Андрей Червиченко: Сегодня мы видели лучший «Спартак» за последние 5-6 лет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко обсудил с корреспондентом Sovsport.ru поражение красно-белых в матче 9-го тура РФПЛ от «Зенита» (2:4).

– Мне очень понравилась игра, – рассказывает Червиченко. – Матч был очень интересным, а самоотдача запредельной. Такие эмоции, напряжение!

– Как оцените работу главного арбитра встречи Сергея Иванова?

– В каких-то эпизодах мне казалось, что «Спартаку» помогали в первом тайме. Было пару эпизодов, когда мяч попал в руку, но штрафной не зафиксировали. Ещенко за первый пенальти должен был получить желтую карточку, а за второй – красную.

На мой взгляд, судья ошибался и в ту, и в другую сторону. В сторону красно-белых Иванов ошибся тогда, когда игра достигла своего апогея. Счет 3:2, «Спартак» начинает додавливать, и тут сносят Квинси Промеса. В этом случае арбитр ошибся, но я не могу сказать, что Иванов действовал подобным образом исключительно в одну сторону. Если посчитать по эпизодам, судья больше ошибался в пользу столичного клуба.

– Виноват ли Илья Кутепов во втором пропущенном голе?

– Честно говоря, сложно сказать. Идет такая игра, накал. Думаю, что он не виноват. Человек – не робот. Это просто игровая ситуация. Не стоит обвинять Кутепова в пропущенном мяче. Какой бы гол мы не стали анализировать, в любом можно упрекнуть защитную линию. Здесь больше нужно говорить о заслуге нападения.

– Кто вам сегодня понравился больше?

– «Спартак». Да, команде не удалось одержать победу, но видно, как красно-белые набирают темп, стал лучше и мобильнее. Мы не видим того, что было раньше, когда «Спартак» к 60-й минуте терял интерес, была какая-то апатия. А в матче с «Зенитом» было видно, что команда Массимо Карреры в таком темпе может играть еще 30 минут точно. Также хочу отметить игру Александра Кокорина. Мне кажется, что человек начал выстраивать по-новому свою жизнь и карьеру. Играет на все сто процентов и видно, как он старается. Да, однажды он чуть не привез, когда решил дойти до своих ворот (смеется), но в целом Кокорин вместе с Артемом Дзюбой оказывает серьезное давление на защитников.

– В какой ситуации после этого поражения находится Каррера?

– Первое, что мы выяснили в этой игре – костюм не при чем. Так что Массимо может одевать его без всяких проблем. Не вижу причин, почему руководство «Спартака» должно начать не доверять этому тренеру. Да, я большой критик красно-белых, но на сегодняшний день – это лучший «Спартак» за последние 5-6 лет.

– И в сегодняшнем матче это подтвердилось вновь?

– Да, команда была очень хороша, даже несмотря на то, что проиграла. Кому-то больше повезло в этой встрече, но тут надо говорить так: это не «Спартак» проиграл, это «Зенит» выиграл, – отметил Червиченко.