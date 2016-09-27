Сухая осень «Спартака». Почему вторая команда красно-белых не забивает
«Спартак-2» в четвертый раз
подряд сыграл вничью - на этот раз с «Нефтехимиком». При этом три последних матча завершились вничью 0:0. Почему
так? Корреспондент «Советского спорта» пытался понять.
Полгода
назад здесь же, в Сокольниках, Валерий Карпин тогда еще главный тренер
армавирского «Торпедо» со злостью взмахивал руками после прохода скоростного
спартаковского игрока болидом промчавшегося по полю и отправившего мяч в ворота.
Этот же
парень с ногами, как у спринтера, выйдя на замену в игре с «Зенитом-2» за пять
минут огорчил соперника.
Все это
– про Георгия Мелкадзе, лучшего игрока «Спартака-2» прошлого сезона. В этом же ждать
наград пока не приходиться. Мелкадзе провел лишь пять игр в стартовом составе
команды Евгения Бушманова.
Вот и в
матче с «Нефтехимиком» Мелкадзе снова искал не столько возможностей забить,
сколько себя. Игровой тонус потерян. Или обменян на возможность и шанс
тренироваться с основой. Потому и набирая скорость, Георгий обнаруживал, что защитники
его то и дело настигали.
Мелкадзе
физически уже сформировался. Мощно выглядит. И единственное, что сейчас Георгию
необходимо, чтобы этот сумасшедший футбольный генофонд преобразовать в
топ-уровень, – играть. Чтобы матчи с висящими на плечах защитниками стали для
него зоной комфорта.
На
тренировках такое не вырабатывается. И чем меньше матчей, тем больше будет
съеживаться потенциал Мелкадзе. 19-летний Мелкадзе завис где-то между прошлым и
будущим – между ФНЛ и РФПЛ. Это безвременье не может продолжаться долго. Подобное
полгода назад было и с Александром Зуевым, который лишился и «Спартака-2», и в
основе был не частым гостем.
Конечно,
в 19-20 лет можно довольствоваться тренировками с Промесом и Зе Луишем, но это
путь в никуда. Потому-то и стал «Царем» Александр Мостовой, что всегда хотел
большего. Он требовал этого от себя и теперь требует от других. Например, когда
говорит, что Миранчук, несмотря на молодость, в РФПЛ должен забивать по семь-восемь
мячей и столько же отдавать передач (полностью интервью с Мостовым – ЗДЕСЬ).
Почему
и Мелкадзе, показавший себя на уровне ФНЛ, не может также расправиться с планкой
РФПЛ? Может. Но для этого нужно играть. И забивать. Хотя бы снова на уровне
ФНЛ. Иначе сухие матчи, подобные встрече с «Нефтехимиком», станут нормой.
Матч
Спартак-2 - Нефтехимик - 0:0
Место и дата
02 октября 14:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция