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Алексей Полпудников: Поступит запрос от UFC, соглашусь. Деньги - не главное

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Полпудников: Поступит запрос от UFC, соглашусь. Деньги - не главное

22 октября на турнире ACB 48 свой дебютный бой в организации проведет перспективный 24-летний боец полулегкого веса из Хабаровска Алексей Полупдников по прозвищу Гладиатор.

В интервью Sovsport.ru спортсмен рассказал о своей подготовке к поединку против бразильца Жоао Карлоса Соузы (9-0), заявил, что ACB на данный момент является самым сильным промоушеном в России, а также рассказал, что готов выступать в UFC за меньшие деньги, чем получает сейчас.

«ACB - самая сильная организация в России» 

- Уже скоро вы проведете бой против бразильца ... на турнире ACB. Как и где готовитесь к этому поединку? Просматривали ли бои соперника?
- Основную часть подготовки провел у себя дома в Хабаровске. Сейчас я нахожусь в Омске и завершающую часть подготовки провожу в школе «Шторм».

Полпудников дебютировал в ММА 4 декабря 2010 года боем против Насруло Рафиева. Тот поединок Алексей проиграл единогласным решением судей. Всего же за шестилетнюю карьеру в смешанных единоборствах он провел 27 боев, в которых одержал 22 победы при четырех поражениях и одной ничье.

- Работаете вместе с Александром Шлеменко?
- Неделю удалось с ним поработать, но сейчас Александр улетает, у него бой против Кендалла Гроува на турнире Bellator 162. В понедельник прилетит Алексей Кунченко, будет помогать мне. Также в Омске тренируюсь вместе с Александром Сарнавским. Посмотрим бои соперника, будем готовиться тактически.

- Почему решили подписать контракт с организацией ACB? Чем этот промоушен привлек ваше внимание?
- Считаю, что ACB на данный момент - самая сильная бойцовская организация в России. В лиге выступают самые сильные спортсмены нашей страны, во всех дивизионах очень высокая конкуренция. «Беркут» предложил мне хорошие условия, поэтому и согласился.

- У вас цель стать чемпионом?
- Любой боец хочет выиграть титул. Но сейчас у меня цель - задержаться в этом промоушене. Контракт у меня подписан на один год. Пояс, в любом случае, никуда не уйдет. В лиге очень много классных ребят, нужно показывать интересные бои. Хочется понравится руководству, чтобы давали мне хороших соперников и продлили договор.

- Поступали ли к вам предложения из-за рубежа?
- Поступали, но не от Bellator и UFC. Были предложения от многих организаций, корейских, китайских и бразильских.

На данный момент победная серия Полпудникова составляет 10 поединков.

- Есть ли желание уехать в США и выступать в UFC?
- Если предложение поступит, то соглашусь. Надо ехать и пробовать, смысла ждать нет.

- А если в итоге проиграете по финансам?
- Меньше будут платить? Ну ничего страшного. Деньги для меня не на первом месте.

«С иностранцами драться интереснее» 

- Вы провели два боя в организации Fight Nights (ничья и победа). Что можете сказать об этом промоушене?
- В целом, нормальная организация. Все было хорошо организовано. Но у меня в этом промоушене не очень задались выступления. Считаю, что те бои были одними из худших в моей карьере. Никаких отношений с Fight Nights не было, приезжал на взвешивание, на следующий день дрался и улетал домой.

- Сильно удивились, когда Устармагомед Гаджидаудов на турнире ACB нокаутировал Александра Сарнавского?
- Это стало неожиданностью для многих, в том числе и для меня. Очень неприятный момент. Сейчас у Александра нормальное настроение, думаю он вернется в ММА более сильным. Ему нужно просто взять небольшую паузу. Он с 18 лет занимается единоборствами, живет в бешеном ритме. Ему нужно отдохнуть.

- По многим рейтингам чемпион One FC Марат Гафуров является сильнейшим бойцом из России в вашем дивизионе. Согласны с этим?
- Марат - хороший, сильный боец. Если он в рейтингах на первом месте, то значит так и есть. Но в этом весе очень много классных российских бойцов: чемпион ACB Забит Магомедшарипов, боец Fight Nights Расул Мирзаев...

Алексей Полпудников занимает 123-е место в мировом рейтинге полулегковесов.

Полулегкий вес

1. Жозе Алдо (Бразилия, 26-2)
2. Фрэнки Эдгар (США, 20-5-1)
3. Энтони Петтис (США, 19-5)
4. Макс Холловэй (США, 16-3)
5. Дэнил Страус (США, 24-6)
…17. Марат Гафуров (Россия)
30. Магомедрасул Хасбулаев (Россия)
38. Расул Мирзаев (Россия,)
60. Зубайра Тухугов (Россия)
62. Салман Жамалдаев (Россия)
65). Магомед Идрисов (Россия)
76. Забит Магомедшарипов (Россия)

- Вам интересны поединки против соотечественников?
- Да, интересны. Однако, с зарубежными бойцами драться интереснее.

- Чемпионом в ACB является Забит Магомедшарипов. Не кажется ли вам, что матчмейкеры лиги подбирают ему слабых соперников?
- К Забиту не должно быть претензий, не он выбирает соперников. Ему сложно найти достойных соперников. В крайнем бою он победил бразильца, которого нашли, буквально, за несколько недель до турнира. Забит - чемпион, он не катал вату, вышел в «клетку» и сделал свое дело. У Магомедшарипова были и трудные бои. Не считаю, что он «надутый» чемпион.

- Вы лично знакомы с основателем лиги ACB Майрбеком Хасиевым? В мире ММА его знают как строгого, но в то же время справедливого человека.
- Лично еще не знаком. Но по его действиям складывается впечатление справедливого человека.

«Допинг-контроль нужен» 

- Нужно ли в российском ММА вводить допинг-контроль?
- Думаю, нужно. Все спортсмены должны быть в равных условиях. Но, смотря, как это будет. На UFC, например, кого-то тестируют, а кого-то - нет. Не очень понятно, как это все выходит. Проведение допинг-контроля должно быть выстроено нормально. Не думаю, что российские бойцы сидят на допинге. Лига ACB с 2017 года должна вести эту процедуру, вот и посмотрим, как это будет выглядеть.

- Насколько смешанные единоборства развиты в Хабаровске?
- В Хабаровске профессиональные бои появились намного раньше, чем по России в целом - с 2000-го года. У нас очень много турниров, где можно «обкатываться» молодым неопытным спортсменам. Есть возможность драться хоть каждый месяц. Сейчас появляется любительское ММА, очень много детей занимаются этим видом спорта.

- Нужно ли менять правила взвешивания перед боем, чтобы спортсмены гоняли вес не так жестко?
- Нужно ввести правило, чтобы человек гонял определенный процент от своего веса. Сейчас бывает такое, что один боец сгоняет 16 кг, а другой - всего пять. Это очень ощутимо.

- Сколько боев в год должен проводить спортсмен, чтобы оставаться в тонусе.
- Кто-то проводит один бой в год, и чувствует себя нормально. Лично я готов проводить три-четыре боя в год. Андрей Корешков, например, проводит один поединок в год, Александр Шлеменко тоже нечасто дерется. Проблем с застоем у них нет.

- Вы, бывало, и по шесть боев в течение года проводили.
- Да, такое было. Еще многое зависит от финансовой составляющей. Если есть возможность и нет травм, почему бы и не выступить. Мне нравится это.

- Сегодня состоится бой между Михаилом Мохнаткиным и Фабио Мальдонадо. На кого ставите?
- Думаю, что Мохнаткин выиграет. Может быть, поединок будет скучноватым. Хоть и Мальдонадо провел хороший бой против Федора Емельяненко, но я ставлю на Михаила.

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