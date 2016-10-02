Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 1Анжи
ХоккейСпартак0 : 1Куньлунь
ФутболБайер2 : 0Боруссия
ХоккейМеталлург Нк5 : 4 БМеталлург
ФутболСуонси1 : 2Ливерпуль
ФутболЛокомотив1 : 1Арсенал Тула
ФутболТерек2 : 1Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
Формула-1Гран-при Малайзии. Гонка
ХоккейЙокерит4 : 3Локомотив
ХоккейМедвешчак5 : 4 ОТСКА
ФутболКраснодар1 : 0Рубин
ФутболСельта4 : 3Барселона
ФутболУфа1 : 1Амкар
ФутболЗенит4 : 2Спартак
ХоккейСлован1 : 2 ОТЦСКА
ФутболРостов2 : 0ЦСКА
ФутболРома2 : 1Интер
ХоккейБарыс- : -Нефтехимик
ХоккейЮгра- : -Лада
ХоккейАвтомобилист- : -Ак Барс
ХоккейДинамо Рига- : -Динамо Москва

А я милого узнаю по походке

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Денис Глушаков и Сальваторе Боккетти
Денис Глушаков и Сальваторе БоккеттиИсточник: Sovsport.ru

Несмотря на поражение в Санкт-Петербурге, «Спартак» Массимо Карреры все равно заслуживает похвалы.

Конечно, главной темой тура, да и всех последующих дней, пока сборная не переключит внимание на себя, будет судейство Сергея Иванова в Санкт-Петербурге. Тут все понятно – слишком уж большим получился резонанс от некоторых его решений, что даже обычно спокойный генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов не выдержал и пропесочил рефери. Пусть и не избежал невероятно забавной и затертой до дыр словесной конструкции «обычно я судейство не комментирую, но тут…»

Но перемывать косточки рефери мы будем еще долго, а пока хочется похвалить «Спартак» и, прежде всего, его главного тренера Массимо Карреру. Пусть красно-белые и проиграли, пропустив за один матч больше, чем за восемь предыдущих. Но тут важно другое.

«Спартак» в этот день был узнаваем. В хорошем смысле слова. Ведь как пытаются играть красно-белые при итальянце? Максимально интенсивно и агрессивно, не давая сопернику развернуться. Вспомните, как «Спартак» действовал во встрече с «Краснодаром», ставшей для москвичей, пожалуй, лучшей в этом сезоне. Он задушил «быков» прессингом, игроки красно-белых, теряя мяч, вступали в отбор уже у чужой штрафной, не давая сопернику поднять голову, подумать и развернуть свою атаку. «Краснодар» оказался к такому повороту событий совершенно не готов. У тренера Олега Кононова не оказалось под рукой плана Б, и «быки» развалились.

Точно так же Каррера решил сыграть и с «Зенитом», тем более что питерцы, как и «Краснодар», действуют в комбинационной манере. И местами это работало, особенно в первом тайме. Не один и не два раза сине-бело-голубые вроде бы отбирали мяч у своей штрафной и только хотели пойти вперед, как их тут же накрывали спартаковцы и разворачивали новую атаку.

Последний раз столь агрессивно в Петербурге «Спартак» играл в 2013 году, еще при Валерии Карпине. Закончилось тогда все, правда, точно так же – 2:4. Но тогда у «Зенита» был великолепный Халк, который все и решил. ПриМурате Якине красно-белые застегнулись на все пуговицы и сыграли прагматичные 0:0, а расхристанную команду Дмитрия Аленичева даже вспоминать не хочется.

Другое дело, что тренер Кононов не чета 70-летнему Мирче Луческу, который поработал на высочайшем уровне в Турции, Италии и на Украине. У того план Б был. И был Дзюба, на которого питерцы не стеснялись делать длинные передачи, и который раз за разом выигрывал борьбу. Продемонстрировав, что тому же Кутепову еще, мягко говоря, есть куда расти. А еще у «Зенита» естьЖулиано, Витсель и еще парочка футболистов топ-уровня.

Но мы так часто говорим, что наши команды все на одно лицо, и переодень их в белые майки, то и не поймешь, кто находится на поле, что стоит порадоваться тому, у кого-то есть свои, неповторимые черты и стилистика. У «Спартака» они просматриваются все явственнее, хотя, конечно, работы у Карреры еще – конь не валялся.

Вот кого, кстати, узнаешь в любой форме, даже не видя лиц футболистов, так это «Ростов». Хоть Курбан Бердыев там сидит на скамейке, хоть Данильянц, хоть Кириченко. Хоть Баштуш там играет в защите с Новосельцевым, хотьГранат с Мевлей. Такого отточенного выхода из обороны в атаку нет в нашей лиге больше ни у кого. Оба гола «Ростова» в ворота ЦСКА нужно пересматривать и пересматривать. Потому что это искусство.

В следующем туре «Спартак» и «Ростов» сыграют между собой. И кажется, что это будет не хуже воскресной битвы в Санкт-Петербурге.

ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ ТУРА 

Матч

Зенит - Спартак - 4:2 (2:2)

Голы

Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).

Состав

Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба

Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш

Предупреждения:

Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роман Еременко: Результаты ЦСКА без Дзагоева говорят о многомПолузащитник ЦСКА Роман Еременко назвал отсутствие на поле Алана Дзагоева одной из причин поражения команды от «Ростова».«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, ЦСКА – второйПосле 9-го тура премьер-лиги «Спартак» продолжает лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя домашняя аудитория красно-белых – 29273 человека.Матч «Зенит» – «Спартак» стал самым посещаемым в 9-м туреМатчи 9-го тура премьер-лиги посетили 76360 болельщиков, то есть средняя аудитория одного матча составила 9545 человек. Стадионы заполнились на 41,9%.«Ростов» не проигрывает дома 26 матчей подрядОбыграв ЦСКА дома в рамках 9-го тура РФПЛ, «Ростов» продолжил домашнюю серию без поражений.Петр Серов: В матче «Ростов» - ЦСКА были спорные судейские моменты, но мы смогли все переломить и одержать победуПредседатель совета директоров «Ростова» Петр Серов поделился своими впечатлениями от победы команды над ЦСКА (2:0) в матче 9-го тура чемпионата России.«Зенит» – «Спартак». Дзюба вступил в единоборство 40 разВ матче 9-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Спартак» – 4:2.Арбитр Иванов зафиксировал у «Спартака» 26 фоловВ матче 9-го тура премьер-лиги «Зенит» дома обыграл «Спартак» – 4:2.Евгений Ловчев: У меня ощущение, что теперь «Атлетико» «Ростов» не обыграетОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев о победе «Ростова» над ЦСКА.Вопрос дня: Надломится ли «Спартак» после трех поражений кряду?В воскресенье «Спартак» проиграл в Санкт-Петербурге «Зениту» (2:4) в рамках 9-го трура чемпионата России по футболу. Это поражение стало третьим кряду для команды.Крышу сносит. Как «Ростов» победил ЦСКАКрышу сносит. Как «Ростов» победил ЦСКАЦСКА провел предматчевую разминку на крыше гостиницы. Но во время игры «крышу сносило» армейцам – во время контратак «Ростова».Кристиан Нобоа: В концовке было сложноПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча 9-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:0).Иван Данильянц: Бердыев сказал, чтобы в сборных футболисты не забывали про клублавный тренер «Ростова» Иван Данияльнц после победы над ЦСКА (2:0) рассказал о футболистах, которые отправятся в свои сборные.Ари: Тренер беспокоился, что я получу вторую желтую карточкуНападающий «Краснодара» Ари после победы над казанским «Рубином» в матче 9 тура Премьер-Лиги рассказал, что «быкам» необходимым перерыв.Аксель Витсель: Приятно, что мне удается забивать «Спартаку»Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился впечатлениями от матча девятого тура РФПЛ против «Спартака» (4:2).Александр Мостовой: Не думаю, что Иванов судил матч «Зенит» - «Спартак» предвзято. Речь идет об одной ошибкеБывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил работу главного арбитра матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак».Андреас Гранквист: Стадион «Кубань» недостаточно хорош для «Краснодара»Защитник «Краснодара» Андрес Гранквист после победы над казанским «Рубином» рассказал о состоянии команды.Ари: С нашей стороны было достаточно прессингаНападающий «Краснодара» Ари поделился эмоциями от победы над «Рубином» (1:0).Жоаозиньо: Главное - добились трех очковИгрок «Краснодара» россиянин Рамос Жоаозиньо после победы над казанским «Рубином» (1:0) в матче 9 тура Премьер-Лиги посетовал на плохое поле.Иван Данильянц: До нашего первого гола игра была равнойГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с ЦСКА (2:0).Игорь Шалимов: Сложно проводить восемь матчей в таком режимеИсполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов после победы над казанским «Рубином» в матче 9-го тура РФПЛ подвел итоги матча.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение