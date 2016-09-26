Кирилл Панченко: Вызов в сборную – такое счастье!

Лучший бомбардир Футбольной национальной лиги и «Динамо» Москва 26-летний Кирилл Панченко (11 голов) получил вызов в сборную. Главный тренер Станислав Черчесов вызвал его после того, как получил травму Федор Смолов. В беседе с корреспондентом Sovsport.ru Панченко несколько раз сказал, что его достижения в этом сезоне – заслуга всего «Динамо», а также семьи.

- Кто сказал вам, что вызвали в сборную?

- Начальник команды Балашов Дмитрий Викторович.

- Подумали, что он шутит?

- Да, сначала не поверил тому, что он говорил. Благодарю все «Динамо», коллектив, это наша общая заслуга, не только моя. Вызов в сборную – большое счастье

- С кем прежде всего поделились приятной новостью?

- Позвонил отцу, потом супруге, все за меня сильно порадовались. Сказал им, что это победа всей нашей семьи. Дома за меня всегда все переживают, поддерживают.

- Со Станиславом Черчесовым по работе когда-нибудь пересекались?

- Нет, ни разу не общались.

- В ФНЛ нет пауз на матчи сборной России, какую игру «Динамо» вам придется пропустить?

- Восьмого октября с «Кубанью». Буду с ребятами на связи и по возможности посмотрю игру, чтобы поболеть за них.

- Почему этот сезон складывается для вас так здорово? 11 голов в 13 матчах, вызов в сборную!

- Много работаем на тренировках, поэтому есть результат, «Динамо» идет на первом месте. Почему много забиваем? Потому что все тренировки нацелены на ворота, много проводим времени в атаке.

- Может, не стоит возвращаться из аренды в ЦСКА, а лучше остаться в «Динамо»?

- Не хочу загадывать. До конца сезона много времени. Как будет дальше, решат руководители, а я должен играть и забивать.

- В прошлом интервью Sovsport.ru сказали, что вы верующий человек, о чем-то футбольном в храме просите?

- Нет, о футболе не прошу, в основном молюсь о здоровье своих родных. Я могу только благодарить Господа за что-то спортивное, например, за вызов в сборную. Но не просить.