«Олимпиада толкает вперед». Римшайте и Лесун начинают новый сезон с победы

Доната Римшайте и Александр Лесун всего через месяц после выступления в Рио одержали убедительную победу на московском Кубке Кремля.

Рев на Дыбенко

Удивительные вещи способна сотворить олимпийская победа. И не только с самим победителем, но и с видом спорта, который он представляет. В это трудно поверить, но трибуны Конно-спортивного комплекса ЦСКА на улице Дыбенко — прямо скажем, весьма отдаленной от центра улице — во время кульминации соревнований на Кубок Кремля, верховой езды и «комбайна» (бега со стрельбой на огневых рубежах), были заполнены практически до отказа. Еще год назад такого не было. А сейчас, после того, как Александр Лесун на глазах всей страны выиграл в Рио, современное пятиборье, кажется, начинает вызывать интерес у широких масс.

«Трудно, на самом деле, сравнивать с прошлым годом, но шумовая завеса была сегодня мощная, - признается Александр Лесун спустя пару минут после победного финиша с российским флагом в руках — А благодаря хорошей акустике зала шум кажется еще сильнее, чем на самом деле». «Вбегаешь на арену — и такой рев встречает!» - вторит его напарница Доната Римшайте. Оба выражают признательность болельщикам за такую поддержку уже после церемонии награждения, когда, наверное, не меньше получаса раздают автографы.

Что до самих соревнований, проходивших в формате смешанной эстафеты, то сомнения в победе Римшайте и Лесуна, по большому счету, исчезли уже после фехтования. Олимпийский чемпион и его напарница поймали такой кураж, что очень скоро стало ясно —соперникам остановить их сегодня не удастся. Вот кони лидеров сборной России остановить могли — тем более что по жеребьевке они им достались слегка привередливые. Но не зря Лесун часто повторяет — хороший всадник должен справляться с любой лошадью. А он и Римшайте - всадники хорошие. Да и «комбайнеры» не хуже. Окончательные сомнения в победе нашей сильнейшей пары, на самом деле, испарились уже после первой же стрельбы Донаты. Но Лесун дал волю эмоциям только когда отстрелялся сам — победно вскинув кулак еще до того, как пробежал последние 800 метров.

«За стрельбу переживал как мальчик»

- Александр, как настраивались на турнир — как на серьезный старт, где надо рубиться, или как на показательные выступления? - задаю вопрос Лесуну уже после того, как все до одного желающие получить фото или автограф чемпиона были осчастливлены.

- Действительно, показать и себя, и наш вид спорта зрителям хотелось, - отвечает олимпийский чемпион. - Но хотелось и дать отсечку новому сезону. Сказать самому себе: пора заниматься, пора расти дальше. Ну насчет рубки — она бы была, если бы мы не сделали какие-то вещи. Например, не нафехтовали бы. Или плохо бы проехали на коне.

- В какой момент поняли, что рубки не будет?

- Честно говоря, только перед последней 800-метровкой. Стрельбы почему-то боялся. Наверное, потому что давно не стрелял. Переживал, как мальчик. Но на самом деле, это меня очень сильно обрадовало. Организм правильно реагирует на то, что со мной происходит.

- Вы имеете в виду контраст по сравнению с постолимпийским периодом четырехлетней давности, когда после Лондона наступила апатия?

- Да, именно это. То, что организм хочет выступлений и так на них реагирует — это великолепно.

- Вы уже на фехтовании с Донатой завелись...

- Ну а как же? Для меня это любимое дело, хотелось класс показать. Тем более что соперники как-то потухли, хотя и зрители пришли, и денежные призы солидные. Пришлось их заряжать.

- Не понял насчет начала сезона — месяц всего после Олимпиады прошел.

- Да, в голове у меня началась психологическая подготовка. Полторы недели сейчас восстанавливаюсь — и начинаю работать на следующее четырехлетие.

- Отдохнуть-то успели?

- Нет. Но я, если честно, не устал. У меня были травмы, я три месяца не выступал. Обычно устаю после сезона намного больше. А тут еще и позитивный заряд после Олимпийских игр толкает вперед, вперед, вперед...

«Ошибки Рио вспоминаю каждый день»

- Доната, сегодня довольны конкретно своим выступлением? - вопрос Римшайте.

- Да, сегодня довольна всем. В физических видах было тяжело, все-таки форма чуть-чуть падает, когда не очень активно тренируешься. Так что прибежала на передачу эстафеты с большими глазами. Хотя и на чемпионате мира было то же самое — я прибежала и чуть не умерла, а Саша потом бамбук курил, - смеется спортсменка. - Шучу — на самом деле Саша молодец, терпел тоже. Фехтование порадовало. Начало получилось где-то 50 на 50, а потом раскрутилась. И конь получился. Правда, у меня конь хорошенький попался, у Саши потяжелее. В итоге все отлично вышло.

- Эмоционально после Рио удалось восстановиться?

- Сложно сказать. С одной стороны, не было и дня, чтобы я не вспоминала свои ошибки. Это будет душу ранить еще очень долго. Вообще не уверена, что когда-нибудь забудется.

- Сегодняшняя победа не поможет?

- То, что было сегодня — это новые соревнования, новый старт. Кем бы ты ни был — их надо начинать с чистого листа.

- Какие теперь планы?

- Уже с завтрашнего дня начинаю подготовку к новому сезону. Сборы, высокогорье, набираем базу — и потом зимний чемпионат России, отбор в команду.

- Александр Лесун сказал, что у него следующее четырехлетие началось.

- У Саши четырехлетие, а у меня сезон. Насчет четырехлетия пока не думаю.

Статистика

Кубок Кремля. Москва

1. Римшайте/Лесун (Россия) — 1404 очка. 2. Малишевска/Стасяк (Польша) — 1384. 3. Венскаускайте/Вайвада (Литва) — 1375. 4. Серкина/Лифанов (Россия) — 1369.