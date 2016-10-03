«Атака сильнее защиты и у «Зенита», и у «Спартака». Включение Геннадия Орлова

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о «Спартаке», который не выдержал своего же напора, и фундаментальной проблеме «Зенита» в обороне.

Шесть забитых мячей просчитывались

– Было понятно, что физическое состояние игроков «Зенита» после игры в Лиге Европы в четверг будет не лучшим – это и выяснилось на первых минутах матча против «Спартака». Москвичи были свежее, мотивированнее. Хотим мы того или нет, есть физиология. Но молодцы зенитовцы, что справились с этим.

Игра со «Спартаком» – первый ведь матч в сезоне, когда «Зенит» отдал территориальное преимущество. В начале первого тайма у гостей было около 70 процентов владения мячом, только потом перевес в этом компоненте чуть сократился. А спартаковцы сами не выдержали напора, который продемонстрировали. И после 60-й минуты, когда Витсель забил третий мяч, сложилось впечатление, что «Спартак» и сам перестал верить в победу.

Игра получилась интересной, потому что победить должен был тот, кто допустит меньше ошибок в обороне. У «Спартака» ошибок оказалось больше: ненамного, но больше. Однозначно, что атака москвичей сильнее, чем защита «Зенита». И наоборот: нападение петербуржцев мощнее обороны «Спартака». Результат матча двух сильных в атаке команд – шесть забитых мячей, и это просчитывалось. А ведь «Спартак» мог отличаться еще.

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С нынешней обороной «Зениту» сложно бороться за победу в чемпионате и Лиге Европы

Атака хороша, в обороне большие проблемы – это и про «Спартак», и про «Зенит» одновременно. У москвичей в центре обороны играли молодой Кутепов и опытный Бокетти – они Дзюбе и всем остальным помешать просто не смогли.

А у «Зенита» сложности в обороне начинались с вратаря. Большой вопрос, почему Лодыгину было не отбить мяч после удара Промеса со штрафного в сторону, зачем пытаться ловить. Класс вратаря определяется правильностью принятия решений. В этой ситуации решение привело к голу в свои ворота.

Кришито при всем к нему уважении, конечно, играет не на своем месте: он прекрасный крайний защитник, а в центре итальянцу трудно. У «Зенита» сейчас две проблемы: вратарь и центральные защитники. Потому что к Нету тоже очень много вопросов. Футболистов на эти позиции надо искать. Посмотрим, что сумеет показать Иван Новосельцев, который пока играть не готов, но с нынешней обороной «Зениту» будет очень сложно бороться за чемпионство и победу в Лиге Европы.

У «Зенита» во время паузы в чемпионате фактически не будет возможности работать над обороной: Кришито вызван в сборную Италии, Ломбертс и Витсель уедут играть за Бельгию. Разве что как раз Новосельцев за это время наберет форму. Однако нужно зафиксировать, что «Зениту» в зимнее трансферное окно нужно будет решить фундаментальный вопрос с приобретением центральных защитников. А до периода дозаявок придется мобилизоваться и обойтись имеющимися ресурсами.

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Спартаковскую критику судей можно понять

Такой сильной атаки, как у «Спартака», в чемпионате России больше нет. У «Краснодара» тоже все в нападении в порядке, но спартаковцы, на мой взгляд, сильнее: у них на отличном уровне играют двое – Промес и зе Луиш, а у краснодарцев есть один Федор Смолов, да и он получил серьезную травму.

Спартаковцы после матча критиковали работу судей – и их можно понять. Эпизод, когда Кришито зацепил рукой Промеса, точно нельзя воспринимать как положительный. Это грубейшая ошибка судей. Ведь и ассистент тоже видел эпизод. Оказывается, как раз он и убедил Сергея Иванова не наказывать Кришито. На мой взгляд, ошиблись оба. И таких ошибок было предостаточно в обе стороны. Почему, например, судья не наказал Дениса Глушакова, который почти после каждого свистка что-то ему доказывал – какими правилами это разрешено? Глушакова можно было удалить еще в первом тайме.

Однако тренер «Спартака» преподал урок всем недовольным: Массимо Каррера, в отличие от игроков, после матча не стал комментировать судейство, понимая: лучше разбираться в ошибках собственной команды. Это хороший пример для футболистов, которым стоит сосредоточиться на своих ошибках в игре – их было очень много. Ведь спартаковцы могли и забить «Зениту» больше, и пропустить меньше.

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«Зенит» с равным количеством очков идет позади «Спартака» в таблице, следом ЦСКА, отстающий на одно очко – картина вполне логичная. А еще «Ростов» и «Краснодар» очень близко, нельзя сбрасывать со счетом «Амкар» и «Терек» – именно у этих команд, на мой взгляд, есть потенциал в борьбе за места еврокубках.