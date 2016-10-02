«Зенит» – сильнейшая команда чемпионата». Каррера и Луческу о главной игре тура

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хвалил «Зенит», а главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу подробно разбирал ошибку Юрия Лодыгина.

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Массимо Каррера: Мы играли против великой команды

Массимо Каррера первым делом рассыпается в комплиментах и не стесняется громких слов.

– Мы играли против великой команды. Я считаю, «Зенит» – самая сильная команда этого чемпионата, – итальянец неожиданно высоко оценивает петербургский клуб. – Мы играли до счета 3:2, а потом разнервничались.

– Очень нервный матч вышел. У вас есть вопросы по судейству?

– Я никогда не обсуждаю судей, – в этом вопросе главный тренер оказывается гораздо сдержанее своих игроков и генерального директора.

– «Спартак» хорошо играл в нападении. Чем вы были недовольны после первого тайма и что говорили в раздевалке?

– Я не был недоволен. Я хотел, чтобы игроки быстрее катали мяч, чтобы создавать голевые моменты - такая возможность была. Мы провели матч против великой и сильной команды.

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Мирча Луческу: Надеюсь, Лодыгин изменится

– Сначала вопрос о плохом. В чем причина ошибок Юрия Лодыгина? Они могут быть связаны с активной ротацией вратарей?

– Я пытаюсь менять его образ мышления, который был до этого, – Мирча Луческу, пожалуй, один из немногих тренеров, которые готовы так подробно разбирать ошибки своих игроков. – Те моменты, которые я говорю, к сожалению, не всегда выполняются. Я говорю это для пользы команды и его пользы. Если говорить о первом голе, то на сегодняшней установке говорил, что, если мяч после штрафного будет отскакивать от земли, его нужно выбить на фланг, а не перед собой. Лодыгин не выполнил это. Это ошибки и неправильная интерпретация моментов, о которых мы говорили. Надеюсь, как команда меняется, как отдельные игроки меняются – так и Юра изменится.

Красивый парад ошибок. Как «Зенит» обыграл «Спартак»

– Что для вас значат матчи со «Спартаком»? - для румына это первый матч против красно-белых.

– «Спартак» – это команда, которую мы обязаны обыгрывать. Очень сильный соперник, который находится на первом месте в чемпионате. Понял значение этой игры, когда увидел атмосферу на стадионе. Чувствовал нервозность игроков, особенно россиян. Смольников, например, был чрезмерно настроен и сыграл одну из худших игр в чемпионате. И я его понимаю. Важно, что мы выиграли и хорошо проанализировали первый тайм, но это были ошибки Лодыгина, а не команды. Все были обязаны выручать, выйти по-другому на второй тайм. Все без исключения хотели помочь ему. Во втором тайме был хороший командный настрой. Никто не был на него обижен. Все пытались поддержать его и помочь добиться победы.

– Витсель провел прекрасный матч. Но читаешь его инстаграм, и там «До встречи, Ювентус». Нам непонятно: то пресса пишет о продлении контракта, то в соцсетях он говорит о том, что может уйти уже зимой?

– Я ни разу не почувствовал его безраличие, он всегда отдается максимально, когда выходит на поле. А что случится дальше, мы узнаем, когда придет время. После каждой игры он искренне радуется и переживает. В этой ситуации большее напряжение создает пресса, – и последние слова Луческу очень правдивы: в инстаграме Витселя в последнее время не было ни слова о «Ювентусе».

– В прошлой игре с «Анжи» вы остались не очень довольны работой арбитра. Сегодня судья был благосклонен к «Зениту»?

– Первое, ваше издание (Луческу говорит об одном из петербургских спортивных СМИ - Прим. ред.) пытается что-то нехорошее найти в этой работе. Мне нечего прокомментировать. Этот вопрос больше для полемики, – неожиданно резко заканчивает Луческу. Так вышло, что даже после важной победы у него много поводов для недовольства.