш это и показывает: общение с арбитрами, подсказки на хорошем русском и едва ли не самое громкое празднование выигранных очков.

Все три партии «Динамо-ЛО» не отпускает соперника очень далеко. Гостям хоть и хватает трех партий для победы, но счет во всех сетах плотный: 22:25, 21:25, 19:25. Динамовцы, пожалуй, приятное открытие старта сезона, однако, может, игроки еще и не привыкли к высшему дивизиону. Как иначе объяснить момент в первой партии, когда команду предупредили за задержку игры. Вот так долго волейболисты обсуждали проигранный мяч.

«Алекно ушел из сборной? Не слышал»

После матча волейбольная площадка – место раздолья. Без проблем можно договориться о совместной фотографии с любым волейболистом. У «Локомотива» самые популярные игроки для фото – Дивиш и Павлов.

– Очень понравились болельщики, – признается корреспонденту Spb.Sovsport.ru Лукаш Дивиш. - Здорово, что есть еще одна такая хорошая команда в Суперлиге.

– Вы дебютировали за сборную России в этом году. Следили за игрой ребят в Рио?

– Я считаю, что команда должна была занять третье место. Очень жаль, что они проиграли борьбу американцам. Уже не буду разбирать ту игру и говорить, что там не получилось.

– Владимир Алекно ушел из сборной.

– Да?

– Вы не слышали об этом?

– Нет, ничего не слышал, – Дивиш немного удивлен. – Мне было очень приятно работать с ним. Работать с олимпийским чемпионом, победителем Лиги чемпионов и многих турниров – это хороший опыт.

– Мы настраивались на «Динамо-ЛО» очень серьезно, – говорит Николай Павлов. – В первом туре они очень хорошо играли в Красноярске. Видно, динамовцы хотят доказать, что не просто так попали в Суперлигу.

– Могли остаться в Италии еще на сезон или твердо решили вернуться в Россию?

– Мог и дальше играть в «Латине», но решил вернуться в Россию, потому что у меня дети, ребенку нужно ходить в школу, а семья всегда ездит за мной – в этом была самая большая проблема.

– Думали о возвращении в сборную?

– Это сложный вопрос, потому что чтобы играть в сборной, нужно быть лучшим. Пока об этом говорить еще рано.