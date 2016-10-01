С бабьем летом, премьер-лига! Михаил Борзыкин – о матчах субботы
Обозреватель Sovsport.ru рассказывает о самом интересном в очных встречах середняков и аутсайдеров чемпионата России.
Мне несказанно повезло! Этот солнечный субботний день, вернувший лето, я провел за монитором, наслаждаясь первоклассным, жизнеутверждающи
Миссия «Урала»
Праздник стартовал в полдень. В гости к «Томи» заехал «Урал», утративший привлекательност
Карьера Романа в «Урале» складывается благополучно. С тремя забитыми мячами он является лучшим бомбардиром команды. Уже не так быстр и в борьбе, пожалуй, сдал. Но главное – в каждом матче показывает, что футбол ему не наскучил. Многие наверняка удивятся, узнав, что Павлюченко – третий игрок сезона по количеству ударов (29). Уступает только Смолову и Промесу. Такой вот ветеран, давно списанный со счетов.
С «Томью» только вот игра не получилась. В окружении трех центральных защитников Роману было явно тесно. Мяч до нападающего доходил редко; а нет мяча – нет и моментов. Ох уж эта ухищренная «Томь»! Смотреть, изучать и мудрости набираться.
Матч
Голы
Пугин 23 (1:0). Фонтанелло 44 (1:1).
Состав
Томь: Солосин, Бордачёв, Дьяков, Враньеш, Жиров, Тишкин, Комбаров (Попов, 66), Бикфалви, Дроппа (Кузнецов, 83), Пугин, Самодин (Погребняк, 81)
Урал: Заболотный, Новиков, Данцев, Фонтанелло, Кулаков, Павленко (Подоксёнов, 75), Фидлер, Емельянов, Лунгу, Чантурия (Ставпец, 90), Павлюченко (Конате, 71)
Предупреждения:
Враньеш, 55; Дроппа, 76 - Чантурия, 50; Емельянов, 90
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
01 октября 12:00, Труд, Текстовая трансляция
Достижение «Крыльев»
Для «Крыльев Советов» сегодня были две новости – как водится, хорошая и плохая. Хорошая новость в том, что команда одержала первую победу в сезоне и к тому же забила два мяча. Когда «Крылья» отличаются больше одного раза за матч, мир вокруг меняется, время останавливается, а звезды горят ярче, словно освещая новое чудо мироздания. А плохая новость – вживую это шоу наблюдали чуть больше пяти тысяч болельщиков.
Победный гол забил Ткачев. Тот самый, что не подошел «Локомотиву», и из кого Леонид Слуцкий весной пытался слепить флангового защитника. Пока этот универсал выглядит довольно средне. Да и как можно раскрыться в нынешних «Крыльях», которые обычно играют так, будто за каждую атаку футболистов штрафуют? Потому и опустел некогда самый посещаемый стадион Восточной Европы. И яркие исполнители быстро увядают.
Фирменный удар Ткачева, однако, в порядке. Плотный, слегка подкрученный, на неудобной для вратаря высоте. Сколько мы таких видели в «Кубани»! И сколько увидим еще. Команду бы Сергею подходящую, способствующую раскрытию потенциала.
Матч
Крылья Советов - Анжи - 2:1 (2:0)
Голы
Молло 18 (1:0). Ткачёв 45 (2:0). Бериша 90 (2:1).
Состав
Крылья Советов: Лория, Бато, Концедалов, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Ткачёв (Паскуато, 80), Молло, Мбакогу (Башкиров, 79), Корниленко
Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Тигиев (Гаджибеков, 56), Менса, Гасанов, Иличевич, Маевский (Бериша, 75), Будковский (Боли, 46)
Предупреждения:
Ткачёв, 76 - Мусалов, 25; Паршивлюк, 43; Гасанов, 81; Бериша, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
01 октября 14:30, Металлург, Текстовая трансляция
Загадка Иванова
Во вторник сборная России начнет второй сбор под руководством Станислава Черчесова. В списке приглашенных не оказалось лидера «Терека» Иванова. Как? За что? Вроде здоров. Играет не менее ярко, чем в предыдущих сезонах; ну, может быть, чуть-чуть, как и весь «Терек». Но разве у нас перебор центральных атакующих полузащитников? У игрока с тренером произошел какой-то конфликт? Или есть какие-то другие объяснения?
Вопросов много, потому что в свете завершения карьеры Широкова и травмы Мамаева такое решение выглядит странным. Иванов – второй игрок премьер-лиги после Шатова по ключевым передачам – 38 (точность – 39%). Третий после Шатова и Промеса по передачам в штрафную – 68 (54%). Его точность подач со стандартов составляет 72%, и это лучший результат сезона. 53% выигранных единоборств – один из лучших.
Явно не потому был обделен вниманием Иванов, что не всегда реализует пенальти. В матче с «Оренбургом» произошел как раз такой казус. Впрочем, сам же Олег этот пенальти, можно сказать, и заработал – как всегда, филигранным пасом из глубины.
Матч
Голы
Балай 25 (1:0). Лебеденко 86 (2:0). Георгиев 90 (2:1 - пен.).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Семёнов (Родолфо, 75), Уциев, Роши (Торже, 76), Кузяев, Мохаммади, Грозав (Лебеденко, 63), Пирис, Иванов, Балай
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Васиев, Ефремов (Коронов, 60), Малых, Георгиев, Нехайчик (Батов, 74), Померко (Шогенов, 83), Афонин, Делькин
Незабитые пенальти
Иванов (Терек), 66
Предупреждения:
Семёнов, 17; Роши, 53 - Васиев, 27; Ойеволе, 42
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Безысходность «Локомотива»
Юрий Семин ищет выход из кризиса. Вот Баринов в опорной зоне. Говорят о нем давно, видят мало. Погоды молодой хавбек не портит, но и игру не облагораживает. Портнягин с первых минут. Подзабытый Фернандеш. Наконец, Абаев. Но в атаке хаос: не хватает последнего паса, а когда он есть, хромает завершение. Попробуйте осмыслить: в девяти матчах «Локо» забил всего один гол с игры. А мы все «Крылья» с «Оренбургом» ругаем.
Парадокс в том, что при слабой игре в атаке «Локо» умудряется добывать пенальти. В субботу был шестой одиннадцатиметро
Поразительно, но «Локомотив» отстает даже от прошлогоднего графика «Динамо». У того после девяти туров было 13 очков. У железнодорожнико
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция