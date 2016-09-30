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Владимир Юрзинов-старший: «Куньлунь» - это новый дом, достраивающийся на ходу

Сергей Микулик
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
"Спартак" - "КуньЛунь Ред Стар"
"Спартак" - "КуньЛунь Ред Стар"Источник: Sovsport.ru

Владимир Юрзинов-старший – завсегдатай, по понятным причинам, тех  матчей команды «Куньлунь Ред Стар», до которых он может дотянуться. Недавно например, Владимир Владимирович слетал с командой по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва, и в завершении выездной серии китайского клуба увидел, наконец, его первую победу.

– На чем «Куньлунь» поймал «Спартак»?
– Я думаю, прежде всего, – на недооценке соперника. Посчитали, наверное, что с командой, которая в матчах с ЦСКА и СКА не забросила ни одной шайбы, они уж как-нибудь справятся. Но я-то внимательно смотрел те игры – ребята бились, они не мирились с этой ситуацией, а такая отдача рано или поздно должна давать результат. И такой день пришелся у команды сына на «Спартак».

– Да, но если бы не арендованный как раз у спартаковцев вратарь Макаров, отразивший под полсотни бросков – все могло повернуться совсем по-другому...
– «Спартак» здесь поступил очень правильно! Хоккеист готов играть на серьезном уровне, но в своем клубе у него имеются проблемы с попаданием в основу. И вместо того, что мариновать игрока на лавке, его отдают туда, где практики будет гарантировано больше. И назад «Спартак» получит вратаря, у которого за плечами будет полноценный сезон в КХЛ. А если брать шире – это и в интересах сборной России очень верное решение.

– Но многие другие клубы КХЛ отдали ведь в Китай игроков классом пониже Макарова?
– Драфт отказов вообще должен  быть куда полноценнее! Клубам лишний конкурент, может, и не нужен – а вот лига не может не быть заинтересована в том, чтобы ее пополнил по-настояшему боеспособный  коллектив. Такой, где состав бы не по ходу сезона складывался.

– Сегодня «Куньлунь» структурно сильно отстает от других клубов КХЛ?
– Это напоминает мне ситуацию с въздом в новый дом. Его сдали, заселили – и тут же начали достраивать. Так и живут.

– Сами в Китай на ответную игру со «Спартаком» не собираетесь? 
– Я за свою жизнь так налетался, что пока визитов туда не планирую. К тому же Китай, оказывается, и у нас встретить можно – спартаковские руководители вон и песни китайские на открытии матча организовали, и символику – поэтому, как говорится, уж лучше вы к нам.

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