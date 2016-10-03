От инвестиции до прибыли

Как за океаном заинтересовались брендом «Красная машина», когда окупится «Автодром Сочи», зачем банкам кобрендовые продукты со спортивными федерациями - об этом и многом другом шла речь на сессии «Спортивная индустрия — возможности для эффективных инвестиций» в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016». Модерировал дискуссию заместитель генерального директора ИД «Советский спорт» Игорь Столяров.

Инвестиции в бренд

«Мы рассматриваем вложения в спорт, как инвестиции в бренд, - отметил президент банка «Югра» Алексей Нефедов. - При этом в нашем кейсе есть не только набор профессиональных клубов, но и Ночная хоккейная лига. Это замечательный проект, охватывающей любителей хоккея по всей России. С его появлением банк тоже встал на коньки. Это вложения в здоровых людей, которые потенциально могут стать нашими клиентами. Для нас важен более высокий уровень взаимодействия, поэтому вместе с лигой выпустили кобрендовую карту - симбиоз банковского приложения и ID хоккеиста с идентификацией, статистикой и другими функциями». Тему продвижения бренда развил вице-президент ФХР Роман Ротенберг. «К нам обращаются крупные компании, которые хотят купить лицензию на производство под брендом «Красная машина» в разных товарных категориях», - рассказал хоккейный функционер.



Инвестиции в болельщиков и инфраструктуру

Вице-президент консалтинговой компании Nielsen-Sport Ларс Штегельманн подчеркнул, что двигателем продаж являются болельщики, которые делятся на разные категории. Понимание того, что нужно каждой из категорий, даст максимальный эффект. Президент «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев отметил, что после переезда в Краснодар клуб вложил в работу с болельщиками более 100 миллионов рублей. «Сегодня «Локомотив-Кубань» - самый посещаемый баскетбольный клуб в России. Но работа с болельщиками невозможна без большого современного дворца спорта. Инфраструктура - это основа, на которую накладывается лояльность аудитории и монетизация», - сказал Андрей Ведищев.



Инвестиции в маркетинг

«Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу и другие крупнейшие соревнования - это отличная площадка для продвижения бренда», - рассказал о политике компании директор по спортивному маркетингу России, Украины и Белоруссии Сoca-Cola Микаэль Вине.



«Инвестиции в маркетинг помогли заработать более 700 миллионов рублей уже в первый год российского этапа Формулы-1. Со второго года гран-при и «Автодром Сочи» стали операционно прибыльными. Сейчас можно говорить о том, что капитальные объекты автодрома могут окупиться через 15-20 лет», - отметил промоутер Гран-при России «Формулы-1» Сергей Воробьев. Он также проанонсировал, что в ближайшее время этап получит титульного партнера. «Только у 7 из 21 этапов сейчас есть титульные спонсоры», - уточнил Воробьев.

Одной из локальных историй успешных инвестиций в спорт стал пример гостиничного комлекса «Весна», в структуру которого входит центр единоборств имени Александра Карелина. «Сезонность в Сочи никто не отменял, и мы выбрали спорт в качестве драйвера для круглогодичной загрузки. В 2005 году открыли зал единоборств, который за несколько лет вырос в мощный спортивный центр. И мы очень гордимся, что борцы и дзюдоисты, для которых центр стал вторым домом, завоевали суммарно 19 золотых медалей на Олимпийских играх 2008 - 2016 гг.», - рассказала гендиректор комплекса Светлана Соловьева.

Отметим, что в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» также прошли гала-матч по хоккею, забег по трассе Формулы-1, парусная регата, турнир по теннису и Сочинские корпоративные игры, а также состоялась первая церемония награждения Roscongress Sport Awards.