«Кто-то не хочет, чтобы я стал чемпионом»

Льюис Хэмилтон Источник: Reuters

Гонка на «Сепанге» завершилась сенсационным дублем «Ред Булла», который стал возможен после… взрыва мотора на «Мерседесе» трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«СУМАСШЕДШИЙ» СЕБ

Как выиграть «Гран-при» в этом сезоне, если ты не пилот «Мерседеса»? Есть три условия: успешно выступи в квалификации, избегай проблем и ошибок в гонке, дождись, пока Льюис Хэмилтон и Нико Росберг сойдут с дистанции или окажутся в хвосте пелотона из-за аварий, отказов техники, по любой другой причине… Бинго! Сложились три фактора – можно откупоривать победное шампанское. Правда, в течение года такое было лишь однажды – в Испании. Там два пилота «Мерседеса» благополучно самоустранились еще на первом круге «благодаря» рискованной атаке Хэмилтона на партнера по команде. Первым на финиш тогда приехал Макс Ферстаппен. Почти все вышло и в Монако – но мы помним, как лидировавший Даниэль Риккиардо заехал в боксы, где его не ждали собственные механики… К счастью для австралийца, он все-таки дождался своей очередной победы. Уже четвертой за карьеру, но первой – с 2014 года.

Для этого ему не пришлось стартовать с первого ряда – Дэн в кои-то веке уступил в квалификации напарнику, оставшись в субботу лишь четвертым. Не пришлось атаковать на пределе и идти на рисковые обгоны. Надо было только проехать все 56 кругов безошибочно, что он и сделал. А остальное доделали соперники.

Росберга убрали еще на старте. Точнее, убрал конкретный парень – Себастьян Феттель. Лидер «Феррари» так активно пытался отыграть позиции, что не вписался в первый поворот, попутно задев Ферстаппена и врезавшись в лидера чемпионата. Алый болид под 7-м номером такого издевательства не выдержал – на машине Себа лопнул рычак подвески. «Мерседес» оказался крепче, но разворот даром не прошел – откатившись в хвост пелотона, Росберг в дальнейшем смог обеспечить себе лишь героический прорыв на 3-е место. О победе ему думать уже не приходилось.

Ферстаппен тоже, кстати, пострадал, откатившись в конец первой десятки.

- Да он же сумасшедший! – привычно звонкий, истерящий голос Макса раздался в наушниках его инженера. Забавно – когда подобный же маневр в Бельгии в исполнении самого голландца стоил хорошей гонки и ему, и двум «Феррари», Ферстаппен почему-то был куда сдержанней в оценках.

Правда, события на старте никак не повлияли на обладателя поул-позиции.

- Не думаю, что в гонке нас что-то остановит, - признавался накануне Хэмилтон. К слову, в Малайзии он сотый раз в карьере заслужил право стартовать с первого ряда. – Наш темп очень хорош, после Сингапура ситуация изменилась кардинальным образом, и болид работает просто фантастически! Конечно, соперники сильны, «Ред Булл» может оказать на нас давление, но ни о чем, кроме победы, я не думаю. Главное – хорошо стартовать, максимально быстро оторваться от остальных в начале гонке, а уж на длиной дистанции наша машина выглядит отлично.

Кто ж знал, что спустя всего сутки Льюис будет говорить в совсем другой тональности.

«УВЕРЕН В СВОЕЙ КОМАНДЕ»

Первоначальный план англичанина сработал – создав отрыв после старте, он уверенно лидировал… ровно до 41-круга. Вспышка пламени, мощный хлопок – и в конце старт-финишной прямой серебристый болид Льюиса замер на обочине. Двигатель. Опять…

- Такое чувство, что кто-то не хочет, чтобы в этом году я стал чемпионом! – в сердцах бросил Хэмилтон, покинув кокпит. – Ребята, это смешно! Моторы «Мерседес» стоят на 8 машинах, за сезон их сделали 43 штуки, но ломаются они почему-то только у меня! Это вызывает определенные вопросы… И мне хочется получить на них ответ.

Правда, слегка остыв, британец включил заднюю – и речь, конечно, не о коробке передач в его болиде.

- Когда ты лидируешь в гонке и сходишь из-за отказа техники, то эмоции могут взять верх над здравым смыслом, - признался Льюис спустя час после финиша «Гран-при». – Конечно, с этим тяжело смириться. Но я на 100 процентов уверен в собственной в команде. Уверен в тех ребятах, которые работают без продыху, всегда меня поддерживают и всегда честны со мной. Без их усилий я бы не завоевал два титула. Да, проблемы иногда случаются… Но их можно преодолевать. Важно не то, как ты падаешь. Важно – сумеешь ли подняться.

Сход Хэмилтона помог Росбергу оторваться от партнера в битве за титул на солидные 22 очка. Чтобы отыграть такое отставание, у Льюиса осталось еще пять гонок. Борьба продолжится!

А что же Квят? Увы, второй раз подряд набрать очки у пилота «Торо Россо» не получилось. 15-е место на старте, 14-е – на финише – таков незаурядный итог гонки для уфимца.

- Я выжал максимум из ситуации, - признался россиянин. – В квалификации нам удалось пройти во второй сегмент, и я сумел опередить напарника. Но, если честно, мы боролись лишь друг с другом. На этой трассе нам заметно не хватает скорости, так что 15-е место на старте оказалось потолком. А в гонке все испортил инцидент на первом круге, когда случился контакт с Кевином Магнуссеном (россиянин косвенно стал жертвой все того же рискового маневра Феттеля, - Прим. ред.). Это, по сути, уничтожило все наши шансы на хорошую позицию. Увы, стартуя в конце пелотона ты всегда рискуешь угодить в подобный инцидент. Иногда удается избежать неприятностей, но сегодня этого не получилось.



