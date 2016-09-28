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Гвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходных

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хосеп Гвардиола
Хосеп ГвардиолаИсточник: Reuters

Sovsport.ru представляет центральные матчи выходных в чемпионатах Англии, Италии и Германии.

ШАНС «ТОТТЕНХЭМА»

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»

Лондон. 2 октября. Стадион «Уайт Харт Лейн». 16.15 (мск).

ТВ: «Матч Футбол 1», 16.10 (мск).

«Манчестер Сити» начал чемпионат Англии с шести побед кряду. Прервется ли эта серия или главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола установит рекорд, став первым тренером, кто выиграл семь первых своих матчей в премьер-лиге – главная интрига тура. Шансы на это есть, ведь соперником «горожан» станет еще не проигрывавший в национальном чемпионате «Тоттенхэм». Именно эти команды являются лидерами турнира.

В чем шансы заключаются «Тоттенхэма» на удачный исход? Выделим два момента.

1. Лучшая оборона в лиге

«Манчестер Сити» является самой результатной командой лиги – 18 голов в шести матчах. В свою очередь, у «Тоттенхэма» самая крепкая защита - лишь три пропущенных мяча. Кому, как не «шпорам», удачно противостоять атаке «горожан»?

Учитывая все это, весьма некстати для «Сити» потеря Кевина Де Брюйне – из-за травмы подколенного сухожилия игру он пропустит. Бельгиец является лидером «Манчестер Сити» по голевым передачам (4), ключевым передачам (3,7 в среднем за матч) и проникающим пасам (0,7 в среднем за игру). Гвардиола не скрывает, что счастлив иметь такого футболиста в своей команде: «Де Брюйне – выдающийся игрок. При обороне он первый вступает в борьбу. В атаке четко работает с мячом, видит на поле абсолютно все. В каждом эпизоде он принимает правильное решение в нужное время. Нам повезло иметь его в своей команде».

2. Свежесть

На неделе оба коллектива сыграли в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» без ряда лидеров (не сыграли защитники Уокер, Роуз, полузащитники Дембеле и Дайер - их возвращение в игру ожидается уже в эти выходные, а также форварда Кейна) победил в Москве ЦСКА (2:1). «Манчестер Сити» играл в Глазго против «Селтика» в сильнейшем составе, но добился лишь ничьей вничью (3:3). При этом «шпоры» играли во вторник, а «горожане» - в среду. Значит, свежесть может стать козырем команды из Лондона. Учитывая, что «Манчестер Сити» умеет задействовать в атаке всю ширину поля, это очень важный момент.

Прогноз Sovsport.ru: «Тоттенхэм» не проиграет.

Матч

Тоттенхэм - Манчестер Сити

Место и дата

02 октября 16:15, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

ОХОТА «ИНТЕРА»

«Рома» - «Интер»

Рим. 2 октября. «Стадио Олимпико». 21.45 (мск).

ТВ: «Матч ТВ», 21.40 (мск), «Матч Футбол 2», 21.40 (мск).

Мауро Икарди
Мауро ИкардиИсточник: Reuters

В чемпионате Италии центральным матчем тура станет встреча «Ромы» и «Интера». Обе команды ставят высокие задачи, но пока играют нестабильно.

«Интер» на неделе уступил «Спарте» в Лиге Европы (1:3). Состав миланцев был смешанным – играли как основные футболисты, так и резервисты. Но болельщикам «Ромы» не стоит радоваться. Такая история уже была. Накануне игры с «Ювентусом» «Интер» уступил «Хапоэлю» из Беэр-Шевы (0:2), но это не помешало ему обыграть чемпионата Италии – 2:1. Тогда черно-синие били «Старую синьору» быстрыми атаками. Так же может быть и в матче с «Ромой», ведь игра пройдет в Риме.

Решить эпизод в составе миланской команды могут нападающий Икарди, крайние полузащитники Кандрева и Перишич. Несмотря на нестабильность команды, двое первых - лидеры чемпионата в отдельных номинациях: аргентинец – лучший бомбардир (6 голов), итальянец – лучший ассистент (3 передачи). Пока голландец Франк Де Бур организовывает игру своей команды, болельщики всегда могут рассчитывать на перечисленное трио.

Лучано Спаллетти предстоит найти баланс в игре «Ромы». Пока его команда много забивает (14 голов – лучший результат в лиге), но и много пропускает (8 мячей). Значит, нужно просто забить на один гол больше «Интера». Сделать это могут многие. В том числе Франческо Тотти, которому 27 сентября исполнилось 40 лет! В этом сезоне серии А он уже забил два мяча и сделал две голевые передачи. Учитывая, что на неделе он сыграл с первых минут против «Астры» (4:0) в Лиге Европы (в этом матче Тотти сделал два результативных паса), с «Интером» стоит ждать его появления на поле во втором тайме.

Прогноз Sovsport.ru: «Интер» не проиграет. Икарди забьет.

Матч

Рома - Интер

Место и дата

02 октября 21:45, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция

ЭКЗАМЕН ДЛЯ «БАЙЕРА»

«Байер» - «Боруссия» Д

Леверкузен. 1 октября. Стадион «Бай-Арена». 19.30 (мск).

ТВ: «Матч ТВ», 19.25 (мск), «Матч Футбол 3», 19.25 (мск).

Хавьер Эрнандес
Хавьер ЭрнандесИсточник: Reuters

«Боруссия» - самая яркая команда ведущих европейских чемпионатов. Это не мнение, а факт – в среднем за игру в чемпионате Германии она забивает по 3,2 гола (16 голов в пяти матчах). При этом ей совершенно без разницы, кому забивать. Это она показала в середине недели, дважды поразив ворота мадридского «Реала». Благодаря этому «Боруссия» сыграла вничью с действующим победителем Лиги чемпионов.

Главная интрига встречи с «Байером»: какой метод нейтрализации соперника изберут леверкузенцы? Варианта два – закрыться или самим пойти в атаку. Учитывая, что «Байер» пока лишь однажды сыграл «на ноль» в этом сезоне, вероятен второй вариант.

Прогноз Sovsport.ru: больше двух забитых голов в матче.

Матч

Байер - Боруссия

Место и дата

01 октября 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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