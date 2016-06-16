Впечатлены даже гости! Как Суперлига вернулась в Петербург
«Динамо-ЛО» начало
дома в Суперлиге с поражения, а корреспондент Spb.Sovsport.ru рассказал
игроку сборной России об уходе главного тренера.
Между соответствием и несоответствием – 500 мест
Через четыре года в Петербург вернулась мужская Суперлига.
Последним представителем города был «Автомобилист», который погружается все
дальше на дно: зимой команда досрочно закончила выступать в Высшей лиге А, а в
текущем сезоне самый титулованный петербургский клуб будет играть в лиге Б –
третьем по статусу дивизионе страны.
Правда, «Динамо-ЛО» выступает в Петербурге больше
вынужденно. Вообще команда представляет Сосновый Бор – город в Ленинградской
области. Там же волейболисты и играли матчи Высшей лиги А. Клуб рассчитывал
использовать обе арены: с топ-клубами играть в Петербурге, а с остальными – в
Ленобласти. Однако Всероссийская федерация волейбола отказала: потолок в
Сосновом Бору слишком низкий и вместимость маленькая, всего до тысячи зрителей.
Вместимость Академии Платонова, где играют все волейбольные клубы
Петербурга – на 500 мест больше. На первый домашний матч «Динамо-ЛО» зал
заполняется почти полностью: пустуют места в углу, а некоторые зрители
предпочитают постоять у прохода на балконе. В их числе и динамовские фанаты,
часть из которых приехала прямо из Соснового Бора. Один из них в случае
удачного розыгрыша начинает размахивать флагом «Динамо», другой – зеленым
флагом Соснового Бора. Еще пять человек в углу отвечают за кричалки и давление
на соперника фразами в момент подачи «В сетку!»
Во время матча удается устроить даже пару перекличек, но в остальном звуковую атмосферу создают фанаты. Уже на следующей домашней игре, а это будет дерби с московским «Динамо», публика должна болеть куда активнее. Пока она обошлась парой зарядов «Динамо!»
Команда атомной столицы. Что нужно знать о новичке Суперлиги
Затянули с разбором
Команда Олега Согрина стартовала в Суперлиге выездным матчем
против «Енисея» с самым ярким волейболистом России Алексеем Спиридоновым.
Красноярцев динамовцы уже обыгрывали в Кубке России, так что победа на
тай-брейке сверхсенсацией не стала.
Другое дело – победить новосибирский «Локомотив», соперника
по первой домашней игре. Сибирский клуб начинает новый этап в истории без
Андрея Воронкова, работавшего главным тренером семь лет. На его место пришел
Пламен Константинов, но главная новость – не только эта, а возвращение Николая
Павлова. Диагональный принес Новосибирску первый трофей в истории – Кубок
России в 2010-м, через год уехал в «Динамо», а вернулся нынешним летом из
Италии, где играл за «Латину».
Пока Павлов привыкает к старой-доброй Суперлиге, лидерство в
«Локомотиве» берет на себя Лукаш Дивиш. Словак в этом году дебютировал за
сборную России, только в Рио не поехал. Сейчас он капитан железнодорожников. На
площадке Дивиш это и показывает: общение с арбитрами, подсказки на хорошем
русском и едва ли не самое громкое празднование выигранных очков.
Все три партии «Динамо-ЛО» не отпускает соперника очень
далеко. Гостям хоть и хватает трех партий для победы, но счет во всех сетах плотный:
22:25, 21:25, 19:25. Динамовцы, пожалуй, приятное открытие старта сезона,
однако, может, игроки еще и не привыкли к высшему дивизиону. Как иначе
объяснить момент в первой партии, когда команду предупредили за задержку игры.
Вот так долго волейболисты обсуждали проигранный мяч.
«Алекно ушел из сборной? Не слышал»
После матча волейбольная площадка – место раздолья. Без
проблем можно договориться о совместной фотографии с любым волейболистом. У
«Локомотива» самые популярные игроки для фото – Дивиш и Павлов.
– Очень понравились болельщики, – признается корреспонденту Spb.Sovsport.ru Лукаш Дивиш. - Здорово, что есть еще одна такая хорошая
команда в Суперлиге.
– Вы дебютировали за
сборную России в этом году. Следили за игрой ребят в Рио?
– Я считаю, что команда должна была занять третье место. Очень жаль, что они проиграли борьбу американцам. Уже не буду разбирать ту игру и говорить, что там не получилось.
– Владимир Алекно
ушел из сборной.
– Да?
– Вы не слышали об
этом?
– Нет, ничего не слышал, – Дивиш немного удивлен. – Мне было очень приятно работать с ним. Работать с олимпийским чемпионом, победителем Лиги чемпионов и многих турниров – это хороший опыт.
– Мы настраивались на «Динамо-ЛО» очень серьезно, – говорит Николай
Павлов. – В первом туре они очень хорошо играли в Красноярске. Видно, динамовцы
хотят доказать, что не просто так попали в Суперлигу.
– Могли остаться в
Италии еще на сезон или твердо решили вернуться в Россию?
– Мог и дальше играть в «Латине», но решил вернуться в Россию, потому что у меня дети, ребенку нужно ходить в школу, а семья всегда ездит за мной – в этом была самая большая проблема.
– Думали о
возвращении в сборную?
– Это сложный вопрос, потому что чтобы играть в сборной, нужно быть лучшим. Пока об этом говорить еще рано.