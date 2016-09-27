Сухая осень «Спартака». Почему вторая команда красно-белых не забивает

«Спартак-2» в четвертый раз подряд сыграл вничью - на этот раз с «Нефтехимиком». При этом три последних матча завершились вничью 0:0. Почему так? Корреспондент «Советского спорта» пытался понять.

Полгода назад здесь же, в Сокольниках, Валерий Карпин тогда еще главный тренер армавирского «Торпедо» со злостью взмахивал руками после прохода скоростного спартаковского игрока болидом промчавшегося по полю и отправившего мяч в ворота.



Этот же парень с ногами, как у спринтера, выйдя на замену в игре с «Зенитом-2» за пять минут огорчил соперника.

Все это – про Георгия Мелкадзе, лучшего игрока «Спартака-2» прошлого сезона. В этом же ждать наград пока не приходиться. Мелкадзе провел лишь пять игр в стартовом составе команды Евгения Бушманова.

Вот и в матче с «Нефтехимиком» Мелкадзе снова искал не столько возможностей забить, сколько себя. Игровой тонус потерян. Или обменян на возможность и шанс тренироваться с основой. Потому и набирая скорость, Георгий обнаруживал, что защитники его то и дело настигали.

Мелкадзе физически уже сформировался. Мощно выглядит. И единственное, что сейчас Георгию необходимо, чтобы этот сумасшедший футбольный генофонд преобразовать в топ-уровень, – играть. Чтобы матчи с висящими на плечах защитниками стали для него зоной комфорта.

На тренировках такое не вырабатывается. И чем меньше матчей, тем больше будет съеживаться потенциал Мелкадзе. 19-летний Мелкадзе завис где-то между прошлым и будущим – между ФНЛ и РФПЛ. Это безвременье не может продолжаться долго. Подобное полгода назад было и с Александром Зуевым, который лишился и «Спартака-2», и в основе был не частым гостем.

Конечно, в 19-20 лет можно довольствоваться тренировками с Промесом и Зе Луишем, но это путь в никуда. Потому-то и стал «Царем» Александр Мостовой, что всегда хотел большего. Он требовал этого от себя и теперь требует от других. Например, когда говорит, что Миранчук, несмотря на молодость, в РФПЛ должен забивать по семь-восемь мячей и столько же отдавать передач (полностью интервью с Мостовым – ЗДЕСЬ).

Почему и Мелкадзе, показавший себя на уровне ФНЛ, не может также расправиться с планкой РФПЛ? Может. Но для этого нужно играть. И забивать. Хотя бы снова на уровне ФНЛ. Иначе сухие матчи, подобные встрече с «Нефтехимиком», станут нормой.