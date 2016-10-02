А я милого узнаю по походке
Несмотря на поражение в Санкт-Петербурге
Конечно, главной темой тура, да и всех последующих дней, пока сборная не переключит внимание на себя, будет судейство Сергея Иванова в Санкт-Петербурге
Но перемывать косточки рефери мы будем еще долго, а пока хочется похвалить «Спартак» и, прежде всего, его главного тренера Массимо Карреру. Пусть красно-белые и проиграли, пропустив за один матч больше, чем за восемь предыдущих. Но тут важно другое.
«Спартак» в этот день был узнаваем. В хорошем смысле слова. Ведь как пытаются играть красно-белые при итальянце? Максимально интенсивно и агрессивно, не давая сопернику развернуться. Вспомните, как «Спартак» действовал во встрече с «Краснодаром», ставшей для москвичей, пожалуй, лучшей в этом сезоне. Он задушил «быков» прессингом, игроки красно-белых, теряя мяч, вступали в отбор уже у чужой штрафной, не давая сопернику поднять голову, подумать и развернуть свою атаку. «Краснодар» оказался к такому повороту событий совершенно не готов. У тренера Олега Кононова не оказалось под рукой плана Б, и «быки» развалились.
Точно так же Каррера решил сыграть и с «Зенитом», тем более что питерцы, как и «Краснодар», действуют в комбинационной манере. И местами это работало, особенно в первом тайме. Не один и не два раза сине-бело-голубы
Последний раз столь агрессивно в Петербурге «Спартак» играл в 2013 году, еще при Валерии Карпине. Закончилось тогда все, правда, точно так же – 2:4. Но тогда у «Зенита» был великолепный Халк, который все и решил. ПриМурате Якине красно-белые застегнулись на все пуговицы и сыграли прагматичные 0:0, а расхристанную команду Дмитрия Аленичева даже вспоминать не хочется.
Другое дело, что тренер Кононов не чета 70-летнему Мирче Луческу, который поработал на высочайшем уровне в Турции, Италии и на Украине. У того план Б был. И был Дзюба, на которого питерцы не стеснялись делать длинные передачи, и который раз за разом выигрывал борьбу. Продемонстрирова
Но мы так часто говорим, что наши команды все на одно лицо, и переодень их в белые майки, то и не поймешь, кто находится на поле, что стоит порадоваться тому, у кого-то есть свои, неповторимые черты и стилистика. У «Спартака» они просматриваются все явственнее, хотя, конечно, работы у Карреры еще – конь не валялся.
Вот кого, кстати, узнаешь в любой форме, даже не видя лиц футболистов, так это «Ростов». Хоть Курбан Бердыев там сидит на скамейке, хоть Данильянц, хоть Кириченко. Хоть Баштуш там играет в защите с Новосельцевым, хотьГранат с Мевлей. Такого отточенного выхода из обороны в атаку нет в нашей лиге больше ни у кого. Оба гола «Ростова» в ворота ЦСКА нужно пересматривать и пересматривать. Потому что это искусство.
В следующем туре «Спартак» и «Ростов» сыграют между собой. И кажется, что это будет не хуже воскресной битвы в Санкт-Петербурге
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция