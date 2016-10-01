«Хенти бы побольше мастерства». Как «Локомотив» сыграл вничью с «Арсеналом»

«Локомотив» сыграл вничью с «Арсеналом» и продлил серию без побед до четырех матчей.

Шоу, самовар и пряники

Запущенная машина маркетинга и пиара от нового руководства «Локомотива» работает мощно и бесперебойно. Хороших идей много, воплощение превосходное. Если раньше болельщиков, как казалось, хотели отвадить от посещения арены, то теперь их упорно пытаются вернуть. Правда нельзя сказать, что очень успешно. Но это уже, скорее, специфика менталитета, а не просчеты клуба.

«Локомотив» уже второй домашний матч подряд устраивает для зрителей большую развлекательную программу. Чего изволите? Еда и напитки на любой вкус: пряники, пицца, бургеры, кофе, глинтвейн, чай из самовара.

На площади у паровоза можно поиграть в стритбол, тут и конкурсы проводят, и музыку неплохую играют. В части организации досуга зрителей и их удобства «Локомотив» шагает в сторону команд США. Другое дело, что российских болельщиков одной лишь едой и шоу не заманишь. Это в Штатах на проигрывающий 15-20 матчей подряд баскетбольный «Никс» ищут лишние билетики. В суровом российском футболе необходим результат. А тот футбол, что показывает команда, даже развлечением назвать нельзя. Про результат и говорить нечего.

Состав по заявкам

На встрече с болельщиками, которая позиционировалас ь, как открытый разговор, – еще одна удачно реализованная идея – одной из тем для обсуждения стал состав команды в последних неудачных матчах. Многие интересовались, почему же не играет возвращенный из дубля Мануэл Фернандеш. Просили создать конкуренцию Алексею Миранчуку. Юрий Семин тогда ответил, что португалец был травмирован, но в состав может попасть уже в игре с «Арсеналом». Так и произошло, будто по заказу.

Возможно, тренерские задумки знал и Валерий Баринов, который на встрече спросил молодого однофамильца Дмитрия, готов ли он выйти на матч с «Арсеналом». В ответе полузащитник не сомневался: «Готов! И мы обязательно выиграем».

Юрий Семин стартовым составом вообще очень удивил. Помимо Фернандеша и Баринова, на фланге атаки появился Хенти. Ну и главный сюрприз-сюрприз: вместо Гилерме вышел играть Илья Абаев. Эта перестановка вызвала недоумение. Вроде как у «Локомотива» не два звездных вратаря, как у «Барселоны», чтобы проводить ротацию. Но в принципе какая разница? Разве «Локомотив» не должен наконец показать тот самый агрессивный футбол, о котором рассуждал Илья Геркус, и просил еще немного потерпеть? Где как не в матче с аутсайдером – забудем, что «Локо» расположился по соседству – брать три очка?

«Спокойно брать три очка»

Перед матчем в клубной передаче «Наше Черкизово Live» мнением о составе на игру поделился Дмитрий Тарасов. Он в первую очередь удивился появлению Фернандеша.

- Спокойно нужно взять три очка, - говорил Тарасов. – Изменения в составе? У нас все игроки хорошие. Думаю, Фернандеш хорош, но он после травмы, не знаю, хватит ли его на всю игру. А за Баринова рад, всегда говорю ему, что шанс будет.

Также Тарасов рассказал о Эзекиле Хенти: «Чего ему не хватает? Может, адаптация не закончилась. У него есть хорошие качества, тем более Хенти - не чистый форвард».

За прогнозы полузащитника о трех очках стало страшно в конце первого тайма, когда из-за ошибки Абаева на выходе, «Арсенал» открыл счет. На вторую половину матча не вышел Хенти, еще через 10 минут был заменен Игнатьев. Спасать ситуацию были брошены Коломейцев и Шкулетич, самые грозные атакующие футболисты команды. И несколько хороших моментов у «Локо» было. Но традиции последних матчей, не хватило конечно же удачи. Спас день капитан Ведран Чорлука. Не зря говорил, что ему нужно лучше играть. Защитник, как и в матче с «Уфой», пошел в атаку и заработал пенальти, который реализовал Самедов.

После матча Юрий Семин заметил: «В последних трех матчах играем хорошо только во вторых таймах. Первые пока не получаются. Очень пассивно ведем себя. Да и Хенти бы побольше мастерства, такие моменты, что был у него в первом тайме, нужно реализовывать».

Как бы то ни было, ничья с соседом по турнирной таблице для «Локомотива» не самое худшее.



