Гацкан лидирует, Дзюба - шестой. Выбери лучший гол 9-го тура РФПЛ
В субботу и воскресенье прошли матчи 9-го тура чемпионата России по футболу. Всего был забит 21 гол.
Sovsport.ru предлагает Вам выбрать лучший гол тура.
ГОЛОСОВАНИЕ. ВНИМАНИЕ! ВЫБИРАЕМ ПО ТРИ ЛУЧШИХ ГОЛА, ПОНРАВИВШИХСЯ ВАМ В ТУРЕ.
ЛУЧШИЕ ГОЛЫ ТУРОВ
Лучшие голы туров:
1 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота тульского «Арсенала» (4:0)
2 - Андрей Ещенко («Спартак») в ворота самарских «Крыльев Советов» (1:0)
3 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота казанского «Рубина» (1:1)
4 - Зе Луиш («Спартак») в ворота «Краснодара» (4:0)
5 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Анжи» (2:0)
6 - Ивелин Попов («Спартак») в ворота «Локомотива» (1:0)
7 - Джано Ананидзе («Спартак») в ворота «Оренбурга» (3:1)
8 - Федор Смолов («Краснодар») в ворота ЦСКА (1:1)
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 9-ГО ТУРА РФПЛ
«Томь» - «Урал» - 1:1
«Крылья Советов» - «Анжи» - 2:1
«Локомотив» - «Арсенал» - 1:1
«Терек» - «Оренбург» - 2:1
«Уфа» - «Амкар» - 1:1
«Зенит» - «Спартак» - 4:2
«Краснодар» - «Рубин» - 1:0
«Ростов» - ЦСКА - 2:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
БОМБАРДИРЫ
|1
|Фёдор Смолов
|Краснодар
|8 (2)
|2
|Жулиано
|Зенит
|6 (2)
|3
|Артём Дзюба
|Зенит
|5 (0)
|4
|Квинси Промес
|Спартак
|5 (0)
|5
|Джано Ананидзе
|Спартак
|4 (0)
|6
|Ари
|Краснодар
|3 (0)
|7
|Беким Балай
|Терек
|3 (0)
|8
|Роман Ерёменко
|ЦСКА
|3 (0)
|9
|Зе Луиш
|Спартак
|3 (0)
|10
|Роман Павлюченко
|Урал
|3 (0)
|11
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|3 (0)
|12
|Ласина Траоре
|ЦСКА
|3 (0)
|13
|Кехинде Фатай
|Уфа
|3 (0)
|14
|Доменико Кришито
|Зенит
|3 (2)
|15
|Александр Самедов
|Локомотив
|3 (2)
АССИСТЕНТЫ
|1
|Квинси Промес
|Спартак
|5
|2
|Олег Шатов
|Зенит
|5
|3
|Тимофей Калачёв
|Ростов
|3
|4
|Дмитрий Полоз
|Ростов
|3
|5
|Ари
|Краснодар
|2
|6
|Мориц Бауэр
|Рубин
|2
|7
|Бернард Бериша
|Анжи
|2
|8
|Максим Бордачёв
|Томь
|2
|9
|Александр Бухаров
|Ростов
|2
|10
|Святослав Георгиевский
|Анжи
|2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
|1
|Вадим Афонин
|Рубин
|5
|2
|Павел Аликин
|Уфа
|4
|3
|Понтус Вернблум
|ЦСКА
|4
|4
|Андрей Семёнов
|Терек
|4
|5
|Лукас Фернандо
|Спартак
|4
УДАЛЕНИЯ
|1
|Александр Гацкан
|Ростов
|2
|2
|Сердар Азмун
|Ростов
|1
|3
|Павел Аликин
|Уфа
|1
|4
|Александр Ерохин
|Ростов
|1
|5
|Андрей Ещенко
|Спартак
|1
ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ (В ПРОЦЕНТАХ)
|1
|Зенит
|60.0
|2
|Краснодар
|57.0
|3
|Локомотив
|56.0
|4
|Спартак
|55.0
|5
|ЦСКА
|55.0
|6
|Рубин
|53.0
|7
|Терек
|50.0
|8
|Арсенал
|47.0
|9
|Амкар
|46.0
|10
|Оренбург
|46.0
|11
|Урал
|46.0
|12
|Уфа
|45.0
|13
|Анжи
|44.0
|14
|Крылья Советов
|44.0
|15
|Ростов
|44.0
|16
|Томь
|44.0
УДАРЫ