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Страшный сон «Боруссии». Как соперник ЦСКА сотворил главную сенсацию субботы

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Футболисты "Байера"
Футболисты "Байера"Источник: Reuters

Sovsport.ru рассказывает, как «Байеру» удалось нанести поражение дортмундской «Боруссии» в центральном матче 6-го тура чемпионата Германии.

МЯЧ? ВЛАДЕЙТЕ!

Матч с «Боруссией» был для «Байера» сродни экзамену, ведь сразиться предстояло с самой результативной командой турнира – в пяти турах коллектив из Дортмунда забил сразу 16 мячей. Игра должна была дать ответ на вопрос, умеют ли леверкузенцы играть на результат. Ответ оказался положительным.

Оборона «Байера» начиналась в центральном круге. И состояла она из трех линий: четырех защитников, четырех полузащитников и пары нападающих. При этом оба форварда – Мехмеди и Эрнандес - играли очень близко к игрокам средней линии. Их задачей был не прессинг защитников соперника (они были оставлены в покое), а перекрытие направлений передач на центральных полузащитников. Как результат – «Боруссия» по итогам встречи владела мячом 70% игрового времени.

Но не видя продолжения атаки, центральные защитники команды Томаса Тухеля спокойно перепасовывались друг с другом. В итоге ТТД у них получился просто невероятным: на счету Папастатопулоса 121 пас (точность – 89%), в активе Гинтнера – 104 (точность - 87%). Но это был не футбол. В лучшем случае – игра в «квадрат» с невидимыми оппонентами на своей половине поля. А очки за такое еще не дают.

Защитникам «Боруссии» вперед бы сыграть – да там все было перекрыто. Тухель попробовал вмешаться в игру – подозвал к себе центральных полузащитников Роде и Кастро и предложил активнее предлагать себя под передачи, опускаясь ближе к своим воротам. Но после его указаний мало что изменилось. Кастро и вовсе как выпадал из игры, так и не включился в нее – за тайм он сделал 17 передач с точностью 53%! Как итог – замена уже в первом тайме.

Бедный Обамеянг… Он был оторван он партнеров. Следствие этого – всего лишь три его удара по воротам. Не игра – страшный сон «Боруссии». Видимо, энергозатратный матч против «Реала» в Лиге чемпионов не прошел бесследно.

РАСКРЫВАТЬСЯ НЕ ХОЧЕТСЯ

При всем при этом «Байер» постоянно думал об атаке. Об этом говорят несколько моментов.

Во-первых, два нападающих в стартовом составе. Тот, кто не думает об атаке, в два нападающих не играет. А Роджер Шмидт сыграл. И его решение оправдалось – Мехмеди и Эрнандес забили по голу. На двоих за матч они нанесли шесть ударов. Всего «Байер» нанес 11 ударов – на один больше, чем «Боруссия».

Во-вторых, фланговые игроки. Слева играл нацеленный на атаку полузащитник Чалханоглу, справа – номинальный нападающий Брандт. Через этих ребят развивалось большинство контратак, а турецкий игрок отметился двумя голевыми передачами. Одной из них – в контратаке. Несмотря на это, активность флангов была одинаковой – по данным WhoScored.com, 38% атак «Байер» провел по левому флангу, 37% - по правому.

Опасаясь фланговых полузащитников «Байера», в первом тайме крайние защитники «Боруссии» Пищек и Герейро перестраховывались и не шли в атаку – за стартовые 45 минут на двоих они совершили лишь две подачи в чужую штрафную. Совсем по-другому они играли в тайме втором – восемь навесов. Только было уже поздно – «Бавария», несколькими часами ранее сыгравшая вничью с «Кельном» (1:1), комичным образом оторвалась от «Боруссии» уже на четыре очка.

В-третьих, замены. Делая их, Шмидт усиливал атаку. Чего только стоит выход чистого нападающего Фолланда вместо игравшего на бровке Брандта. Фолланд пошел в атаку, а на место Брандта переместился Мехмеди. Смысл простой – Шмидт хотел добить противника. И был близок к этому – Фолланд вышел один на один с вратарем, но переиграть его не смог.

ВРЕМЯ ЕСТЬ

ЦСКА уже сыграл с «Байером» в гостях. Но, кажется, главное испытание еще впереди – 22 ноября немцы приедут в Россию. Вероятно, армейцам будет нужна победа. А соперник показал, что играть от противника он умеет. Плюс ЦСКА для него - вариант удобный: Леонид Слуцкий любит задействовать в атаке крайних защитников, что для «Байера» даже в радость. Радует, что до матча в Москве еще полтора месяца – есть время что-то придумать.

Матч

Байер - Боруссия - 2:0 (1:0)

Голы

Мехмеди 10 (1:0). Эрнандес 79 (2:0).

Состав

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Арангис (Баумгартлингер, 90), Чалханоглу, Бендер (Венделль, 46), Брандт (Волланд, 67), Кампль, Эрнандес, Мехмеди

Боруссия: Бюрки, Герреру, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Роде (Кагава, 71), Кастро (Шмельцер, 46), Пулишич (Мор, 46), Вайгль, Дембеле, Обамеянг

Предупреждения:

Арангис, 14; Кампль, 37; Эрнандес, 40; Топрак, 62; Чалханоглу, 89 - Гинтер, 74

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

01 октября 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция


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