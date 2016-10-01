Противостояние «Крыльев» и «Анжи». Василий Уткин такой репортаж бы не одобрил

Всем доброго времени суток! Репортаж о матче от вашего покорного слуги Николая Роганова.

В этом сезоне на самарском стадионе «Металлург» забыли, что такое элементы праздничного убранства – мало очков, мало и зрителей, на трибунах всего 5000 человек.

Это был не валидольный матч за шесть очков. И не зубодробительный поединок. Скорее, игра на три результата. Когорта сильнейших игроков «Анжи» осталась на скамейке запасных – Бериша, Боли, Гаджибеков. Хотя Бериша сейчас хорош, в зените славы.

Подопечным Франка Веркотерена очки нужны были как воздух, крайний раз они побеждали еще в прошлом чемпионате России. «Крылья» на правах хозяев резво начали и забили два мяча уже в первом тайме, для Самары это голевая феерия. Первым открыл счет Молло, выстрел, толика удачи в виде рикошета и пятнистый в сетке. Вскоре круглый снаряд залетел каркас ворота после удара Ткачева – Сергей снял паутину с самого угла. Оба раза это происходило при попустительстве защитников «Анжи».

Матч шел своим чередом. Надо отдать должное, дружина из Махачкалы не сдавалась, это добротная команда, после перерыва пыталась сквитать хоть мяч. Наставник «Анжи» Врба наверняка в перерыве устроил разнос. Пошла игра на встречных курсах, но к 60 минуте «Крылья» мальца подустали (совсем чутка) и львиную долю второй половины второго тайма гости провели в массированных атаках. Хотя второй тайм был скуден на голы, не как первый, плодовитый. Попытки «Анжи» отыграться успехом не увенчались. В атаке у них не все ладилось. И вот картина маслом – выходит Бериша (товарищ по команде Боли, Гаджибекова) и вскоре он пополнил свой голевой счет – 2:1.

Раздался сигнал о завершении встречи, матч прошел, как с белых яблонь дым. «Крылья» выиграли и утратили пальму первенства среди худших команд РФПЛ, теперь они не на 16, а на 15 месте.

И да простит меня журналистская братия «Матч ТВ»!