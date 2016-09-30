Дмитрий Калинин: Летим в Китай за реваншем

Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин рассказал о том, как его команда умудрилась уступить в Москве китайскому Куньлуню.

В этом поединке Калинин впервые появился на льду после того, как в течении нескольких недель восстанавливался после травмы.

– Да действительно пропустил я прилично, – признал капитан «Спартака». – Но сейчас все в порядке. Зато много тренировался. Все недомогания в прошлом.

– Возвращение вышло не самым удачным. «Спартак» уступил «Куньлуню».

– Мы играли неплохо. Но во втором периоде потеряли концентрацию на пару смен… Соперник этим воспользовался и забил гол.

– Если посмотреть на статистику бросков в створ, то непонятно, как москвичи умудрились проиграть матч – 46-15! Неужели вратарь китайской команды так хорош?

– Думаю, это нам хладнокровия не хватило. Торопились… Хотя и вратарю «Куньлуня» надо отдать должное. Он хорошо сыграл.

– Наверное Андрей Макаров обиделся, что вы его из «Спартака» в Китай отправили… Вот и мстит теперь?

– Это уж я не знаю.

– В прошлом матче, против «Автомобилиста», вы потеряли сразу двух ведущих игроков – Радила Лукаша и Максима Потапова. Трудно было без них?

– Не хотел бы ссылаться на травмы. Повторюсь – играли мы неплохо. Просто не смогли воспользоваться своими шансами. Вот сейчас отдохнем немного. И полетим к ним туда, на Дальний восток, за реваншем. Тяжелая поездка будет – «Амур», «Куньлунь», «Адмирал»…

– А в Москве «Куньлунь» какое впечатление на вас произвел? Многие болельщики до сих пор сомневаются, что китайская команда соответствует уровню КХЛ.

– И напрасно. Это хорошая команда. Мы это поняли, когда еще на предсезонке с ними играли. Тяжело было против них. Потому что они быстрые и мобильные. Теперь они это и в регулярке подтвердили. Там же опытные игроки, выступавшие за сборную Финляндии.

– Вы знали, что 1 октября в Китае был самый главный государственный праздник и проигрывать «Куньлуню» в такой день было никак нельзя?

– Нет, я вообще не знаю – какие там праздники…

– Так ведь и у «Спартака» день был непростой – день рождения вашего генерального менеджера Алексея Жамнова…

– Вот тут мы были в курсе! Но, увы, преподнести подарка сразу после игры не удалось.

Напомним, что «Спартак» в субботу уступил «Куньлуню» со счетом 0:1. Первого октября в Китае отмечают день образования КНР (1949 год).