Красивый парад ошибок. Как «Зенит» обыграл «Спартак»
Игра в краски
Приезд «Спартака» в Петербург – всегда контрасты. С одной стороны, шикарно, что у нас в стране есть такое противостояние: разные города и клубные принципы, большое количество болельщиков у обоих. Причем есть как спартаковские на Неве, так и зенитовские в столице.
Пример, когда этому радуешься: фанаты «Спартака» устроили своим очень яркую встречу с файерами вдоль дороги автобуса с командой. Выглядело круто. Даже по европейским меркам.
Пример, когда радоваться не очень хочется: весной в Петербурге появились два красивых граффити про «Зенит». Известная группа художников HoodGraff нарисовала на скучных стенах трансформаторных будок Михаила Боярского с зенитовским шарфом и Мигеля Данни. Португалец, незадолго до того получивший тяжелейшую травму, даже фотографировался со своим изображением и благодарил за поддержку в трудный момент. Спартаковские болельщики поработали с картинами в своей цветовой гамме и сделали одну нецензурной, другую непристойной. Стыд и срам.
Оба граффити, к счастью, оперативно восстановили – успели до начала игры. Портрет Данни – он ближе к стадиону – первым, Боярского вторым. За час до матча обе картины снова поддерживали «Зенит».
«Денис, отойди от него!»
– Денис, отойди от него! – кричал один из болельщиков «Спартака» с гостевого фан-сектора, когда футболисты выходили на первую пробу поля.
Нетрудно догадаться, с кем в этот момент мило общлся Денис Глушаков – с Артемом Дзюбой, конечно. Капитан спартаковцев вроде бы и так собирался в раздевалку. А когда услышал фаната, посмеялся вместе с Дзюбой и напоказ рванул с поля. Планирует ли центрфорвард «Зенита» лететь в Москву на спартаковском самолете? На этот вопрос сценка не ответила. Но думается, что вряд ли.
На суперпринципиаль
В запасе «Спартака», напротив, имелся отличный козырь – Джано. Его в резерв отправил, видимо, лимит: из-за травмы Дмитрия Комбарова оборона москвичей стала наполовину иностранной, левый фланг пришлось отдать Маурисио.
По-лермонтовски
Ввсе, что вы только что прочитали, мигом забылось, как только стартовал матч. Забегая вперед, отметим: после таких игр всегда испытываешь двоякие рабочие чувства. С одно стороны, надо хвалить команды за результативность
Да, обе команды не хитрили, не юлили и не шифровались, а сходу включили размашистые боковые в духе лермонтовских опричника Киребеевича и купца Калашникова. Да и прямые тоже. Молотили от души, смотрелось кроваво и красиво.
Неясно пока, не хочет «Спартак» Массимо Карреры играть закрыто в подобных случаях или не может. Вдруг кто-нибудь объяснил итальянцу, что не такова ментальность красно-белой команды, если от нее осталось что-то к нынешнему дню? В любом случае, гости достойны похвалы. Раз пошли на такое, значит, верили в свои силы. И тренер их даром что защитников натаскивал. Как раз защитой «Спартак» и не удивил. А вот атакующей борзостью, пылким напором — да.
Порадовал тем же и «Зенит». Усталость от четверговой еврокубковой бойни в расчет принята не была. Хозяева знали, что сильнее, и принялись свою силу откровенно демонстрировать.
А что еще нам от футбола нужно, откровенно говоря? Да ровно то же, что было в Питере: супержелание, куча голов, эмоции. Ошибки не нужны. Но без них вряд ли было бы возможно все вышеперечисленно
Лодыгин против Ещенко
Два первых мяча «Зенита» сделал Дзюба. Как его ни опекай, а давит он собой окружающих. Очень полезно давит. Хоть Ещенко, хоть Кутепова… Немного странно, что Ещенко вообще оказывался рядом с Дзюбой в ключевых эпизодах, - габариты у них разные. Но кто ж там в горячке сортировать будет?
К тому же у «Зенита» есть Лодыгин. Тут можно нужно развернуть целый трактат про то, что Мирча Луческу не видит огрехов своего вратаря и продолжает ставить его, а тот продолжает привозить, а в запасе томится Михаил Кержаков…
Бросьте, что тут развозить, когда и так все ясно. Ошибся Лодыгин ни секунды того не желая. Привез. А чем уж он сильней Кержакова на тренировках — то Луческу виднее, не нам. Ну, не по блату же румын ставит Лодыгина?!
Да и чем ошибка хозяйских защитников, упустивших Зе Луиша, лучше лодыгинской? 2:2. Финальный раунд драки перенесся на второй тайм.
И во втором этом тайме стало окончательно ясно то, о чем всю неделю твердили большевики-букме
А потом череда нокдаунов завершилась нокаутом. Снова сфолил в штрафной пленник собственного неравнодушия - Ещенко. Счет красивого матча устаканился. Даже проигравшие после такого обязаны быть хоть в чем-то, но довольными собой. Не говоря про победителей.
Единственное, о чем мы еще не сказали, - судейство. А сказать надо вот что: работа Сергея Иванова заслуживает не взволнованной оценки по горячим следам, но предметного разбора. И «Советский спорт» такой разбор обязательно проведет.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция