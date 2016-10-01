Канадский комплекс Знарка

СКА под руководством тренера сборной России Олега Знарка неожиданно уступил «Медвешчаку», где тон задают североамериканск ие игроки.

То, что сборная России вновь уступила канадцам на Кубке мира никого уже не удивляет. Понемногу мы начинаем привыкать к мысли, что в хоккее мы в лучшем случае только вторые. И учимся уважать медали всех достоинств. Хотя людям с советским менталитетом это и непросто.

Ну а канадцы продолжают держать нас в тонусе на всех уровнях. И хочется поблагодарить их за это. Потому что сильный соперник – лучший учитель.

Правда, трудно было предположить, что после Кубка мира Олег Знарок получит следующий урок от «кленовых» так быстро – 2 октября. Да еще и в КХЛ.

В последнее время питерские армейцы выступают отлично. Опасения, что команда пошатнется из-за отъезда в Торонто тренерского штаба и ведущих игроков оказались сильно преувеличены. Во время Кубка мира СКА одержал пять побед кряду и почти догнал лидера чемпионата – ЦСКА.

В воскресенье у питерцев был уникальный шанс приблизиться к москвичам вплотную. Благо, команда Дмитрия Квартальнова в Братиславе наткнулась на отчаянное сопротивление «Слована». Оба матча закончились в овертайме. Но ЦСКА соперника дожал, а СКА, наоборот, прервал свою победную серию неожиданно уступив «Медвешчаку».

Хорватский клуб даже с учетом этой победы занимает лишь 20 место в общей турнирной таблице КХЛ. На Западе он – третий с конца.

Отмечу, что и для того, чтоб добыть в Загребе даже одно очко питерцы приложили титанические усилия. Ведь еще на 50-й минуте встречи они уступали 2:4. Но команды Знарка славятся крепким характером. Отквитать в основное время две шайбы армейцам удалось. На большее сил не хватило.

И тут хочется порассуждать о феномене «Медвешчака» в нашей лиге. Звезд эта команда с неба не хватает. Тон в ней задают канадцы и американцы. Из тех, что не пробились в НХЛ, но считают, что достойны большего, чем выступать в АХЛ.

По ходу матча СКА приходилось постоянно отыгрываться у «Медвешчака». Стоило россиянам сравнять счет, как хозяева вновь уходили вперед. И два таких гола – на канадском счету.

Вторую шайбу в ворота СКА забросил в большинстве лучший бомбардир «Мелвешчака» Жильбер Брюле. И питерская оборона виновата в этом голе гораздо больше, чем соперник. Потому что атака вовсе не была внезапной. Канадцы дали спокойно принять шайбу, приблизиться к воротам и расстрелять их в упор. При этом в отличие от игроков сборной России никто бросаться под шайбу не спешил.

Четвертую шайбу забросил с пятачка еще одни канадец – защитник Шон Моррисонн, вчистую выиграв борьбу за позицию у преследовавшего его Сергея Плотникова. В этой комбинации аплодисментов, конечно, заслуживает и швед Эдвин Хедберг, который прорвался в нашу зону выиграв борьбу у двух наших игроков – защитника Вячеслава Войнова и нападающего Николая Прохоркина. Да еще перед тем, как отдать пас канадцу и защитника Андрея Зубарева на себя вытащил, оставив не у дел.

Ну а решающий гол забросил хорват-швейцарец Горан Безина, который выступал бы за сборную Европы, если бы КХЛ задумала провести свой Кубок мира, наподобие энхаэловского.

Еще раз – спасибо шведам и канадцам, что и в нашей лиге продолжают учить игроков нашей сборной, собранных в СКА.

Но если наши сборники мучаются и даже уступают им на уровне КХЛ… О каком успехе может идти речь на международной арене? Это уже просто комплекс какой-то.



