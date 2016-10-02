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«Нам убивают игру – неприятно». «Спартак» и «Зенит» заочно поспорили о судействе

Андрей Васильев, Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Главная тема после победы "Зенита" над "Спартаком" - судейство Сергея Иванова
Главная тема после победы "Зенита" над "Спартаком" - судейство Сергея ИвановаИсточник: Spb.Sovsport.ru

Игроки «Зенита» и «Спартака» – с полярными мнениями о работе арбитра в центральном матче тура.

ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ 9-ГО ТУРА РФПЛ 

«Если арбитр судит плохо – бог все видит!»

По дороге с поля игроки «Спартака» злы. Отчасти на себя, а еще на судей. За ширмой, которая разделяет коридор для игроков и микст-зону звучат очень жесткие выражения. Причем почти от каждого, кто проходит в раздевалку.

Поговорить официально – то есть на камеры и под диктофон – из игроков «Спартака» останавливаются только двое: Денис Глушаков и Ивелин Попов. Слова обоих звучат по одной и той же схеме: разгон с желанием себя хоть как-то сдержать, а затем срыв и шквал критики.

– Мы сами виноваты, что пропустили голы. Про судейство уже ничего не хочется говорить - в том туре, в этом туре... Так что тяжело что-то комментировать, – вроде бы у капитана «Спартака» получается себя контролировать.

– «Спартак» большую часть матча владел инициативу. Как так вышло, что отдали ее?
– Когда ты не можешь уйти в контратаку, когда тебе постоянно срывают атаки, свистят… – вот так выглядит срыв Дениса на критику арбитра. – Тяжело целый матч обороняться и контратаковать. Были моменты, когда мы могли убегать в контратаки, судья свистел и приходилось заново взламывать «Зенит».

– Судейство помешало сегодня «Спартаку»?
– И судейство, и индивидуальные ошибки. Про себя могу сказать: я тоже не святой. Третий гол – не смог убежать. Бежал, старался. Но когда ты набегаешься и у тебя голова думает о судействе, постоянные срывы атак. Ты бежишь не там, где надо, теряешь позицию, не успеваешь. Во всех голах нельзя винить судью, были игроки, которые теряли концентрацию. Но вся страна видела. Серьезные люди писали, что вообще удивляются, как мы забили два гола. Очень серьезные люди.

– Скажу только несколько слов: очень хороший судья, лучший в чемпионате России, – на ходу бросает Квинси Промес, один из лучших игроков нашей лиги.

А Ивелин Попов просто добивает арбитров.

– Все видели на стадионе, что судья специально ошибался, – обижен болгарин.

– Показалось, это было только во втором тайме.
– Вы все эпизоды заметили, все понятно. Нам неприятно, что мы выходим на поле, и нам так убивают игру. Я не верил, что так можно свистеть против «Спартака».

– Речь о мелких нарушениях? Пенальти казались бесспорными.
– Перед вторым пенальти было нарушение на Промесе со стороны Кришито. Он даже сам сказал, что это фол и желтая карточка. Но получился пенальти. Это не серьезно. Если арбитр судит плохо – бог все видит!

Луиш Нету: У меня нет никаких претензий к арбитру

– Оба момента с пенальти были очевидными, – считает Луиш Нету. – Нет сомнений, что судья там был прав: сначала игра рукой, потом явное нарушение на Кокорине. Мелкие ошибки у судей бывают в любом матче, но по игре со «Спартаком» у меня нет никаких претензий к арбитру. Обе команды провели этот великий матч хорошо, к тому же игра прошла в отличной атмосфере – спасибо за это болельщикам.

– Такое бывает: что-то в одну сторону, что-то в другую. Сказать мне тут нечего, – уходит от ответа капитан «Зенита» Хави Гарсия. Но у него, очевидно, никаких вопросов к действиям судьи нет.

Аксель Витсель был героем после ночного матча Лиги Европы с АЗ. Он говорил с журналистами в половине второго ночи – после допинг-контроля. Бельгиец, кстати, был очень удивлен тем, что пресса его дождалась.

После победы над «Спартаком» атмосфера куда более расслабленная.

– Замечательная игра, мы очень счастливы, – признается Витсель. – В первом тайме нам было не так легко. Во второй половине после того, как забили третий гол, у нас было больше пространства, удалось выиграть. В первом тайме «Спартак» лучше себя показал – возможно, это было связано с тем, что в четверг мы играли матч Лиги Европы. Мы подустали.

– Вы хотели обыграть «Спартак» еще круче, чем АЗ. Счет 4:2 вас устраивает?
– Мы забиваем много голов, выдаем результативные матчи – это здорово. Это показывает, что мы хорошо сыгрались, у нас хорошая позиционная атака.

– Перед каникулами лидеры премьер-лиги – «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Все закономерно?
– ЦСКА и «Зенит» всегда борются за титул, и «Спартак» в этом году хорошо начал сезон. Возможно, это связано с тем, что они не играют в еврокубках.

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