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Тактический истребитель. Как Мохнаткин победил Мальдонадо

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Тактический истребитель. Как Мохнаткин победил Мальдонадо
Источник: Фото из личного архива

«Советский спорт» - о главных поединка турнира по смешанным единоборствам Fight Nights Global 52, который прошел в Нижневартовске.

Бой высокого уровня

Четвертьфинальный поединок Гран-при организации в полулегком весе между Ильей Курзановым и Александром Матмуратовым вполне мог бы сойти как финальное противостояние. Бойцы на протяжении всех трех раундов показывали зрелищный поединок. Казалось, что спортсмены могли бы провести в «клетке» еще несколько раундов. Инициатива поочередно переходила то к Илье, то к Александру. По окончании боя судьи долго не могли решить, кто же продолжить борьбу за пояс чемпиона. В итоге, решением большинства судей победу одержал Курзанов.

Что дальше для Курзанова (12 побед, 5 поражений)

Илья одержал 12-ю победу в своей карьере при пяти поражениях и пробился в полуфинал Гран-при легковесов Fight Nights. В следующем раунде соперником Ильи станет Ахмед Балкизов, который в своем четвертьфинале одолел Руслана Яманбаева. Шансы на выход в финал неплохие. А там и до чемпионства недалеко. Кто знает, может быть в 2017 году мы увидим бой реванш Мирзаев - Курзанов.

Что дальше для Матмуратова (6 побед, 3 поражения)

Для Александра это был дебют в организации Камила Гаджиева. Хоть Матмурадов и проиграл, но выступил очень достойно. Президент FN после поединка сказал, что для Александра это только начало в «клетке» промоушена. А это значит, что в скором времени мы вновь увидим в деле этого перспективного спортсмена.

Повесилили народ

Четвертьфинал Гран-при в среднем весе между Станиславом Молодцовым и грузином Гиорги Лобжанидже будут помнить еще долго. И дело не в том, что они показали качественный зрелищный поединок. Как раз наоборот. Спортсмены выхохлись уже к концу первого раунда и смотреть на их бой стало, скорее, смешно, нежели интересно. И Молодцов, и Лобжанидзе, вели себя в «клетке» как уличные драчуны — ни техники, ни тактики, ничего профессионального. Победил в итоге Станислав, который в третьем раунде добил грузинского гостя в партере.

Что дальше для Молодцова (9 побед, 7 поражений)

Молодцов в самое ближайшее время проведет полуфинальный поединок Гран-при. Однако, чтобы стать чемпионом ему придется конкретно попотеть. Следующие соперники будут на голову, а может даже и на две, сильнее, чем Лобжанидзе. Сам Стас заявил, что хотел бы провести реванш против Ясубея Эномото. В это верится с трудом. На данный момент уровень спортсменов находится на разных планках.

Что дальше для Лобжанидзе (3 победы, 1 поражение)

Очевидно, что грузинского бойца в рамках промоушена мы больше не увидим. Ожидания оказались намного мощнее того, чего мы увидели в Нижневартовске.

Тактический истребитель

Именно так можно охарактеризовать Михаила Мохнаткина в поединке против Фабио Мальдонадо. Россиянин хорошо подготовился и выдал идеальный поединок в плане тактической выучки. Михаил не лез нарожон, не обострял ситуацию в октагоне. В первом раунде он вообще ничего выдающегося не показал. Бой проходил скучно. А по сравнению с поединком Федор — Фабио, этот бой вообще можно назвать чертовски неинтересным. Мохнаткин бил Мальдонадо редко, и слабо к тому же. Фабио отвечал изредка, сильно, но либо в «молоко», либо по перчаткам питерского самбиста. Несколько раз за поединок Мохнаткин включал истребительскую скорость и переводил Фабио в партер, однако провести сабмишен ему так и не удалось. Зато в третьем раунде Михаил неплохо выложился в партере, разбив лицо бразильцу. Но нокаутировать экс-бойца UFC не удалось, лишь победа судейским решением.

Что дальше для Мохнаткина (9 побед, 1 поражение, 2 ничьи)

Мохнаткин победил крепкого ветерана — бойца, который еще недавно дрался в UFC, а пару месяцев назад обратил на себя внимание всего мира, закатив с Емельяненко драматичный поединок. Очевидно, что скауты UFC следят за Михаилом. Возможно, что в самое ближайшее время Мохнаткин подпишет контракт с американским промоушеном.

Что дальше для Мальдонадо (22 победы, 11 поражений)

Мальдонадо проиграл Федору, уступил Мохнаткину. Пора в Бразилию заканчивать карьеру? Как бы не так. У Fight Nights еще есть молодой Сергей Павлович, который тоже не прочь провести бой с Фабио. К тому же в «клетку» давно не выходил Алексей Кудин. У Фабио еще найдется работа в России, к тому же, фанаты его полюбили.

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