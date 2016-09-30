Борис Майоров: Кубок мира круче Олимпиады! И в Корее у нас есть шанс

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о том, как должна изменится сборная России, чтобы добиться успеха на ОИ-2018.

Кубок мира, как и ожидалось, завершился победой сборной Канады. В финале «кленовые» дважды обыграли объединенную сборную Европы – 3:1, 2:1.

Со сборной России хозяева турнира встречались в полуфинале. И одолели наших 5:3.

Что должна сделать сборная России за оставшиеся полтора года до Олимпиады, чтобы добиться там успеха в противостоянии с грозным соперником? И есть ли у нее в принципе хоть какой-то шанс что-то изменить в нынешней расстановке сил на мировой арене.

- Возможность обыграть любого соперника в спорте есть всегда, - считает Борис Майоров. – Давайте примем это за аксиому. И именно из этого будем исходить. Тем более, что примеров, когда даже заведомо более слабый соперник берет верх над более сильным в спорте предостаточно. И в хоккее – тоже.

Если же мы говорим конкретно о сборной России, то речь идет о поиске талантов. Мы должны задать себе честный вопрос – почему у нас перестали появляться игроки уровня Александра Овечкина, Евгения Малкина, Павла Дацюка… Почему КХЛ и МХЛ их больше не рождают?

Как мы готовим свою молодежь? Занимаются ли тренеры с ними в клубах? Это основной вопрос на повестке дня, если мы говорим о сборной. Но это более масштабная и долгосрочная задача.

Если говорить о ближайших Олимпийских играх, до которых осталось совсем немного времени, то я уже в Торонто увидел черты нашей будущей команды. Их можно разглядеть!

У нас там выступало много молодых игроков. Они повзрослеют, заматереют. И наша команда будет выглядеть в Корее довольно прилично. Причем, это будет именно сборная, которая может горы свернуть.

Конечно, туда не попадут те, кто себя на Кубке мира не проявил. В первую очередь два наших самых опытных защитника – Андрей Марков и Алексей Емелин.

К Маркову я отношусь с глубоким уважением. Но Андрею сейчас 37 лет. Возраст дает о себе знать. Если же в двух словах прокомментироват ь игру Емелина на турнире – Алексей никуда не успевал. Да и удалялся порой не по делу, пусть не так часто, как Марков, но все-таки…

Думаю, что тренеры найдут кем их заменить.

Вообще Кубок Мира – очень серьезный оселок для того, чтобы сделать выводы о мастерстве хоккеиста, который претендует на участие в Олимпийских играх.

- Тем более, что к молодым игрокам сборной России претензий как раз нет. И Наместников, и Кучеров, и Телегин показали, что готовы к битвам на таком уровне.

- Конечно! Тоже самое можно сказать и о защитнике Дмитрии Орлове, и о нападающем Владимире Тарасенко. Хотелось бы большего от Артемия Панарина… Но вот у него игра не пошла, что сделаешь…

Верю и в то, что Овечкин с Малкиным своего последнего слова в сборной не сказали.

- Можно ли Кубок мира в принципе сравнивать с Олимпиадой?

- Кубок мира сильнее! Почему? Причина очень проста. В нем не принимают участия сборные Швейцарии, Германии, Дании, Латвии… Не в обиду этим сборным будет сказано. На Кубке мира максимально высок средний уровень игроков. Поэтому Кубок мира – гораздо более серьезное соревнование, чем Олимпиада.

Да, Зимние игры – это престиж, это раз в четыре года. Победа там почетна, и она на всю жизнь… Но с точки зрения спорта Кубок мира стоит выше.

- А вас не смущает, что турнир проводится в сентябре? И многие игроки там далеко не в лучшей форме?

- Других сроков для его проведения просто нет.



