Крышу сносит. Как «Ростов» победил ЦСКА

Игроки ЦСКА в день матча с "Ростовом" провели разминку на крыше отеля Источник: ФК ЦСКА

ЦСКА провел предматчевую разминку на крыше гостиницы. Но во время игры «крышу сносило» армейцам – во время контратак «Ростова».

После матча Лиги чемпионов с ПСВ в «Ростове» досталось билетному отделу, который своей работой «прославился» на всю страну. Оказалось, что на лигачемпионскую игру продали билеты на места для…прессы. Как это произошло, непонятно. Но болельщиков во время матча пересаживали из центрального сектора на крайние места.

После игры недовольные зрители выясняли, почему произошло такое недоразумение, они написали письма министру спорта России, губернатору и прокурору области, гендиректору клуба. Официальной реакции на обращение еще нет, но, как стало известно «Советскому спорту», скорее всего, последуют кадровые перестановки в билетном отделе. Но на матч с ЦСКА билеты в ложу прессы уже не продавали.

Копия письма болельщиков «Ростова», которым продали билеты в ложу прессы на матч с ПСВ

Армейцы прилетели в Ростов-на-Дону накануне вечером и по традиции обошлись без предыгровой тренировки. Зато наутро Леонид Слуцкий устроил для команды разминку… на крыше гостиницы.

Разминка ЦСКА перед игрой с «Ростовом» Источник: ПФК ЦСКА

Получилось экстремальнее, чем у «Андерлехта», который тренировался под окнами областного правительства, когда всполошилась охрана.

Тренировку на крыше и сам матч пропустил Вернблум – он дисквалифицирова н – и Дзагоев (продолжает восстанавливатьс я после травмы). А у «Ростова» Бухаров и Кудряшов будут готовы только после перерыва на матчи сборных. Был свой дисквалифицирова нный и у хозяев – Ерохин.

Из-за масштабных потерь у «Ростова» возникли проблемы с лимитом. Чтобы набрать шесть россиян, тренерскому штабу «Ростова» пришлось выпустить полузащитника Байрамяна на фланг обороны, а Калачева ставить в центр полузащиты.



И Калачев выдал потрясающий матч. 35-летний полузащитник во втором тайме так убежал в контратаку, что молодые кусали локти, ногти и все что попадалось под зубы. Идеальную контратаку завершил 32-летний Гацкан.

А когда команда ЦСКА попытался спасти ничью, «Ростов» нарисовал новую контратаку, которую завершил уже Нобоа. Курбан Бердыев, метавшийся в специально отведенной для него кабинке, словно лев в клетке, победно вскинул руки вверх.

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