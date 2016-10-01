Александр Мостовой: Тревоги за «Спартак» нет

Экс-игрок сборной России и «Спартака» Александр Мостовой – об актуальных темах выходных.

«ПАНЧЕНКО? ЧЕРЧЕСОВ ЭКСПЕРЕМЕНТИРУЕТ «

- Удивлены вызову форварда «Динамо» Кирилла Панченко из ФНЛ в сборную России?

- Мы опять возвращаемся к тому, о чем говорили при назначении Черчесова. Сейчас он может два года делать все, что хочет. Нет никакого прессинга – тренируй, вызывай новичков, пробуй, - говорит Мостовой. - С этим и связываю вызов Панченко. Трудно представить, что играй мы отборочные матчи, Черчесов тоже бы решил вызвать игрока из ФНЛ. Да, он там забивает. Но все-таки это другой уровень. Кирилл много лет был в ЦСКА. Что ему мешало там доказать, что он игрок сборной?

- Удастся ему закрепиться в сборной?

- Вряд ли. Есть Смолов, Дзюба, Кокорин, Полоз. Думаю, они сильнее. Но этот вызов для Панченко – хороший стимул. Выходи и доказывай.

- Кокорин, кстати, снова не вызван.

- Может, это отчасти связано с тем скандалом, который был летом. Либо Черчесов хочет, чтобы Кокорин закрепил наметившийся прогресс. Потенциал у Александра есть. Надо реализовывать. Пример Смолова у него перед глазами.

«МИРАНЧУК ДОЛЖЕН ГОЛОВ 7-8 ЗАБИВАТЬ»

- Что с «Локо» происходит?

- Считаю, тренер тут ни при чем. У игроков что-то не получается, а менять тех, кто стоит на бровке можно до бесконечности. Не хочу акцентировать на этом внимание. Вот в «Краснодаре» назначили Шалимова. Но он уже лет 10-12 как не играет. Почему только сейчас о нем вспомнили? А Кононова, наоборот, закопали, будто тот и не работал с «Краснодаром» вовсе. Если есть результат, то любой тренер будет хорошим.

С Тулой «Локо» играл лучше и должен был побеждать. Правда, после того, как пропустили, целый тайм не могли отыграться. И если бы не ошибка защитника гостей, который непонятно зачем сфолили на Чорлуке, неизвестно бы чем все закончилось. Хорват ничего не мог сделать, кроме как прокинуть мяч и подставиться под нарушение, но игрок «Арсенала» грубо ошибся.

- Почему у Миранчука пока не получается раскрыться?

- Может, авансы слишком рано выдали. Молодые люди теряются в таких ситуациях. Но Алексей – молодой талантливый парень. Надеюсь, скоро заиграет. Несмотря на молодость, в российском чемпионате он уже должен 7-8 мячей забивать и столько же голевых отдавать.

«СПАРТАК» УСТУПАЛ НЕ ПО ИГРЕ»

- Что ждете от вывески «Зенит» - «Спартак»?

- Интересной игры. Понятно, что сейчас все хвалят «Зенит». Команда много забивает, одержала несколько крупных побед. Потихоньку идет процесс замены Халка. «Зенит» такой клуб, что он может на замену бразильцу четверых-пятерых найти. Что, кстати, и сделал. А ЦСКА, например, Мусу не смог заменить. Видно, что им его не хватает. Хорошо хоть, что Траоре где-то нашли.

- Нет тревоги за «Спартак»? Два поражения подряд все-таки.

- Тревоги нет. Потому что «Спартак» проиграл незаслуженно. В прошлые годы ведь как было? Проигрывал и все говорили, что нет ни игры, ни результата. Вообще ничего. А в игре с «Уфой», например, «Спартак» мог легко выиграть. Шансов было предостаточно. Будут они и с «Зенитом». Даже в прошлом сезоне, когда «Спартак» крупно проиграл, первый тайм получился очень сильным - «Зенит» не знал, что делать. Может, так и в этом году будет.

- Победитель матча станет фаворитом сезона?

- Нет. Есть еще четыре-пять команд, которые будут до конца сражаться за чемпионство.



