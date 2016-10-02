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Красивый парад ошибок. Как «Зенит» обыграл «Спартак»

Евгений Дзичковский, Андрей Васильев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Денис Глушаков , Аксель Витсель и Роман Зобнин
Денис Глушаков , Аксель Витсель и Роман ЗобнинИсточник: ФК «Зенит»

Игра в краски

Приезд «Спартака» в Петербург – всегда контрасты. С одной стороны, шикарно, что у нас в стране есть такое противостояние: разные города и клубные принципы, большое количество болельщиков у обоих. Причем есть как спартаковские на Неве, так и зенитовские в столице.

Пример, когда этому радуешься: фанаты «Спартака» устроили своим очень яркую встречу с файерами вдоль дороги автобуса с командой. Выглядело круто. Даже по европейским меркам.

Пример, когда радоваться не очень хочется: весной в Петербурге появились два красивых граффити про «Зенит». Известная группа художников HoodGraff нарисовала на скучных стенах трансформаторных будок Михаила Боярского с зенитовским шарфом и Мигеля Данни. Португалец, незадолго до того получивший тяжелейшую травму, даже фотографировался со своим изображением и благодарил за поддержку в трудный момент. Спартаковские болельщики поработали с картинами в своей цветовой гамме и сделали одну нецензурной, другую непристойной. Стыд и срам.

Оба граффити, к счастью, оперативно восстановили – успели до начала игры. Портрет Данни – он ближе к стадиону – первым, Боярского вторым. За час до матча обе картины снова поддерживали «Зенит».

«Денис, отойди от него!»

– Денис, отойди от него! – кричал один из болельщиков «Спартака» с гостевого фан-сектора, когда футболисты выходили на первую пробу поля.

Нетрудно догадаться, с кем в этот момент мило общлся Денис Глушаков – с Артемом Дзюбой, конечно. Капитан спартаковцев вроде бы и так собирался в раздевалку. А когда услышал фаната, посмеялся вместе с Дзюбой и напоказ рванул с поля. Планирует ли центрфорвард «Зенита» лететь в Москву на спартаковском самолете? На этот вопрос сценка не ответила. Но думается, что вряд ли.

На суперпринципиальную игру против бывших Дзюба, конечно, вышел в основе. Мог бы там быть и Олег Шатов - но его не оказалось даже в заявке. А Лука Джорджевич, который уже три раза в сезоне результативно выходил на замену, с трудом вскарабкался в VIP-ложу на костылях. Самые суровые прогнозы после его травмы в искрометном матче против АЗ не подтвердились, но черногорец точно не поедет в сборную на отборочный матч ЧМ-2018.

В запасе «Спартака», напротив, имелся отличный козырь – Джано. Его в резерв отправил, видимо, лимит: из-за травмы Дмитрия Комбарова оборона москвичей стала наполовину иностранной, левый фланг пришлось отдать Маурисио.

По-лермонтовски

Ввсе, что вы только что прочитали, мигом забылось, как только стартовал матч. Забегая вперед, отметим: после таких игр всегда испытываешь двоякие рабочие чувства. С одно стороны, надо хвалить команды за результативность. С другой — ругать за оборону, точнее, за ее массированные промахи. Раз так, давайте договоримся: пусть на этот раз верх возьмет позитив. А промахи мы просто отметим. Без прискорбия.

Да, обе команды не хитрили, не юлили и не шифровались, а сходу включили размашистые боковые в духе лермонтовских опричника Киребеевича и купца Калашникова. Да и прямые тоже. Молотили от души, смотрелось кроваво и красиво.

Неясно пока, не хочет «Спартак» Массимо Карреры играть закрыто в подобных случаях или не может. Вдруг кто-нибудь объяснил итальянцу, что не такова ментальность красно-белой команды, если от нее осталось что-то к нынешнему дню? В любом случае, гости достойны похвалы. Раз пошли на такое, значит, верили в свои силы. И тренер их даром что защитников натаскивал. Как раз защитой «Спартак» и не удивил. А вот атакующей борзостью, пылким напором — да.

Порадовал тем же и «Зенит». Усталость от четверговой еврокубковой бойни в расчет принята не была. Хозяева знали, что сильнее, и принялись свою силу откровенно демонстрировать.

А что еще нам от футбола нужно, откровенно говоря? Да ровно то же, что было в Питере: супержелание, куча голов, эмоции. Ошибки не нужны. Но без них вряд ли было бы возможно все вышеперечисленное.

Лодыгин против Ещенко

Два первых мяча «Зенита» сделал Дзюба. Как его ни опекай, а давит он собой окружающих. Очень полезно давит. Хоть Ещенко, хоть Кутепова… Немного странно, что Ещенко вообще оказывался рядом с Дзюбой в ключевых эпизодах, - габариты у них разные. Но кто ж там в горячке сортировать будет?

К тому же у «Зенита» есть Лодыгин. Тут можно нужно развернуть целый трактат про то, что Мирча Луческу не видит огрехов своего вратаря и продолжает ставить его, а тот продолжает привозить, а в запасе томится Михаил Кержаков…

Бросьте, что тут развозить, когда и так все ясно. Ошибся Лодыгин ни секунды того не желая. Привез. А чем уж он сильней Кержакова на тренировках — то Луческу виднее, не нам. Ну, не по блату же румын ставит Лодыгина?!

Да и чем ошибка хозяйских защитников, упустивших Зе Луиша, лучше лодыгинской? 2:2. Финальный раунд драки перенесся на второй тайм.

И во втором этом тайме стало окончательно ясно то, о чем всю неделю твердили большевики-букмекеры. «Зенит» сильнее во всем, за исключением, пожалуй, атаки: тут силы примерно равны. Спартаковская оборона вновь проспала пас-ножик от Жулиано, и Витсель радовался забитому мячу так, словно не смотрел несколько месяцев назад с тоской на дверь в Европу. Или на окно — Северной столице это ближе.

А потом череда нокдаунов завершилась нокаутом. Снова сфолил в штрафной пленник собственного неравнодушия - Ещенко. Счет красивого матча устаканился. Даже проигравшие после такого обязаны быть хоть в чем-то, но довольными собой. Не говоря про победителей.

Единственное, о чем мы еще не сказали, - судейство. А сказать надо вот что: работа Сергея Иванова заслуживает не взволнованной оценки по горячим следам, но предметного разбора. И «Советский спорт» такой разбор обязательно проведет.

Матч

Зенит - Спартак - 4:2 (2:2)

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция


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