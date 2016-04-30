Кремль на Речном. В Москве пройдет один из престижнейших турниров по пятиборью

В воскресенье в российской столице звезды современного пятиборья разыграют один из самых ценных призов сезона - Кубок Кремля. Соревнования пройдут в формате смешанной эстафеты, среди главных фаворитов — олимпийский чемпион Александр Лесун в паре с лучшей пятиборкой России Донатой Римшайте.

У нынешнего, шестого по счету турнира был шанс стать Кубком реального Кремля. Как рассказал президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов, идея провести заключительный вид соревнований - «комбайн» (бег со стрельбой на огневых рубежах) — на Красной площади была более чем реальной. Она появилась в ходе подготовки к одному из главных российских турнирах по современному пятиборью, была одобрена администрацией Президента и Федеральной службы охраны — но в итоге все-таки отложена до лучших времен. Нестабильная осенняя погода, необходимость устанавливать прожекторы — в общем, факторов «против» набралось больше, чем доводов «за». Хотя идея колоссальная — на состязания в центре Москвы пятиборье могло бы собрать рекордную аудиторию.

Но на самом деле и в конно-спортивном комплексе на улице Дыбенко, что на Речном вокзале — а именно там пройдут решающие виды программы Кубка Кремля, верховая езда и «комбайн» - тоже очень комфортно и уютно. Тем более что от капризов погоды соревнования зависеть не будут — медали будут разыграны в крытом манеже. Конкурсы для зрителей, развлекательная программа — все это, как всегда, гарантировано.

Ну а главное — это спортивная интрига. Которая в нынешнем сезоне особая. Соревнования Кубка Кремля-2016 пройдут в формате смешанной эстафеты (микста). Дисциплины, которую руководство Международного союза современного пятиборья надеется увидеть на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Чем больше возможностей красочно презентовать эту дисциплину — тем больше шансов, что на Олимпиаде через четыре года в пятиборье будет разыграно не два комплекта медалей, а три. Поэтому Кубок Кремля несет нынче еще и благородную миссию по олимпийскому промоушну современного пятиборья.

Но перейдем к главной интриге турнира — его спортивной составляющей. Состав соревнований более чем завлекающий. Во-первых, российские болельщики получат шанс увидеть в действии самую яркую звезду отечественного и мирового современного пятиборья — олимпийского чемпиона 2016 года Александра Лесуна. Да, безусловно, он после Рио больше отдыхал, чем тренировался — но мастерство, сами знаете, не проотдыхаешь. Тем более что напарницей Лесуна станет Доната Римшайте — блестящая спортсменка, которой после ее 12-го места в Рио, что называется, есть что доказывать. И еще момент — Лесун и Римшайте в мае выиграли московский чемпионат мира в миксте.

Второй российской парой на Кубке Кремля тоже станут очень интересные ребята. София Серкина и Александр Лифанов — это, как принято говорить, будущее российского современного пятиборья, которое уже практически стало настоящим. Эти спортсмены, собрав медали юниорских турниров (а Лифанов — вообще чемпион юношеской Олимпиады), готовы к покорению взрослых вершин. И Кубок Кремля может стать для них очень мощным трамплином в будущее.

Ну а для тех, кто сомневается, будет ли интересно — несколько имен и соответствующих им регалий. Валентен Бело, чемпион мира-2016. Элоди Клувель, серебряная медалистка Олимпиады-2016. Саманта Маррей, серебряная медалистка Игр-2012. И это лишь некоторые из тех знаменитостей, которых вы можете увидеть в ближайшее воскресенье. Да, это не чемпионат мира в его классическом формате — но турнир, который вполне мог бы иметь приставку «Гран-при».

И погода очень даже благоприятная.

РАСПИСАНИЕ КУБКА КРЕМЛЯ

10.10 — Плавание, бассейн ЦСКА

11.10 — Фехтование, Дворец спортивных единоборств ЦСКА

14.45 — Церемония открытия турнира (Конно-спортивный комплекс ЦСКА)

15.10 — Верховая езда (КСК ЦСКА)

16.30 - «Комбайн» (бег со стрельбой на огневых рубежах, КСК ЦСКА)

17.05 — Церемония награждения (КСК ЦСКА)