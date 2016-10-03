Алмазная трасса Mitsubishi

Внедорожный бренд завоевывал себе имя не в шоу-румах и на автосалонах, а в «лабораториях» внедорожья – на полях сражений ралли-рейдов и классического ралли. Расскажем о долгой и успешной истории Mitsubishi в больших гонках, о знаменитых пилотах и легендарных автомобилях и о том, что стоит за резонансными успехами и победными сериями.

АФРИКА ЗОВЕТ

Как и у каждой истории, у этой тоже есть точка отсчета – 1972 год, когда компания Mitsubishi подписала контракт с успешным гонщиком и будущим директором команды Эндрю Коэном, на тот момент обладателем двух кубков Шотландского ралли. Первые же успехи «Трех бриллиантов» на настоящем ралли датируются 1974 годом. Тогда Йогиндер Сингх на Mitsubishi Lancer 1600 GSR взял 22-е по счету «Ралли сафари» в Кении. В гоночных кругах его именуют «самым сложным ралли в мире». Спустя два года, в 1976-м, «Летающий Сингх» повторил свое достижение, подогрев и без того немалый интерес к японской машине.

Первый большой триумф Коэна датируется 1977 годом. В тот сезон на Mitsubishi Lancer он выиграл престижное ралли Кот-д'Ивуара. Эндрю гонял за команду до 1990 года, а потом стал директором гоночной команды «Митсу» вплоть до своего выхода на пенсию в 2005 году. С его именем связан один из ключевых эпизодов в гоночной истории бренда: Эндрю Коэн основал команду Andrew Cowen Motorsports. Именно она стала основой для более известной Mitsubishi Ralliart. И под ее флагами легендарный Томми Мякинен четырежды становился чемпионом мира, а в 1998-м Mitsubishi выиграл Кубок производителей.

ЧТО ТАКОЕ РАЛЛИ Термин «ралли» дословно переводится как «сбор» или «слет». Его впервые использовали в 1907 году на «Ралли Монте-Карло». Популярным он стал в 1920-х, когда в Европе было модно устраивать многочисленные автопробеги. Есть несколько видов ралли: короткие, именуемые ралли-спринтами; обучающие; ралли третьей категории, которые призваны научить гонщиков не только управлять автомобилем, но и грамотно рассчитывать время и силы; любительские ралли и клубные ралли, где может принять участие любой желающий на заводском авто. Участие в таком мероприятии может дать путевку на профессиональное соревнование. Наиболее популярным же видом ралли стал ралли-рейд – длинный маршрут, часто проходящий по территории ряда государств, продолжительностью в несколько дней. Одна из гонок «Дакара», наиболее известного ралли-рейда, прошла по территории 11 стран Африки, а продолжительность составила 22 дня. Общий пробег – 12 000 км.



ДАРЫ ДАКАРА

Но сначала был «Дакар». «Митсубиши» дебютирует на пятом по счету ралли-марафоне «Всея планета», где экипаж Коэна и Малкина на Pajero приходит одиннадцатым. А вот следующий пробег по маршруту Париж – Дакар приносит экипажу «Трех бриллиантов» первый настоящий успех – Коэн и его штурман Джонстоун Сир занимают третью строчку в общем зачете. Так зарождалась легенда, имя которой – «Паджеро».

Уже в 1985 году на старт вышло четыре десятка внедорожников именно этой марки, тогда как заводскую команду представляли лишь три машины. 22 дня гонки по сложнейшему маршруту протяженностью 14 000 километров завершились двойным успехом Mitsubishi: Эндрю Коэн и Джонстоун Сир пришли вторыми, а экипаж Патрика Занироли и Жана Да Сильвы занял вершину пьедестала. На покорение легендарного «Дакара» японцам потребовалось три года.

Поумерив на время пыл в ралли-рейдах, «Митсу» начала подбираться к призам и в ралли. Стала полноценным участником WRC в 1989 году, сразу же заявив о себе победами в Финляндии и Великобритании.

MITSUBISHI PAJERO Первый внедорожник Pajero был представлен на Токийском автосалоне в 1981 году. Автомобилю была уготована фантастическая судьба в ралли-рейдах. На сегодня «Паджеро» принадлежит 12 побед на «Дакарах», причем семь – подряд. Он возводил на пьедестал таких пилотов, как Юбер Ориоль, Брюно Саби, Кэндзиро Синодзука, Жан-Пьер Фонтене, Ютто Кляйншмидт, Хироши Масуока, Люк Альфан и легенду «Дакара», непревзойденного чемпиона Стефана Петеранселя. Именно благодаря ралли-рейдам «Паджеро» получил заслуженную славу надежного и неприхотливого внедорожника. Там же обкатывалась легендарная и пока непревзойденная трансмиссия Super Select, лежащая в основе множества достижений «Митсу». Название Pajero внедорожник получил от степного кота, обитающего в Аргентине. Также на некоторых рынках его знают как Montero – воина из горных районов, и Segun – сёгуна, полководца.

ЗОЛОТЫЕ 90-Е

Но доминирования в одной дисциплине оказалось недостаточно. Боссы «Митсу» хотели большего, а команды, выступавшие на новых автомобилях бренда, могли это устроить. 90-е годы стали золотой страницей в истории Mitsubishi.

Если «Дакар» 1991-го нельзя назвать полностью триумфальным – гонщики «Трех бриллиантов» занимали два из трех мест на подиуме – то уже в 1992-м произошло то, что должно было произойти: Юбер Ориоль и Филипп Монне празднуют победу в первом великом ралли-марафоне, который завершился не в Сенегале, а в Кейптауне. Тогда общая длина гонки достигла 12 000 км, а маршрут прошел по территории 11 стран. Судьба первого места решалась в песках, где Mitsubishi Pajero показал себя лучшим. Так японская команда получила свой первый кубок в девяностых!

«Ситроен», который не готов был так просто отдать лидерство в ралли-рейдах, устроил «Митсу» настоящую битву в 1993-м. Тогда в равной схватке сошлись Брюно Саби на «Паджере» и Пьер Лартига. Гонщиков, как это принято на «Дакаре», рассудила пустыня. Один француз «привез» другому полтора часа, это в итоге и стало решающим фактором при распределении мест.

Уже в следующем сезоне «Двойной шеврон» завоюет долгожданную викторию в песках. В середине 90-х придет время других икон «Митсубиши» – Томми Мякинена и Mitsubishi Lancer Evolution.

Летучий финн не знал себе равных с 1996 по 1999 год. Его «Лансер» четыре года подряд занимал первую строчку хит-парадов, а в 1998 году вместе с молодым Ричардом Бёрнсом привез «Митсу» Кубок производителей.

В конце века интерес компании к ралли спадает, но красно-белый Lancer EVO навсегда останется легендой ралли, а Мякинен вписал свое имя в историю, ведь четыре победы подряд после него покорились одному и тому же гонщику лишь единожды.

На исходе двадцатого века ралли-марафоны вновь окрашиваются в цвета японского бренда: Кэндзиро Синодзука и Жан-Пьер Фонтене привозят «Митсу» два титула подряд в 1997 и 1998-м. Шлессер-Рено занимает умы поклонников «Дакара» лишь два года, чтобы потом надолго уступить корону «Трем бриллиантам».

ТОММИ МЯКИНЕН Томми Мякинен начал свою карьеру гонщика в 1987 году, а уже в 1994-м победил в знаменитой гонке «Тысяча озер». После перешел в команду «Митсубиши», где ему не было равных с 1996 по 1999 год. Четыре его титула яемпиона мира WRC подряд смог превзойти лишь Себастьен Лёб. В 1998 году вместе с Ричардом Бёрнсом он привез «Митсу» единственный в истории команды Кубок производителей. Повесил шлем на гвоздь в 2003-м, войдя в историю как один из самых успешных раллистов. Помимо четырех титулов чемпиона, ему принадлежат победы в 24 гонках. Всего же принял участие в 139 этапах. В честь него была выпущена специальная гражданская модификация Mitsubishi Lancer Evolution – Tommy Miakinen Edition.

НОВЫЙ ВЕК

Наступают двухтысячные, а вместе с ними – долгая эпоха первенства Mitsubishi в главном ралли-рейде Земли. Сначала немецкий экипаж Ютты Кляйншмидта забирается на вершину итогового рейтинга. Потом приходит черед Хироши Масуоки и Стефана Петеранселя. В итоге – семь лет подряд японский бренд оставался непобедимым. Это были годы легенды «Дакара» – внедорожника Mitsubishi Pajero Evolution.

В середине нулевых японцы внезапно сворачивают гоночную программу. Притом что новая машина Racing Lancer была уже фактически готова. Причины могут называться разные, но ключевая – финансовая. Бренд принял решение сосредоточиться на внутренних делах и временно покинул большие гонки.

12 «Дакаров», среди которых семь завоеванных подряд побед, триумфальные четыре года Томми Мякинена и множество других успехов навсегда возвели японский бренд в «Золотой чертог автогонок». И навсегда остались не только в сердцах поклонников, но и в истории мирового автоспорта.

Пройдет несколько лет – и мы вновь будем говорить о японцах. Ведь новый прототип «Трех бриллиантов» уже пробует свои силы в больших гонках. Хироши Масуока, тот самый, что завоевал для «Митсу» первые «Дакары» двухтысячных, испытал новый гибридный Mitsubishi Outlander на Baja Portalegre 500 в прошлом году. На гонке, которая давным-давно считается разминкой перед «Дакаром».