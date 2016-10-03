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Ай да Траоре! Не зря ругали. Итоги 9-го тура премьер-лиги

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Ласина Траоре
Ласина ТраореИсточник: Sovsport.ru

Sovsport.ru подводит статистические итоги 9-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (эффективность)

1. Неманья Пейчинович («Локомотив») – 139 (85%)

2. Виталий Денисов («Локомотив») – 132 (89%)

3. Ведран Чорлука («Локомотив») – 117 (86%)

«Локомотив», владевший мячом 63% времени (лучший показатель тура), сделал больше всех передач – 607 (88%) и вообще собрал самый богатый урожай технико-тактических действий – 1036 (78%). Отсюда такой рейтинг. Лучший игрок по этому показателю, не являющийся защитником, – Шарль Каборе («Краснодар») – 113 (81%). А из атакующих игроков – еще один представитель «Локомотива» Алексей Миранчук – 108 (76%).

Удары (в створ)

1. Йоан Молло («Крылья Советов») – 5 (60%)

2. Алексей Пугин («Томь») – 4 (75%)

3. Сильвестр Игбун («Уфа») – 4 (50%)

Давно в этом рейтинге не лидировал представить команды из нижней части турнирной таблицы. До 9-го тура «Крылья Советов» наносили в среднем 10 ударов за матч. Это чтобы лучше представлять достижение Молло, одного из самых техничных игроков премьер-лиги, который в Самаре похож на благородный белый гриб, растущий на поляне, усыпанной сыроежками. А еще Йоан стал одним из лучших в дриблинге – 9 обводок.

Острые передачи (точность)

1. Александр Самедов («Локомотив») – 9 (56%)

2. Олег Иванов («Терек») – 7 (57%)

3. Януш Гол («Амкар») – 7 (57%)

Самедов – один из немногих, кто пытается вытащить «Локомотив» из глубокой ямы. Помимо острых пасов, Александр сделал больше всех передач в штрафную площадь – 21 (43%). Если бы партнеры по атаке поддержали начинания ветерана, «Локомотив» занимал бы сейчас совсем другое место. Наибольшее количество навесов выполнил Денис Кулаков («Урал») – 11 (55%), который обратил на себя внимание еще в прошлом сезоне.

Единоборства (выигранные)

1. Ласина Траоре (ЦСКА) – 43 (49%)

2. Максим Тишкин («Томь») – 34 (62%)

3. Георгий Джикия («Амкар») – 22 (86%)

Это случилось! Траоре, которого мы постоянно ругали за кошмарные показатели в единоборствах, стал лучшим в 9-м туре. Кроме того, но показал первый результат и по выигранным единоборствам в воздухе – 52%. До матча с «Ростовом» у него было 29% всего и 31% на «втором этаже». Если вы не верите в чудеса, обязательно смотрите матчи премьер-лиги! И тем не менее феноменальный прогресс Траоре ЦСКА не помог.

Обводки (удачные)

1. Георгий Чантурия («Урал») – 15 (60%)

2. Максим Бордачев («Томь») – 11 (73%)

3. Жулиано («Зенит») – 7 (86%)

Правый полузащитник «Урала» – вновь лучший в этом компоненте игры. Грузинская школа, однако. Все у Чантурии вроде бы хорошо. Но только в дриблинге. А вот одна голевая передача в семи матчах – довольно слабый показатель для этого амплуа. Очень низкая точность передач – 68%, в том числе ключевых – 28%. То есть игрок он яркий, но пока еще сырой. Впрочем, Георгию только 23. Есть возможность расти дальше.

Отборы (удачные)

1. Максим Тишкин («Томь») – 15 (80%)

2. Петар Занев («Амкар») – 8 (100%)

3. Миха Мевля («Ростов») – 9 (67%)

Новобранец «Ростова» с забавной фамилией вот уже подбирается к разным топам. Где-то мы это уже видели. Глядишь, через полгода Мевлю будут называть вторым Баштушем… А лучшим в отборах мяча стал Тишкин. Причем он был на порядок активнее всех остальных. Если прокрутить колесико мышки вверх, то можно вспомнить, что этот же опорник показал один из лучших результатов в единоборствах. В общем, присмотритесь.

Другие интересные цифры тура:

367 очков, по версии InStat, набрал Жулиано, став лучшим игроком 9-го тура.

40 передач сделали друг другу Самедов и Пейчинович. Вторая по популярности связка тура – Чантурия – Кулаков – 35.

29 раз Кеинде Фатай («Уфа») потерял мяч. Второй – Траоре – 25.

17 перехватов мяча совершил Виктор Васин («Уфа»).

6 фолов совершил Ари («Краснодар»), став самым грубым игроком тура. А больше всех досталось Артему Дзюбе («Зенит») – 8 раз.

6 ударов в створ отразил вратарь «Томи» Алексей Солосин.

6-й пенальти пробил «Локомотив» в этом сезоне. Забил 4.

3-й гол с пенальти пропустил «Спартак», выйдя на первое место по этому показателю. По три пенальти в этом сезоне били «Спартаку», «Анжи» и «Крыльям Советов». И только Артем Ребров пропустил все три удара. У «Крыльев» один удар отбил Георгий Лория. А у «Анжи» все три выстрела отразил Александр Беленов.

2 стандартных положения реализовал «Спартак» в матче с «Зенитом», хотя в предыдущих восьми турах не реализовал ни одного.

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