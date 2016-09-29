«Было ощущение, что тренируем смерть». Пять главных событий 15-го тура ФНЛ

Sovsport.ru рассказывает о самых интересных моментах очередного тура второго по значимости футбольного дивизиона страны.

Григорян переломил себя

«СКА-Хабаровск» на своем поле оказался сильнее «Волгаря» - 2:1. Главным действующим лицом матча оказался главный тренер хозяев Александр Григорян. В перерыве он сделал сразу две замены. При этом одна из них оказалась результативной – Хуан Лескано забил победный гол. А уже после матча Григорян дал яркий комментарий.

Начал тренер с того, что первый тайм ему не понравился: «К 30-ой минуте я уже понимал, что надо делать свои «традиционные» замены, причем сразу три. Я не стал их делать, потому что некоторые футболисты очень обижаются в таких случаях. Но после того, как нам забили ответный гол, я в очередной раз себе сказал: «Слушай всегда свое сердце - сердце подсказывает то, что тебе говорит твой опыт, знание событий, понимание игры». Заменив несколько игроков, мы могли бы сразу переломить ход игры».

А вот за второй тайм тренер свою команду похвалил: «Но сегодня, также как и в Санкт-Петербурге , хочу выразить команде респект за самоотдачу. В плане созидания мы выглядели безобразно, и поэтому было такое ощущение, что мы тренируем смерть. А так как мы тренируем ее часто (я имею ввиду самоотдачу), то мы никогда не помрем. Так оно, наверное, и есть, но хочется все-таки восстановиться и играть в футбол».

Футболисты «Зенита-2» расстроили Радимова

«Химки» на своем поле переиграли «Зенит-2» - 2:1. И тут тоже после матча ярко выступил тренер – наставник гостей Владислав Радимов.

«Я не хочу выносить сор из избы, но могу сказать, что сегодня некоторые футболисты меня очень обидели. И не только меня, а весь тренерский штаб. Они подвели всю команду. Кто матч смотрел, может, поймет, о ком речь. Некоторым надо задуматься, потому что с тем качеством игры, которое они демонстрируют, в первую команду не попасть. Эта команда и создана, чтобы мы смотрели, ошибаются футболисты в определенных ситуациях или нет. Многие не сыграли на том максимуме, на котором должны действовать, чтобы претендовать на что-то серьезное», - сказал Радимов.

Уилкшир удалился в день рождения

В день гостевого матча с «Мордовией» защитнику «Динамо» Люку Уилкширу исполнилось 35 лет. Но в футбольном плане день у него получился не лучшим. Уже в первом тайме он был удален с поля за две желтые карточки! По мнению судьи Лаши Верулидзе, в обоих случаях защитник играл чрезмерно жестко.

Когда Уилкшир покидал поле, его команда вела в счете – 1:0. Чтобы окончательно не портить настроение имениннику, она постаралась и удержала победный счет. Единственный гол в матче дальним ударом забил нападающий Иван Маркелов. Ассистировал ему Кирилл Панченко.

Это уже четвертая кряду победа «Динамо». В следующем туре соперником бело-голубых станет «Кубань». В этом матче не примет участие Панченко, вызванный в сборную России.

Милевский дебютировал, но не забил

Украинский нападающий Артем Милевский дебютировал за «Тосно». В домашнем матче этой команды против «Луча-Энергии» он вышел на поле на 62-й минуте. «Тосно» к этому времени уступал своему сопернику в счете – 1:2. Нападающий забить не смог, а игра так и завершилась.

«Когда тебе дают обухом по голове на 19-й секунде, прийти в себя сложно», - сказал наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов, когда его спросили о быстро пропущенном голе. Этот мяч забил полузащитник Вадим Минич.

После этого тура отставание «Тосно» от московского «Динамо» - лидера первенства – увеличилось до шести очков. При этом у бело-голубых есть игра в запасе. Остальные команды отстают от москвичей еще больше.

Нулевые ничьи как тренд тура

Сразу три матча в туре не подарили зрителям голов. Так сыграли «Спартак-2» и «Нефтехимик», «Тамбов» и «Спартак» из Нальчика, «Факел» и «Тюмень».

Для «Спартака-2» это уже третья нулевая ничья в национальном первенстве. Впереди москвичей ждет домашний матч с «Тосно». Вероятно, там эта серия и прервется.



