Андрей Макаров: В Китае в магазинах играем в «крокодила»

Голкипер «Куньлуня» Андрей Макаров в интервью Spb.Sovsport.ru – о китайских таксистах, женитьбе и возвращении в НХЛ.

Семак, Шатов и Поникаровский, но не Макаров

О разговоре с вратарем «Куньлуня» Андреем Макаровым мы договорились заранее. Встречу запланировали в вечер за сутки до матча его команды против СКА в одном из самых дорогих отелей Петербурга – там «Куньлунь» и остановился.

В лобби вдруг появляется тренер вратарей СКА Марко Торениус, он явно ждет кого-то из финских легионеров «Куньлуня». Но дожидается Алексея Поникаровского, общается с бывшим игроком СКА. Чуть позже к ним присоединяются Олег Шатов и Сергей Семак, которые вместе с другими игроками «Зенита» приехали в отель на карантин перед матчем Лиги Европы с АЗ.

На месте уже все игроки «Ред Стар» – кроме Макарова.

– Простите, но Андрей поехал к родственникам жены и попал в пробку. Он сегодня никак не успеет с вами пообщаться, – объясняет долгое отсутствие вратаря пресс-атташе китайской команды Олег Винокуров. – Вообще, у нас не принято разговаривать с прессой в день матча, но в такой ситуации сделаем исключение. Так что давайте завтра после тренировки.

День матча, 10:30. «Куньлунь» завершает раскатку в Ледовом дворце. Андрей Макаров снимает шлем, ловушку, блин – и сразу же предлагает начать.

– Отвыкли уже от пробок? – начинаем с актуального вопроса.

– Да в Петербурге не такие и большие пробки. Просто не рассчитали по времени. Извините, что так вышло.

– Серия матчей в Москве и Петербурге – хорошая возможность почувствовать, что вернулись в Россию?

– Мы же ездим в хоккей играть, поэтому стараемся ни о чем больше не думать. Серия тяжелая, потому что соперники непростые – лидеры КХЛ, хороший тест для нас. С ЦСКА играли неплохо («Куньлунь проиграл в Москве со счетом 0:3 – Прим.ред.) Жаль, не забили.

«Таксисты в Китае совершенно не говорят по-английски»

– Думается, долго у легионеров Куньлуня» будут спрашивать о том, как там в Китае. Тем не менее: как там в Китае?

– Да нормально. Живы-здоровы, тьфу-тьфу-тьфу, – стучит по деревянному столу Макаров. – Живем пока в шанхайской гостинице, база еще не готова.

– Квартиру в Китае снять не думали?

– Там с этим очень непросто. Да и до арены ехать далеко, поэтому вышло бы не очень удобно. Тем более таксисты совершенно не говорят по-английски. Им невозможно что-то объяснить.

– Такая проблема только с таксистами?

– Нет, это общая проблема китайцев. В стране мало людей, владеющих английским.

– А как же быть в магазинах?

– Приходится играть в «крокодила», ничего больше не остается (улыбается).

– Ощущаете себя уже немного китайцем?

– Очень много разъездов, поэтому сложно говорить о какой-то жизни в Китае. В выходные дни немного погуляли по Шанхаю – но недолго. Просто после долгих перелетов тяжело находить время на досуг. Больше отдыхаю и восстанавливаюсь, чтобы к матчам подойти в хорошем состоянии.

– Питаетесь местной едой?

– Повара стараются подобрать пищу под нас, поэтому с питанием вообще никаких проблем.

«Китайцам нужно время, чтобы привыкнуть к хоккею»

– Ваши ожидания от «Куньлуня» оправдываются?

– Пока тяжело сказать, команда собралась всего пару месяцев назад. Ребята отличные, в раздевалке атмосфера прекрасная. Правда, сейчас у нас несколько игроков выбыло, но оперативно нашли новых. Надеюсь, новички быстро вольются в коллектив, принесут нам пользу.

– Пока впечатления от прихода Китая в КХЛ двоякие: на первом матче был почти аншлаг, а на последний пришло всего 550 человек. Почему?

– Первый матч просто был в Пекине, а потом мы играли в Шанхае. Вопрос хороший, но не меня, наверно, надо спрашивать. Люди первый раз увидели хоккей, им нужно время, чтобы привыкнуть к нему.

– Как ваша супруга отнеслась к переходу в китайский клуб?

– Спокойно. У нее папа военный, поэтому она привыкла много ездить. Она везде со мной, это очень мне помогает.

– Прямо жена декабриста.

– Это точно. Она всегда рядом, всегда поддерживает меня. Очень ей благодарен.

– Вы же совсем недавно сыграли свадьбу. Почему решили сделать скромное торжество?

– Пока просто расписались, а свадьбу планируем следующим летом.

«Хочу доказать, что способен играть на уровне НХЛ»

– Когда вернулись в «Спартак» – сразу было понятно, что вас обменяют?

– Да, договоренность была именно такая, поэтому меня оттуда легко отпустили.

– Герман Титов сказал в интервью, что будет за вами следить.

– Я в эти дела не лезу, этим занимается мой агент. Моя задача – играть.

– В «Куньлуне» у вас идеальный расклад – вы безальтернативный первый номер.

– То, что нужно – это да. В прошлом году я играл мало, поэтому надо набирать необходимую практику. Тем более американский хоккей отличается от российского, надо привыкать.

– Это и для вратарей актуально?

– Конечно! В Америке больше бросков, а в КХЛ есть мастера, которые могут и паузу сделать, отдать пас на пустые ворота. Скорее всего, это связано с размерами площадки.

– Многие хотят, чтобы и в КХЛ уменьшили площадки. Что думаете про такую идею?

– Если честно, не слежу за этим. Игра будет быстрее, но всем придется привыкать. Для вратарей маленькая площадка хороша как раз большим количеством бросков, ты всегда находишься в тонусе.

– Переосмыслили свой уход из «Баффало»?

– Это была определенная ступень в моей карьере, которая прошла. Ничего страшного не произошло. Так получилось, что мне не доверяли. Но я делал все, что мог. Оказалось, все зависит не только от меня.

– Вы сказали, что дали самому себе два года на возвращение в НХЛ.

– Да, поставил себе именно такую задачу: доказать, что могу играть на таком уровне.

– Это будет точно не «Баффало», где к вам по вашим же словам относились не вполне объективно?

– Этот вопрос будем решать уже тогда, когда я пойму, что готов вернуться в НХЛ.