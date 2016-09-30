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Крэйг Мактавиш: Русские почти на равных сыграли с Канадой в полуфинале (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Крэйг Мактавиш: Русские почти на равных сыграли с Канадой в полуфинале (видео)
Источник: Reuters

Приехать на выставочный матч и встретить Крэйга Мактавиша – последнего могиканина, игравшего без шлема в НХЛ – бесценно.

ПРИВЕТ ОТ КОВАЛЬЧУКА

У Горди Хоу однажды спросили: «Без чего лучше выйти на лед – без шлема или без ракушки?» - «Конечно, без шлема, - ответил Хоу. – Если что, всегда можно найти человека, который будет думать за тебя».

Крэйг Мактавиш дебютировал в НХЛ в 1979 году и провел 19 сезонов за «Бостон», «Эдмонтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Сент-Луис». Это он выиграл последнее вбрасывание за «Рейнджерс» в финале Кубка Стэнли-1994.

«До конца игры оставалась секунда или две, - вспоминал форвард «Ванкувера» Павел Буре. - И наш тренер Пэт Куинн говорит мне: «Так, иди на вбрасывание». Представляете?!

Я всю жизнь был крайним форвардом. И хотя на тренировках на вбрасываниях обыгрывал даже лучших, на точку в матчах вставал лишь пару раз за сезон. Но что имел в виду Куинн? Он хотел, чтобы я щелкнул по воротам сразу с вбрасывания. Там не было времени, чтобы отдать пас.

С их стороны – Крэйг Мактавиш без шлема. Он сыграл очень грамотно. Даже шайбу не трогал. Сразу блокировал мне руки, прижав их клюшкой. После сирены уже я засадил ему со всей силы. Но спасти матч было нельзя».

А помните, когда главный тренер «Эдмонтона» Мактавиш потребовал у судьи, чтобы тот замерил крюк клюшки Ильи Ковальчука? Из-за этого Кови удалили. Но когда он выскочил из бокса штрафников, то забил гол и проехал мимо лавки «нефтяников», крикнув Крэйгу: «Ну что, теперь с моей клюшкой все нормально?»

А в другой раз Мактавиш тренировал сборную Канады на чемпионате мира-2010, и мы победили их в четвертьфинале.

Или было дело, как в одном из матчей «Эдмонтона» МакТи вырвал язык у надоедливого талисмана «Калгари», который дразнил коуча через стекло.

Мы знаем много историй о Мактавише. А теперь встретились на матче в Буффало, где он сидел рядом в ложе прессы. Сейчас Крэйг работает вице-президентом «Эдмонтона» по хоккейным операциям. И удивился, что кому-то интересен в России. Но сразу рассказал, что в ноябре приедет на несколько матчей КХЛ – в Москву, Питер, Ярославль, чтобы присмотреть интересных игроков.

«МАКДЭВИД – УНИКАЛЬНЫЙ ФОРВАРД»

- Что вы думаете об игре сборной России на Кубке мира?

- Русские выступили хорошо. Почти на равных сыграли с Канадой в полуфинале. Да, в третьем периоде чего-то не хватило. Но канадцев очень трудно победить на турнире, где участвуют лучшие хоккеисты мира. Они всегда великолепны.

Еще мне понравилась сборная звезд Северной Америки, которая привлекала много внимания. Остон Мэттьюз, Коннор Макдэвид, Джек Айкел… Я очень расстроился, когда эта команда уступила вам по тай-брейку и не вышла в плей-офф. Ребята вполне могли обыграть Россию, они были для этого хороши. И если бы не тот провал во втором периоде…

Кто-то критиковал сборную Европы, но парни из разных стран собрались вместе и дошли до финала. Ральф Крюгер – прекрасный тренер, за эту команду многие болели в Старом Свете.

- Кто вас больше всех удивил в сборной России?

- Я не очень пристально следил за вашей командой. Была занят работой и может, видел только три периода. Этого мало, чтобы выносить какую-то оценку.

- Что делает сборную Канады особенной на таких турнирах?

- То, что канадцы в важнейшие моменты матча играют очень сильно. И то, что в команде есть такие парни как Сидни Кросби. Мы и раньше знали, что он хорош, но теперь смог выйти на новый уровень и обеспечить Канаде невероятную атаку.

- Макдэвид был капитаном сборной Северной Америки. Станет ли он капитаном «Эдмонтона»?

- Это уже вопрос к главному тренеру. Для этого у Тодда Маклеллана достаточно опыта, чтобы принять правильное решение.

- Уэйн Гретцки на днях сказал, что Макдэвид – уже сейчас один из лучших игроков в истории НХЛ. Не слишком ли большой аванс?

- Я так не думаю. Конечно, Уэйн – светлая голова, и отлично разбирается в хоккее. Но факт в том, что в НХЛ приходит новое поколение игроков, которые могут стать лучше всех, кто был до них. Талант у ребят невероятный, и это видят все.

Как раз Макдэвид по потенциалу сейчас на таком же уровне, как были Гретцки, Марио Лемье и Сидни Кросби. Пока Коннор в начале пути. Хотя Уэйн со своим авторитетом имеет право на любое мнение, - улыбается Мактавиш. – И еще скажу, что Макдэвид был хорошим капитаном на Кубке мира. Это очень профессиональный парень. Вокруг него сплотилась команда. И его все уважали.

Может, Коннор – не самый уникальный капитан в истории хоккея. Но это уникальный форвард для своего возраста. И он проявил себя настоящим лидером.

«МОЖНО ПРОВЕСТИ КУБОК МИРА В ЭДМОНТОНЕ»

- Кстати, как вам новый стадион «нефтяников»?

- Очень круто!

- Может, там провести следующий Кубок мира?

- Отличная идея. На этом стадионе пока не было матчей регулярного чемпионата НХЛ. Но все болельщики и просто люди, кто там побывал, в восторге от арены. Там не только Кубок мира – что угодно можно провести!

- Что вы скажете о перспективах Наиля Якупова и Антона Слепышева в «Ойлерз»?

- У каждого молодого игрока есть возможность проявить себя в НХЛ, закрепиться в лиге. Яку это уже удалось, Слепышев со дня на день себя покажет. Мы довольны обоими форвардами, как они работают в тренировочном лагере.

- А почему Богдан Якимов не заиграл в «Эдмонтоне»?

- Он вернулся в родной «Нижнекамск». Не все молодые выстреливают в НХЛ. У кого-то возникает тоска по дому. Якимов захотел играть в КХЛ, чтобы стать лучше.

- А что не так было с Никитой Никитиным?

- Где он сейчас?

- В омском «Авангарде».

- Его уже подписали?

- Да. Никитин провел пару матчей, даже забил гол. Он ведь неплохо играл в «Колумбусе». Что было не так в «Эдмонтоне»?

- Не скажу, что у него были проблемы с рабочей этикой. Просто Никитин был не всегда заметен в составе «Ойлерз». Тут несколько причин, и просто пожелаем ему удачи.

- Если вы едете в Россию в командировку, значит ли это, что КХЛ привлекает большой интерес со стороны НХЛ? И почему бы нашим лигам не проводить клубные серии, как раньше?

- Я приезжал в Россию и в прошлом сезоне, смотрел матчи КХЛ в Москве и Санкт-Петербурге. Видел, с какой страстью люди болеют за свои команды, какой хороший у вас хоккей. У вас очень конкурентоспособная лига. Много умелых игроков. Яркий пример – Артемий Панарин, который приехал из СКА и завоевал «Колдер Трофи». Посмотрите, как он усилил атаку «Чикаго»! Мне нравится идея таких серий. И я думаю, что КХЛ – вторая по силе хоккейная лига мира. 

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