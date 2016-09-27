Ринат Валиев: Бывает даже, руки трясутся, когда я вижу Майка Бэбкока (видео)

Обозреватель Sovsport.ru после матча «Буффало» - «Торонто» (1:8) встретил защитника гостей Рината Валиева.

Интересно получилось. Уже выходя из раздевалки «Буффало», после интервью с Дмитрием Куликовым, коллеги сказали, что пора ехать домой.

Я ответил: «Нет, нужно еще поймать Рината Валиева из «Торонто».

И тут голос сбоку: «Это я Валиев».

Парень у стенки стоит. Даже не заметил его сразу.

– Кстати, вас в Канаде узнают?

– Нет, не так часто.

– Трудно закрепиться в «Торонто»?

– Очень тяжело, сказал бы так. У нас много хороших защитников. Присутствие Сошникова и Зайцева очень помогает – и на льду, и вне льда. Делают все, что только могут.

– Что для вас значит, что вы работаете с таким сильным тренером как Майк Бэбкок? Единственный наставник в истории, который входит в Triple Gold Club как обладатель Кубка Стэнли, золота Олимпиады и чемпионата мира.

– Да, отличный тренер! Всегда подбадривает игроков, поддерживает. Установка на матч и в периодах очень мощная.

– Но и ответственность большая?

– Да, бывает даже, у меня руки трясутся, когда его вижу, – улыбнулся Ринат.

– Как мне рассказали канадские эксперты, главный козырь Майка Бэбкока – он до каждого умеет донести свою мысль.

– Да, есть такое. Это очень помогает.

– Майк общался с вами лично? Что пытался донести?

– Пару раз останавливался. Говорил: «Продолжай работать над собой, над своими слабыми и сильными качествами».

– «Торонто» сейчас в стадии перестройки. Насколько помогает, что вокруг много молодых?

– Да, подпускают молодых игроков. Мне кажется, это плюс.

– Вы набрали очко за передачу, получили «+3» за полезность. Насколько это помогает?

– Начал чувствовать себя комфортнее. Чего жду от сезона? Как сказал Бэбкок, надо работать над собой. И хотелось бы попасть в команду.

– Удалось познакомиться с Остоном Мэттьюзом?

– Да, очень хороший парень.