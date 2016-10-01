С бабьем летом, премьер-лига! Михаил Борзыкин – о матчах субботы

Обозреватель Sovsport.ru рассказывает о самом интересном в очных встречах середняков и аутсайдеров чемпионата России.

Мне несказанно повезло! Этот солнечный субботний день, вернувший лето, я провел за монитором, наслаждаясь первоклассным, жизнеутверждающи м футболом в исполнении хищной «Томи», креативных «Крыльев Советов», все еще загадочного «Оренбурга» и семинского «Локомотива», стремительно трансформировавш егося в подводную лодку, взявшую курс на столичное «Динамо». Спешу поделиться впечатлениями.

Миссия «Урала»

Праздник стартовал в полдень. В гости к «Томи» заехал «Урал», утративший привлекательност ь где-то в межсезонье или даже раньше, но продолжающий выполнять свою миссию. Она у команды Вадима Скрипченко благородная – возвращать к футбольной жизни российских нападающих. Ренессанс Смолова произвел такой мощный эффект, что уральский клуб решил усложнить себе задачу, взявшись за 34-летнего Павлюченко.

Карьера Романа в «Урале» складывается благополучно. С тремя забитыми мячами он является лучшим бомбардиром команды. Уже не так быстр и в борьбе, пожалуй, сдал. Но главное – в каждом матче показывает, что футбол ему не наскучил. Многие наверняка удивятся, узнав, что Павлюченко – третий игрок сезона по количеству ударов (29). Уступает только Смолову и Промесу. Такой вот ветеран, давно списанный со счетов.

С «Томью» только вот игра не получилась. В окружении трех центральных защитников Роману было явно тесно. Мяч до нападающего доходил редко; а нет мяча – нет и моментов. Ох уж эта ухищренная «Томь»! Смотреть, изучать и мудрости набираться.

Достижение «Крыльев»

Для «Крыльев Советов» сегодня были две новости – как водится, хорошая и плохая. Хорошая новость в том, что команда одержала первую победу в сезоне и к тому же забила два мяча. Когда «Крылья» отличаются больше одного раза за матч, мир вокруг меняется, время останавливается, а звезды горят ярче, словно освещая новое чудо мироздания. А плохая новость – вживую это шоу наблюдали чуть больше пяти тысяч болельщиков.

Победный гол забил Ткачев. Тот самый, что не подошел «Локомотиву», и из кого Леонид Слуцкий весной пытался слепить флангового защитника. Пока этот универсал выглядит довольно средне. Да и как можно раскрыться в нынешних «Крыльях», которые обычно играют так, будто за каждую атаку футболистов штрафуют? Потому и опустел некогда самый посещаемый стадион Восточной Европы. И яркие исполнители быстро увядают.

Фирменный удар Ткачева, однако, в порядке. Плотный, слегка подкрученный, на неудобной для вратаря высоте. Сколько мы таких видели в «Кубани»! И сколько увидим еще. Команду бы Сергею подходящую, способствующую раскрытию потенциала.

Загадка Иванова

Во вторник сборная России начнет второй сбор под руководством Станислава Черчесова. В списке приглашенных не оказалось лидера «Терека» Иванова. Как? За что? Вроде здоров. Играет не менее ярко, чем в предыдущих сезонах; ну, может быть, чуть-чуть, как и весь «Терек». Но разве у нас перебор центральных атакующих полузащитников? У игрока с тренером произошел какой-то конфликт? Или есть какие-то другие объяснения?

Вопросов много, потому что в свете завершения карьеры Широкова и травмы Мамаева такое решение выглядит странным. Иванов – второй игрок премьер-лиги после Шатова по ключевым передачам – 38 (точность – 39%). Третий после Шатова и Промеса по передачам в штрафную – 68 (54%). Его точность подач со стандартов составляет 72%, и это лучший результат сезона. 53% выигранных единоборств – один из лучших.

Явно не потому был обделен вниманием Иванов, что не всегда реализует пенальти. В матче с «Оренбургом» произошел как раз такой казус. Впрочем, сам же Олег этот пенальти, можно сказать, и заработал – как всегда, филигранным пасом из глубины.

Безысходность «Локомотива»

Юрий Семин ищет выход из кризиса. Вот Баринов в опорной зоне. Говорят о нем давно, видят мало. Погоды молодой хавбек не портит, но и игру не облагораживает. Портнягин с первых минут. Подзабытый Фернандеш. Наконец, Абаев. Но в атаке хаос: не хватает последнего паса, а когда он есть, хромает завершение. Попробуйте осмыслить: в девяти матчах «Локо» забил всего один гол с игры. А мы все «Крылья» с «Оренбургом» ругаем.

Парадокс в том, что при слабой игре в атаке «Локо» умудряется добывать пенальти. В субботу был шестой одиннадцатиметро вый, который и спас команду Семина от рекордной серии поражений. Впрочем, первое набранное очко в четырех последних матчах – слабое утешение. И ладно бы игра была. Так даже мой кот, обычно увлеченный перемещениями маленьких человечков на экране, сбежал на балкон. А может, бабье лето учуял.

Поразительно, но «Локомотив» отстает даже от прошлогоднего графика «Динамо». У того после девяти туров было 13 очков. У железнодорожнико в – 8. В нашем футболе может зародиться новая традиция – ротация московских клубов в премьер-лиге. А что, неплохо…