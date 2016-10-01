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«Зенит» со «Спартаком» не будет вольготно-красивым. Колонка Ловчева

Евгений Ловчев
Евгений Ловчев
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«Зенит» со «Спартаком» не будет вольготно-красивым. Колонка Ловчева
Источник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru Евгений Ловчев – об ожиданиях от матча «Спартака» и «Зенита».

- С большим нетерпением жду матча «Зенита» со «Спартаком». «Зенит» крупно выиграл в Лиге Европы и вообще побеждает, забивая много. Но в этом матче крупного счета, думаю, не будет.

Меня часто спрашивают в последние дни, сдулся ли «Спартак» – два последних матча-то проиграны. Но у команды приличная атакующая линия, «Спартак» с новым тренером научился разрушать игру соперника. И в Петербурге команда найдет возможности, чтобы прессинговать и разрушать игу «Зенита».

Есть еще и, как я ее называю, мышечная память – «Зенит» побаивается «Спартак», который разрушал игру «Краснодара», «Локомотива»... Считаю, не будет у «Зенита» ощутимого преимущества над соперником.

Настраивать «Спартак» на матч с «Зенитом» не надо – команда два раза проиграла и игроки все понимают. И, уверен, «Зенит» не будет таким вольготно-красивым, каким его привыкли видеть в предыдущих матчах. А «Спартак», наоборот, сыграет лучше, чем в двух предыдущих встречах.

Важно отметить, что у «Зенита» на неделе был матч Лиги Европы. Правда, учитывая, как сложилась игра – голландцы разгромлены 5:0 – это положительно отразится на настроении команды. По крайней мере, когда я сам играл, после таких результатов усталость меньше чувствовалась – это правда.

Но сейчас я практически в каждом матче отмечаю, что «Зенит» долго раскачивается. Чего-то команде не хватает, чтобы рвать с первых минут. Обычно приходится ждать такой игры от «Зенита» уже после перерыва.

Плюс точно будут изменения в составе у команды Луческу. В Лиге Европы он решил сыграть в семь легионеров. Значит, в чемпионате надо как минимум одного игрока поменять. Что касается персоналий, то, конечно, отмечаю Жулиано и то, насколько он скрепил команду. Его не хватало, как винтика в механизме. Шатов забил голландцам, но пока не в очень хорошем состоянии. Кокорин тоже забил, он еще будет набирать форму. Пока рано что-то еще говорить.

Что касается «Спартака», то у них не сыграет Комбаров, которого я отмечал в последнее время. А вот по игре с «Уфой» как раз выделять бы и не стал. Думаю, что должен вернуться в состав Ещенко, который не участвовал в последней игре. Наверняка в защите выйдет спартаковский Маурисио , который только и делает что толкает и бьет. Раньше таких в «Спартак» не брали. Почему взяли его? Потому что в Италии играл, видимо, знаком Каррере, других на тот момент не было, Таски уходить собирался...

Поставлю в этом матче на ничейный результат – 1:1. Шансов на победу у «Зенита» побольше, но в случае их выигрыша, думаю, «Спартак» станет отставать, а хочется, чтобы команда подольше оставалась наверху и боролась за высокие места.

Кстати, матч буду смотреть в SM club – это спартаковский бар в Химках, на улице Молодежной. Приходите – посмотрим вместе, пообщаемся. Там же желающие и моей недавно вышедшей книгой смогут разжиться. Увидимся!

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