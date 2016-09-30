Юйэнь приводит «Куньлунь» к победе в день главного праздника Китая

Китайский защитник Зак Юйэнь начал результативную атаку и обеспечил своей команде победу в матче со «Спартаком» - 1:0.

1 октября «Куньлунь» просто не мог проиграть. И пусть до этого команда Владимира Юрзинова не забивала аж в трех поединках кряду.

Пусть китайцы никогда до этого не побеждали клубы КХЛ на территории Европы.

Пусть до этой субботы китайские игроки не набирали ни одного очка в КХЛ.

Пусть соперник – один из старейших наших клубов – московский «Спартак»…

Сегодня Китай праздновал свой главный государственный праздник – День образования КНР. Точнее ее 67-летие. Для тех, кто застал времена СССР этот праздник можно сравнить с годовщиной Великой Октябрьской революции. Ну а для более поздних поколений россиян… Наверное, и объяснять нет смысла – все равно не поймете.

Так или иначе, на тридцатой минуте поединка защитник «Куньлуня» Зак Юйэнь пересек «великую китайскую пустыню» и прервал голевую засуху своей команды. Во время позиционной атаки гостей Зак закрыл зону и в борьбе отправил шайбу за ворота «Спартака». Там ее подхватил француз Дамьен Флери. И вывел на ударную позицию лучшего бомбардира китайской команды финна Макса Вярна – 7 (3+4) очка.

Вот такой интернациональны й гол. Который открыл счет китайским очкам в матчах КХЛ…

До этого, как я уже упоминал, «Куньлуню» в Европе не везло.

До этого матча - ни одной победы в пяти матчах и всего две заброшенные шайбы. Более того, в трех последних поединках перед встречей с красно-белыми «китайцы» вообще забить не могли! И если в битвах с грандами лиги – ЦСКА и СКА – с них, как говорится и спрос не большой. То уж «Северстали» пекинская команда бой дать могла! Но не вышло…

И это странно. Ведь понятно, что в «Куньлуне» на первых ролях отнюдь не китайцы, а финны. Причем, не первый год выступающие в КХЛ.

Кроме Вярна, очки там неплохо набирают защитники. Туукка Мянтюля - 6 (3+3) очков. И единственный положительный «плюс/минус» в команде – 1. А также Ансси Салмела, 5 (3+2) очка.

Китайцев, официально заявленных в состав в команде трое. Юйэнь среди них самый востребованный. В среднем – больше шести минут за матч.

Нападающие Ин Руди и Ся Тяньсян появляются на площадке реже. У них и сыгранных матчей поменьше. И время на площадке в среднем менее четырех минут за игру.

Любопытно, что Юйэнь, не смотря на то, что является защитником уже пять раз становился на вбрасывание. И один раз даже выиграл его.

А сейчас вот еще и результативный балл умудрился набрать на матче в Москве! С почином.