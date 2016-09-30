Гвардиола, добро пожаловать! Как «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола Источник: Reuters

Sovsport.ru объясняет, за счет чего «Тоттенхэм» в центральном матче английского тура обыграл «Манчестер Сити».

ТРЕЗВЫЙ РАСЧЕТ ПОЧЕТТИНО

Перед игрой с «Тоттенхэмом» «Манчестер Сити» выиграл шесть матчей из шести в чемпионате Англии. Да еще и забил в них 18 голов. Чтобы остановить такую команду, требовался хитрый план. Проанализировав ситуацию, главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино решил сделать ставку на прессинг у чужих ворот с моментальным переходом в атаку.

У аргентинца был комплекс причин, чтобы играть именно так. Выделим основные.

1. Травма Де Брюйне

Центральные полузащитники Де Брюйне и Сильва – ключевые игроки «Манчестер Сити» при выходе из обороны. Именно они являются первыми адресатами для передач от защитников и опорного хавбека. Об этом в одном из интервью рассказал сам Де Брюйне.

Несмотря на схожесть задач, в этом сезоне в премьер-лиге полезнее играет бельгиец. Он уже отметился двумя голами и четырьмя передачами, тогда как Сильва только одним пасом. Что называется, почувствуйте разницу.

Поэтому потеря Де Брюйне – игру он пропустил из-за травмы подколенного сухожилия – могла стать проблемой, если на «горожан» надавить. Почеттино решил попробовать.

2. Особенности оборонительной линии

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола тасует защитников. У него меняются как игроки на краю обороны, так и футболисты в центре. Показательна в этом плане история Коларова. Из шести матчей в премьер-лиге три он провел на месте крайнего защитника, два – в центре обороны, один и вовсе начал на скамейке запасных. Когда у оборонительной линии команды нет стабильности, ее всегда можно заставить ошибаться. В том числе прессингом.

3. Фактор Лиги чемпионов

В середине недели обе команды играли в Лиге чемпионов. Но если «Тоттенхэм» играл во вторник, то «Манчестер Сити» - в среду. Но даже не это самое страшное. «Шпоры» без ряда лидеров (не играли защитники Роуз и Уокер, полузащитник Сиссоко, все они вышли в стартовом составе против «горожан») победили ЦСКА – 1:0. А «горожане» играли в сильнейшем составе против «Селтика», но добились всего лишь ничьей – 3:3. При этом команда из Манчестера трижды отыгрывалась, а, значит, затратила много сил. По этой причине высокий темп игры в национальном чемпионате ей на руку быть не мог. В отличие от соперника.

БЕНЕФИС ОДНОЙ КОМАНДЫ

Матч показал, что Покеттино удачно продумал не только план на игру, но и правильно выбрал состав.

Выделяется выбор Сон Хын Мина в качестве центрального нападающего. Того самого корейца, что недавно забил ЦСКА. Все бы ничего, но на позиции центрфорварда он в этом сезоне еще не играл. Но Покеттино в атаке нужен был быстрый игрок, а лучше Сона было не найти. Плюс кореец вынослив. Это важное качество для нападающего, от которого тренер ждет прессинга защитников на протяжении всей игры.

«Тоттенхэм» использовал схему 4-4-2. Пару в атаке Сону составил техничный Алли. «Шпоры» использовали зонный прессинг, и эти футболисты составили первую линию обороняющихся. Их задача – вынудить ошибаться защитников. Справились оба с ней превосходно. Не верите – спросите центрального защитника «Манчестер Сити» Отаменди. Точность его передач составила 69%, тогда как в среднем по сезону этот его показатель равен 85%! Помимо этого, эта пара форвардов сотворила второй гол – Сон ассистировал Алли в контратаке.

На уровне сыграли в обороне и другие футболисты «Тоттенхэма». В частности, в центре поля хозяйничал Ваньяма – из 12 единоборств он проиграл лишь три. Именно с его отбора мяча у Фернандиньо в центре поля началась первая голевая атака «Тоттенхэма».

НЕВЕРОЯТНАЯ ИНТРИГА

Перед этим туром оборона «Тоттенхэма» была самой надежной в премьер-лиге – три пропущенных мяча в шести матчах. Не пропустила она и сейчас. И если раньше можно было сделать скидку на то, что соперники не те, то теперь такого права ни у кого нет – оборона «шпор» справилась с самой яркой командой лиги. Если «Тоттенхэм» продолжит в том же духе, то способен на большие дела. Вплоть до борьбы за титул.

Что будет дальше с «Манчестер Сити» - загадка. Когда Гвардиола поехал на работу в Англию, то было много сомневающихся, что игра в контроль мяча способна приносить здесь успех. В частности, из-за того, что темп игры иной. В первых матчах повода почувствовать это у испанца не было. «Тоттенхэм» своим прессингом его дал. У остальных команд есть шанс попробовать воспользоваться этим пособием. Да, есть шанс проиграть. Но когда встречаешься с «Манчестер Сити», он всегда есть.

Если бы «Сити» победил «Тоттенхэм», то оторвался бы от него на семь очков. Теперь же «шпоры» отстают от лидера лишь на одно очко. На расстоянии двух баллов от лидера находятся «Арсенал» и «Ливерпуль». Спасибо за интригу, «шпоры»!



