Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 1Анжи
ХоккейСпартак0 : 1Куньлунь
ФутболБайер2 : 0Боруссия
ХоккейМеталлург Нк5 : 4 БМеталлург
ФутболСуонси1 : 2Ливерпуль
ФутболЛокомотив1 : 1Арсенал Тула
ФутболТерек2 : 1Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
Формула-1Гран-при Малайзии. Гонка
ХоккейЙокерит4 : 3Локомотив
ХоккейМедвешчак5 : 4 ОТСКА
ФутболКраснодар1 : 0Рубин
ФутболСельта4 : 3Барселона
ФутболУфа1 : 1Амкар
ФутболЗенит4 : 2Спартак
ХоккейСлован1 : 2 ОТЦСКА
ФутболРостов2 : 0ЦСКА
ФутболРома2 : 1Интер
ХоккейБарыс- : -Нефтехимик
ХоккейЮгра- : -Лада
ХоккейАвтомобилист- : -Ак Барс
ХоккейДинамо Рига- : -Динамо Москва

«Олимпиада толкает вперед». Римшайте и Лесун начинают новый сезон с победы

Андрей Симоненко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Александр Лесун
Александр ЛесунИсточник: Sovsport.ru

Доната Римшайте и Александр Лесун всего через месяц после выступления в Рио одержали убедительную победу на московском Кубке Кремля.

Рев на Дыбенко

Удивительные вещи способна сотворить олимпийская победа. И не только с самим победителем, но и с видом спорта, который он представляет. В это трудно поверить, но трибуны Конно-спортивного комплекса ЦСКА на улице Дыбенко — прямо скажем, весьма отдаленной от центра улице — во время кульминации соревнований на Кубок Кремля, верховой езды и «комбайна» (бега со стрельбой на огневых рубежах), были заполнены практически до отказа. Еще год назад такого не было. А сейчас, после того, как Александр Лесун на глазах всей страны выиграл в Рио, современное пятиборье, кажется, начинает вызывать интерес у широких масс.

«Трудно, на самом деле, сравнивать с прошлым годом, но шумовая завеса была сегодня мощная, - признается Александр Лесун спустя пару минут после победного финиша с российским флагом в руках — А благодаря хорошей акустике зала шум кажется еще сильнее, чем на самом деле». «Вбегаешь на арену — и такой рев встречает!» - вторит его напарница Доната Римшайте. Оба выражают признательность болельщикам за такую поддержку уже после церемонии награждения, когда, наверное, не меньше получаса раздают автографы.

Что до самих соревнований, проходивших в формате смешанной эстафеты, то сомнения в победе Римшайте и Лесуна, по большому счету, исчезли уже после фехтования. Олимпийский чемпион и его напарница поймали такой кураж, что очень скоро стало ясно —соперникам остановить их сегодня не удастся. Вот кони лидеров сборной России остановить могли — тем более что по жеребьевке они им достались слегка привередливые. Но не зря Лесун часто повторяет — хороший всадник должен справляться с любой лошадью. А он и Римшайте - всадники хорошие. Да и «комбайнеры» не хуже. Окончательные сомнения в победе нашей сильнейшей пары, на самом деле, испарились уже после первой же стрельбы Донаты. Но Лесун дал волю эмоциям только когда отстрелялся сам — победно вскинув кулак еще до того, как пробежал последние 800 метров.

«За стрельбу переживал как мальчик»

- Александр, как настраивались на турнир — как на серьезный старт, где надо рубиться, или как на показательные выступления? - задаю вопрос Лесуну уже после того, как все до одного желающие получить фото или автограф чемпиона были осчастливлены.

- Действительно, показать и себя, и наш вид спорта зрителям хотелось, - отвечает олимпийский чемпион. - Но хотелось и дать отсечку новому сезону. Сказать самому себе: пора заниматься, пора расти дальше. Ну насчет рубки — она бы была, если бы мы не сделали какие-то вещи. Например, не нафехтовали бы. Или плохо бы проехали на коне.

- В какой момент поняли, что рубки не будет?

- Честно говоря, только перед последней 800-метровкой. Стрельбы почему-то боялся. Наверное, потому что давно не стрелял. Переживал, как мальчик. Но на самом деле, это меня очень сильно обрадовало. Организм правильно реагирует на то, что со мной происходит.

- Вы имеете в виду контраст по сравнению с постолимпийским периодом четырехлетней давности, когда после Лондона наступила апатия?

- Да, именно это. То, что организм хочет выступлений и так на них реагирует — это великолепно.

- Вы уже на фехтовании с Донатой завелись...

- Ну а как же? Для меня это любимое дело, хотелось класс показать. Тем более что соперники как-то потухли, хотя и зрители пришли, и денежные призы солидные. Пришлось их заряжать.

- Не понял насчет начала сезона — месяц всего после Олимпиады прошел.

- Да, в голове у меня началась психологическая подготовка. Полторы недели сейчас восстанавливаюсь — и начинаю работать на следующее четырехлетие.

- Отдохнуть-то успели?

- Нет. Но я, если честно, не устал. У меня были травмы, я три месяца не выступал. Обычно устаю после сезона намного больше. А тут еще и позитивный заряд после Олимпийских игр толкает вперед, вперед, вперед...

«Ошибки Рио вспоминаю каждый день»

- Доната, сегодня довольны конкретно своим выступлением? - вопрос Римшайте.

- Да, сегодня довольна всем. В физических видах было тяжело, все-таки форма чуть-чуть падает, когда не очень активно тренируешься. Так что прибежала на передачу эстафеты с большими глазами. Хотя и на чемпионате мира было то же самое — я прибежала и чуть не умерла, а Саша потом бамбук курил, - смеется спортсменка. - Шучу — на самом деле Саша молодец, терпел тоже. Фехтование порадовало. Начало получилось где-то 50 на 50, а потом раскрутилась. И конь получился. Правда, у меня конь хорошенький попался, у Саши потяжелее. В итоге все отлично вышло.

- Эмоционально после Рио удалось восстановиться?

- Сложно сказать. С одной стороны, не было и дня, чтобы я не вспоминала свои ошибки. Это будет душу ранить еще очень долго. Вообще не уверена, что когда-нибудь забудется.

- Сегодняшняя победа не поможет?

- То, что было сегодня — это новые соревнования, новый старт. Кем бы ты ни был — их надо начинать с чистого листа.

- Какие теперь планы?

- Уже с завтрашнего дня начинаю подготовку к новому сезону. Сборы, высокогорье, набираем базу — и потом зимний чемпионат России, отбор в команду.

- Александр Лесун сказал, что у него следующее четырехлетие началось.

- У Саши четырехлетие, а у меня сезон. Насчет четырехлетия пока не думаю.

Статистика

Кубок Кремля. Москва

1. Римшайте/Лесун (Россия) — 1404 очка. 2. Малишевска/Стасяк (Польша) — 1384. 3. Венскаускайте/Вайвада (Литва) — 1375. 4. Серкина/Лифанов (Россия) — 1369.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кремль на Речном. В Москве пройдет один из престижнейших турниров по пятиборьюКремль на Речном. В Москве пройдет один из престижнейших турниров по пятиборьюВ воскресенье в российской столице звезды современного пятиборья разыграют один из самых ценных призов сезона - Кубок Кремля.Андрей Моисеев: Лесун молодец, девочки провалилисьАндрей Моисеев: Лесун молодец, девочки провалилисьГлавный тренер сборной оценивает выступление российских пятиборцев на Олимпиаде в Рио и подводит итоги всего олимпийского четырехлетия.Александр Лесун: После конкура извинился перед лошадьюАлександр Лесун: После конкура извинился перед лошадьюОлимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун побывал в гостях у «Советского спорта» и рассказал о секретах своей победы.Александр Лесун: «Олимпийский» BMW продавать не собираюсьЧемпион Олимпийских игр-2016 в пятиборье Александр Лесун не будет продавать свою BMW Х6, полученную в качестве приза от Правительсва РФ.Александр Лесун: В Белоруссии я бы не стал олимпийским чемпиономОлимпийский чемпион Александр Лесун в редакции «Советского спорта» рассказал, что благодаря России выиграл золото игр в Рио-де-Жанейро.Александр Лесун в гостях у «Советского спорта»! ОнлайнВ 13:00 мск гостем редакции «Советского спорта» будет олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун.Александр Лесун: Не понимаю, как российские футболисты могут получать такие деньги, играя вот такОлимпийский чемпион Рио-де-Жанейро пятиборец Александр Лесун признался, что не понимает, почему российские футболисты получают такие большие деньги.Пока вы спали. Лесун озолотил Россию, футбол – Бразилию, водное поло - СербиюПока вы спали. Лесун озолотил Россию, футбол – Бразилию, водное поло - СербиюSovsport.ru – о самом интересном, что происходило во второй половине 15-го соревновательного дня на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.Александр Лесун: Олимпиада в Лондоне? Надо пересмотретьРоссиянин Александр Лесун, ставший победителем Олимпийских игр-2016 в современном пятиборье, признался, что плохо помнит события Игр-2012 в Лондоне.Александр Лесун: Перед финалом мне помогли борщ и жареная картошка со свининкойАлександр Лесун: Перед финалом мне помогли борщ и жареная картошка со свининкойОбозреватель «Советского спорта» рассказывает об Александре Лесуне, который завоевал золото для России в современном пятиборье.Александр Лесун: Спокойным быть не получилось. Пришлось менять лошадьРоссиянин Александр Лесун, ставший победителем Олимпийских игр в современном пятиборье, рассказал, насколько непросто далась победа.Россиянин Лесун первенствовал на Олимпиаде в современном пятиборьеРоссиянин Лесун первенствовал на Олимпиаде в современном пятиборьеРоссийский спортсмен Александр Лесун выиграл золотую медаль в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпийских играх 2016 года, проходящих в Рио-де-Жанейро.Россиянин Лесун лидирует в пятиборье на Олимпиаде в РиоРоссийский спортсмен Александр Лесун лидирует в современном пятиборье перед последним видом программы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.Россиянин Лесун лидирует после двух видов на олимпийском турнире по современному пятиборьюНа летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходят соревнования по современному пятиборью. После двух видов первое место занимает россиянин Александр Лесун.Пока вы спали: Лесун установил новый рекорд, подопечные Трефилова вышли в финалПока вы спали: Лесун установил новый рекорд, подопечные Трефилова вышли в финалSovsport.ru – о главных событиях ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, которые произошли в ночь на пятницу по московскому времени.Россиянин Лесун с олимпийским рекордом победил в основном раунде фехтования на ОИ в РиоРоссиянин Александр Лесун в основном раунде фехтования, который состоялся в рамках соревнований по современному пятиборью на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро выиграл 28 поединков из 35-ти и набрал 268 баллов.Александр Лесун: Рад, что хоть так все разрешилосьДвукратный чемпион мира по пятиборью Александр Лесун в интервью Sovsport.ru поделился своей реакцией на решение МОК.Александр Лесун: Представил, что это была ОлимпиадаАлександр Лесун: Представил, что это была ОлимпиадаРоссиянин выиграл два серебра ЧМ – в личном и в командном зачетах, – а закончил турнир золотом микста в паре с Донатой Римшайте.Есть место для дискуссий. Лесун и Римшайте выиграли смешанную эстафетуЕсть место для дискуссий. Лесун и Римшайте выиграли смешанную эстафетуЧемпионат мира закончился победой россиян Александра Лесуна и Донаты Римшайте в смешанной эстафете, но оставил неоднозначное впечатлениеЛесун выиграл серебро чемпионата мира по современному пятиборьюРоссиянин Александр Лесун второй раз подряд стал обладателем серебряной медали чемпионата мира по современному пятиборью.

Александр Лесун
Александр Лесунвсе новости

Cпецпредложение