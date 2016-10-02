А я милого узнаю по походке

Денис Глушаков и Сальваторе Боккетти Источник: Sovsport.ru

Несмотря на поражение в Санкт-Петербурге , «Спартак» Массимо Карреры все равно заслуживает похвалы.

Конечно, главной темой тура, да и всех последующих дней, пока сборная не переключит внимание на себя, будет судейство Сергея Иванова в Санкт-Петербурге . Тут все понятно – слишком уж большим получился резонанс от некоторых его решений, что даже обычно спокойный генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов не выдержал и пропесочил рефери. Пусть и не избежал невероятно забавной и затертой до дыр словесной конструкции «обычно я судейство не комментирую, но тут…»

Но перемывать косточки рефери мы будем еще долго, а пока хочется похвалить «Спартак» и, прежде всего, его главного тренера Массимо Карреру. Пусть красно-белые и проиграли, пропустив за один матч больше, чем за восемь предыдущих. Но тут важно другое.

«Спартак» в этот день был узнаваем. В хорошем смысле слова. Ведь как пытаются играть красно-белые при итальянце? Максимально интенсивно и агрессивно, не давая сопернику развернуться. Вспомните, как «Спартак» действовал во встрече с «Краснодаром», ставшей для москвичей, пожалуй, лучшей в этом сезоне. Он задушил «быков» прессингом, игроки красно-белых, теряя мяч, вступали в отбор уже у чужой штрафной, не давая сопернику поднять голову, подумать и развернуть свою атаку. «Краснодар» оказался к такому повороту событий совершенно не готов. У тренера Олега Кононова не оказалось под рукой плана Б, и «быки» развалились.

Точно так же Каррера решил сыграть и с «Зенитом», тем более что питерцы, как и «Краснодар», действуют в комбинационной манере. И местами это работало, особенно в первом тайме. Не один и не два раза сине-бело-голубы е вроде бы отбирали мяч у своей штрафной и только хотели пойти вперед, как их тут же накрывали спартаковцы и разворачивали новую атаку.

Последний раз столь агрессивно в Петербурге «Спартак» играл в 2013 году, еще при Валерии Карпине. Закончилось тогда все, правда, точно так же – 2:4. Но тогда у «Зенита» был великолепный Халк, который все и решил. ПриМурате Якине красно-белые застегнулись на все пуговицы и сыграли прагматичные 0:0, а расхристанную команду Дмитрия Аленичева даже вспоминать не хочется.

Другое дело, что тренер Кононов не чета 70-летнему Мирче Луческу, который поработал на высочайшем уровне в Турции, Италии и на Украине. У того план Б был. И был Дзюба, на которого питерцы не стеснялись делать длинные передачи, и который раз за разом выигрывал борьбу. Продемонстрирова в, что тому же Кутепову еще, мягко говоря, есть куда расти. А еще у «Зенита» естьЖулиано, Витсель и еще парочка футболистов топ-уровня.

Но мы так часто говорим, что наши команды все на одно лицо, и переодень их в белые майки, то и не поймешь, кто находится на поле, что стоит порадоваться тому, у кого-то есть свои, неповторимые черты и стилистика. У «Спартака» они просматриваются все явственнее, хотя, конечно, работы у Карреры еще – конь не валялся.

Вот кого, кстати, узнаешь в любой форме, даже не видя лиц футболистов, так это «Ростов». Хоть Курбан Бердыев там сидит на скамейке, хоть Данильянц, хоть Кириченко. Хоть Баштуш там играет в защите с Новосельцевым, хотьГранат с Мевлей. Такого отточенного выхода из обороны в атаку нет в нашей лиге больше ни у кого. Оба гола «Ростова» в ворота ЦСКА нужно пересматривать и пересматривать. Потому что это искусство.

В следующем туре «Спартак» и «Ростов» сыграют между собой. И кажется, что это будет не хуже воскресной битвы в Санкт-Петербурге .

ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ ТУРА



