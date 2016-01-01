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3 тысячи участников вышли на старт забега 5275

3 тысячи участников вышли на старт забега 5275

3 тысячи участников вышли в воскресенье 2 октября на старт благотворительного забега в пользу фондов «Линия жизни» и «Дорога вместе». Трасса пятого по счету забега 5275 пролегла по территории ВДНХ.

Солнце, выглянувшее из-за туч после дождливой недели, задало настроение всему мероприятию. Уже с 9 утра к месту старта начали подходить первые участники, для которых ведущие праздника – Татьяна Шилова и Тимур Соловьев – совместно со школой правильного бега I Love Running провели разминку.

Всего в этот день было дано 4 старта: для детей младше 6 лет – на 300 метров, для детей от 7 до 13 лет – на 1 км, а также две дистанции для взрослых – на 5275 м и на 10550 м.

«Все деньги, которые участники платят за регистрацию, идут на благотворительные цели, в нашем случае – на операции детям. За пять лет нам удалось собрать достаточное количество денег, чтобы спасти жизни 14 детей, и в этот раз это будет как минимум плюс одна спасенная жизнь. Не обязательно лить слезы, чтобы кому-то помочь, можно улыбаться, радоваться и заниматься спортом, как это делают участники нашего забега», – прокомментировала президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Лучшие результаты бегового дня выглядят так:

10550 м: Сергей Конякин (31:48), Александр Чебуркин (33:11), Алексей Соловьев (34:08)

5275 м: Вячеслав Соколов (15:51), Егор Ошкин (16:07), Алексей Быстров (16:08)

1000 м: Федор Назарчук (03:31), Николай Осадчук (03:32), Родион Константинов (03:41)

Также в этот день не остались в стороне и вышли на символический звёздный старт на 300 м актриса Татьяна Рыбинец, актриса Марина Куделинская, ведущая Татьяна Недзвецкая, актер Александр Суворов, актер Владимир Бутенко, финалистка конкурса «Голос» Марго Позоян, чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова, рэп-исполнитель N-John, фотомодель Диана Пегас, «Звёздные десантники»: боец и тренер Эльдар Кенкерли и Злата Чепурная, ведущий Егор Кандюрин, актер Иван Гришанов.

Нам очень приятно, что традиционно забег поддержали неравнодушные корпоративные партнеры – поклонники здорового образа жизни, среди которых: Grundfos, «Скинкеа», X5 Retail Group, МХЦ «Платинентал», Vi, IPT Group, ГК «АйТи», Danone, «АльфаСтрахование», Burger King, Intouch Insurance, «Прогресстех», TUI, La Maree, «Стройтрансгаз», Morgan Lewis, ДиаЛаб, ГК «Тарпан», Terrasoft, KFC, Clifford Chance, Cushman&Wakefield, Hyundai, Mitsubishi Electric (RUS) LLC, UniCredit, PepsiCo, АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Поздравляем команду X5 Retail Group, которая была признана «Самой креативной командой», а также команду UniCredit, как «Самую многочисленную» на пятом юбилейном забеге.

На финише спортсменов ждал вкусный обед. Его приготовили сотрудники Фонда «Пища жизни» из продуктов, предоставленных компаниями «Мистраль», X5 Retail Group и «Водовоз». Ну а все дети получили вкусные, здоровые яблочные и морковные снэки от «Белой дачи».

По традиции участники забега были застрахованы компанией «АльфаСтрахование», которая также предоставила три экипажа «Скорой помощи», следивших за здоровьем спортсменов на финише.

Победители и призеры получили сертификаты от ресторанов La Maree, билеты на детские квесты в парках «Большой секрет», сертификаты от UniCredit, шоколад Nestle, призы от компании «Спортмастер», сертификаты стоматологии «Комфорт-Дент».

Большое спасибо нашим официальным информационным партнерам: газете «Советский спорт», агентствам ИТАР-ТАСС и Р-Спорт, радио BEST FM.

Спасаем детей вместе!

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