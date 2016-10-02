«Я видел, как судья трусил». Ловчев – о главных темах после матча в Петербурге

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о матче «Зенита» и «Спартака».

ВЫБЕРИ ЛУЧШИЙ ГОЛ 9-ГО ТУРА РФПЛ

* Почему «Зенит», вопреки вашему прогнозу, предстал «волготно-красив ым»?

- Не ждал, что «Зенит» разорвет «Спартак», потому что это дерби, потому что Каррера научил команду разрушать игру соперника. Но много голов получилось, потому что вратари ошибались много. Лодыгин просто трясущимися руками мяч ловил! У «Спартака» индивидуально сильные игроки в атаке. Но меня удивляет Попов. Он играет у третьего тренера в «Спартаке», но у него мало что получается. Да, красивые голы забивает, но в целом игры нет.

* Почему «Зенит» опять забил много?

- Потому что оборона «Спартака», как и «Зенита», не является неуязвимой. Настроя сыграть на 0:0 не было ни у тех, ни у других. Да и не действуют сегодняшние «Спартак» и «Зенит» в таком ключе. Отсюда и такой счет.

Гарай был оплотом обороны, после ухода аргентинца такого человека в защите больше нет. Что касается «Спартака», Ещенко я считал защитником хорошего уровня, а он два пенальти привез. Справа у Маурисио сплошные ошибки, Кутепов тоже много ошибался. Когда у своих ворот столько ошибок, команда старается создать что-то у чужих. Отсюда столько голов.

К тому же, как уже говорил, «Зенит» играет в коллективный футбол – и забивают теперь разные игроки. Раньше-то было - то Халк, то Дзюба...

* Почему спартаковцы недовольны судейством?

- Потому что судья Иванов своим судейством испортил матч. Да, «Спартак», как уже сказал, много ошибался. Но нельзя назначать таких арбитров на серьезные матчи. Это просто позор всему нашему футболу. Например, на 77-й минуте Кришито нужно было показывать вторую карточку и удалять. Но арбитр не показывает ни карточки, ни фола не дает. И тут же назначает пенальти в ворота «Спартака». Во всех движениях этого судьи была видна трусость. Такие люди не должны работать! Судья своей работой дал возможность проигравшим говорить, что не они, а арбитр виноваты в таком результате.

* Почему «Спартак» проиграл третий матч подряд? Это кризис?

- Как раз нет. И в матче с «Уфой», и в игре с «Зенитом» я видел гордый «Спартак». Команда старалась, играла. Да, были ошибки про которые я уже сказал. Но мне не было стыдно за такой «Спартак».

* Почему Дзюба вновь говорит, что не простит «Спартак»?

- С возрастом Артем будет по-другому говорить, за что-то извиняться. Он сам отмечает, что вырос в «Спартаке», его уже после перехода в «Зенит» Дима Аленичев брал в самолет с командой... Поэтому в такие моменты я бы порекомендовал Дзюбе вспомнить слова из рекламы: иногда лучше молчать, чем говорить. Потому что жизнь не заканчивается пятью годами игры в «Зените». Надо быть мудрее. Когда Артем мне рассказывал, как Карпин к нему в «Спартаке» относился, это заставляло к Дзюбе нормлаьно относится. А когда слышу его слова сейчас, начинаю понимать – или тогда, или сейчас он говорит неправду.

P.S. Нашему чемпионату не хватает таких матчей, когда все бурлит, когда ответного матча будут ждать, после которого одни болельщики валят все на судью, а другие радостно потирают руки.



