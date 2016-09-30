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Владимир Юрзинов: Наша победа над «Спартаком» - историческая!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хоккеисты "КуньЛунь Ред Стар"
Хоккеисты "КуньЛунь Ред Стар"Источник: Sovsport.ru

Главный тренер «Куньлунь Ред стар» Владимир Юрзинов-младший – о первой победе своей команды в Москве и результативности китайских игроков.

В субботу в Москве случилось историческое событие. Новичок КХЛ «Куньлунь» впервые одержал победу не только на европейской части КХЛ, но сразу и в российской столице. Китайская команда одолела с минимальным счетом (1:0) один из старейших наших клубов – «Спартак». А ее защитник Зак Юйэнь первым среди китайских игроков записал на свой счет результативный бал за передачу в регулярном чемпионате КХЛ.

- Очень приятно было играть при полных трибунах, - сказал после поединка Владимир Юрзинов, отметив, что на матч пришло более восьми тысяч зрителей. - Тем более, что поединок был в Москве. На арене, где совсем недавно проходил чемпионат мира. Это был уже четвертый матч выездной серии. И нам в нем пришлось очень сложно. Буквально вчера получил травму опытный защитник Янне Яласваара. А сегодня мы выиграли за счет организации игры, характера и нашего вратаря Андрея Макарова. Он сыграл очень хорошо.

Для нас это, можно сказать, исторический матч. Ведь мы выиграли у одного из грандов российского хоккея. «Спартак» много атаковал и имел массу хороших возможностей. Мы оборонялись всей командой.

- Единственную результативную атаку в этом матче начал китайский защитник Зак Юйэнь. Похоже, что новички в КХЛ уже освоились?
- У нас в прошлом матче сыграло три игрока из Китая, против «Северстали» - четверо. Сегодня двое провели на площадке вообще полноценный матч. Зак вот даже сделал передачу. Ребята приобретают полноценный опыт. И все же пока им очень сложно. У себя в чемпионате они играли по шесть-восемь матчей. В нашей лиге ритм совсем другой. Игроки, по сути, делают шаг из любительского спорта в профессиональный. Мы с ними много работаем дополнительно. Все очень стараются. И действительно растут.

- Хочется отметить, что Юйэнь очко заработал по делу. Он закрыл зону, не дал шайбе вылететь из зоны «Спартака», поборолся за нее у борта, выиграл эту борьбу и отдал пас за ворота…
- Он так играл в последних матчах. Из-за травм у нас всего шесть защитников в этой поездке осталось. Так что игрового времени у него хватало (в матче со «Спартаком» Юйэнь провел на площадке 16 минут 39 секунд. – Прим. Ред.).

- 1 октября в Китае отмечали День рождения КНР – главный государственный праздник. На вас не было давления сверху – добиться победы любой ценой?
- Давление есть всегда. И оно совсем не обязательно сверху. Любая команда хочет выиграть, для того она и собирается, и на лед выходит. Но о том, что в Китае сегодня праздник, мы, конечно, знали. Правда, на сегодняшнем этапе для нас каждая победа – это праздник.

- Яласваара выбыл надолго?
- Посмотрим. До следующего матча, который мы проведем уже дома, у нас два дня. Очень надеюсь, что Янне успеет восстановиться. У нас каждый игрок на вес золота.


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