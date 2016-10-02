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Матч «Зенит» - «Спартак» выиграл судья Иванов. Колонка Николая Роганова

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Денис Глушаков и Сергей иванов
Денис Глушаков и Сергей ивановИсточник: Sovsport.ru

Как арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов повлиял на исход матча.

Жаль, что один человек в черном убил игру, которую ждали миллионы болельщиков. Встречу «Спартака» и «Зенита», первой и третьей команды чемпионата России (теперь-то они сравнялись по набранным очкам) не просто ждали, ее предвкушали, жаждали увидеть практически все, кому в России интересен футбол.

Коллеги начали разогрев за несколько дней до игры. Интервью, статистика, прогнозы, расклады - словом все, что можно было написать об этом матче, было опубликовано еще до 16.30 воскресенья. Пресса постаралась на славу, болельщики приготовили баннеры, питерские фанаты выучили, а потом и исполнили, композицию Шостаковича, команды подошли к матчу в хорошем тонусе, в общем, все шло прекрасно.

Первый тайм подарил интересный результативный футбол – «Зенит» и «Спартак» сейчас здорово играют в атаке и посредственно в обороне, поэтому мы вправе были ждать большого количества голов. А также интересных комбинаций, умных тонких передач и красивых ударов. Все это было в первом тайме. Такой футбол нам нужен, он схватил за самое сердце и не отпускал даже в перерыве. Лично у меня подскочил пульс и пылали щеки, так переживал!

А потом в дело вступил судья Сергей Иванов. Что характерно – в первом тайме он давал командам играть в футбол, пауз было мало, шоу на «Петровском» смотрелось. Да, это не «Барселона» и не «Реал», да и пёс с ними, с испанцами. Но как только «Зенит» забил третий гол, манера судейства Иванова резко изменилась. Он посадил игру на свисток – то, что прощал в первом тайме, карал во втором. В итоге почти все единоборства оказались под запретом. Чуть контакт – свисток, чуть столкновение – остановка.

Играть стало невозможно – надо было бесконечно выполнять штрафные. А тут еще и спартаковцы подставились, стали спорить с арбитром. А он и рад отвечать им, и раздавать желтые карточки за чересчур горячие эмоции, как сделал это в случае с Денисом Глушаковым.

Гости завелись не на ровном месте - все спорные эпизоды Иванов трактовал в пользу «Зенита». Коллега из Казахстана Михаил Козачков написал в твиттере: «Я такое судейство в этом году видел только один раз. Рахимбаев убил Атырау в игре с Ордабасы. Уровень Иванова - еще ниже» (пунктуация и орфография сохранены).

Другой коллега, российский, тоже высказался в этой же соцсети: «Перед матчем Валентин Иванов приятно общался с рук-вом «Зенита». Я понимаю, что, например, так нельзя делать главному судье. А руководителю можно?»

Никого ни в чем не обвиняю. «Зенит» был хорош и заслужил победу. Главную ошибку Иванов совершил между третьим и четвертым голом Питера. Кришито нужно было удалять за фол на Промесе – вторая желтая и концовку матча красно-белые провели бы в большинстве и в позиционном нападении.

Вся страна, включая комментаторов «Матч ТВ», была единодушна – фол был и только два арбитра ничего не усмотрели. И тут же – пенальти и гол «Спартаку». Иванов не просто разбил игру на эпизоды во втором тайме, не просто грамотно и мягко подсадил «Спартак» на свисток, не просто повлиял на исход матча, который мог стать другим.

Судья Сергей Иванов испортил возможно лучший матч первой половины чемпионата. Совершил, ни больше, ни меньше, преступление против футбола. Это Иванов выиграл матч, а не «Зенит», хотя Питер был достоин честной чистой победы. Как, впрочем, и «Спартак».

Голосование: Надломится ли «Спартак» после трех поражений кряду? Опрос

Матч

Зенит - Спартак - 4:2 (2:2)

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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