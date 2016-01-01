Четыре лапы на трассе Формулы-1

Утренний забег по трассе Формулы-1 на «Сочи Автодром» украсил спортивную программу второго дня Международного инвестиционного форума «Сочи»-2016. Более 350 участников форума и жителей Сочи вышли на старт дистанций в один, два и четыре круга длинной 5555 метров. Руководитель «Росавтодора» Роман Старовойт дал старт забегу и пробежал один круг.

- Хорошо, что на экономических форумах, несмотря на интенсивную деловую программу, прижилась традиция забегов и других спортивных мероприятий. Бег - это один из самых демократичных видов спорта. Для него нужны только кроссовки, и они у меня всегда собой. Неделю назад я пробежал Московский марафон, и сегодня также получил большое удовольствие. Олимпийские объекты Сочи известны мне, мягко говоря, не понаслышке. Но одно дело знать их инженерную составляющую, и совсем другое увидеть эту красоту на дистанции, пробежать по трассе легендарных соревнований в компании коллег и молодёжи.

Одним из героев забега стала собака Эльза, пробежавшая 11 км. «Мы с ней уже много раз участвовали в различных забегах. Думаю, что без Эльзы меня уже и на старт не пустят», - рассказала хозяйка собаки.