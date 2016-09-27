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Ринат Валиев: Бывает даже, руки трясутся, когда я вижу Майка Бэбкока (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ринат Валиев
Ринат ВалиевИсточник: Getty Images

Обозреватель Sovsport.ru после матча «Буффало» - «Торонто» (1:8) встретил защитника гостей Рината Валиева.

Интересно получилось. Уже выходя из раздевалки «Буффало», после интервью с Дмитрием Куликовым, коллеги сказали, что пора ехать домой.

Я ответил: «Нет, нужно еще поймать Рината Валиева из «Торонто».

И тут голос сбоку: «Это я Валиев».

Парень у стенки стоит. Даже не заметил его сразу.

– Кстати, вас в Канаде узнают?
 Нет, не так часто.

 Трудно закрепиться в «Торонто»?
 Очень тяжело, сказал бы так. У нас много хороших защитников. Присутствие Сошникова и Зайцева очень помогает – и на льду, и вне льда. Делают все, что только могут.

 Что для вас значит, что вы работаете с таким сильным тренером как Майк Бэбкок? Единственный наставник в истории, который входит в Triple Gold Club как обладатель Кубка Стэнли, золота Олимпиады и чемпионата мира.
 Да, отличный тренер! Всегда подбадривает игроков, поддерживает. Установка на матч и в периодах очень мощная.

 Но и ответственность большая?
 Да, бывает даже, у меня руки трясутся, когда его вижу,  улыбнулся Ринат.

 Как мне рассказали канадские эксперты, главный козырь Майка Бэбкока – он до каждого умеет донести свою мысль.
 Да, есть такое. Это очень помогает.

 Майк общался с вами лично? Что пытался донести?
 Пару раз останавливался. Говорил: «Продолжай работать над собой, над своими слабыми и сильными качествами».

 «Торонто» сейчас в стадии перестройки. Насколько помогает, что вокруг много молодых?
 Да, подпускают молодых игроков. Мне кажется, это плюс.

 Вы набрали очко за передачу, получили «+3» за полезность. Насколько это помогает?
 Начал чувствовать себя комфортнее. Чего жду от сезона? Как сказал Бэбкок, надо работать над собой. И хотелось бы попасть в команду.

 Удалось познакомиться с Остоном Мэттьюзом?
 Да, очень хороший парень.

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