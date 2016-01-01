3 тысячи участников вышли на старт забега 5275
3 тысячи участников вышли в воскресенье 2 октября на старт благотворительно
Солнце, выглянувшее из-за туч после дождливой недели, задало настроение всему мероприятию. Уже с 9 утра к месту старта начали подходить первые участники, для которых ведущие праздника – Татьяна Шилова и Тимур Соловьев – совместно со школой правильного бега I Love Running провели разминку.
Всего в этот день было дано 4 старта: для детей младше 6 лет – на 300 метров, для детей от 7 до 13 лет – на 1 км, а также две дистанции для взрослых – на 5275 м и на 10550 м.
«Все деньги, которые участники платят за регистрацию, идут на благотворительны
Лучшие результаты бегового дня выглядят так:
10550 м: Сергей Конякин (31:48), Александр Чебуркин (33:11), Алексей Соловьев (34:08)
5275 м: Вячеслав Соколов (15:51), Егор Ошкин (16:07), Алексей Быстров (16:08)
1000 м: Федор Назарчук (03:31), Николай Осадчук (03:32), Родион Константинов (03:41)
Также в этот день не остались в стороне и вышли на символический звёздный старт на 300 м актриса Татьяна Рыбинец, актриса Марина Куделинская, ведущая Татьяна Недзвецкая, актер Александр Суворов, актер Владимир Бутенко, финалистка конкурса «Голос» Марго Позоян, чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова, рэп-исполнитель N-John, фотомодель Диана Пегас, «Звёздные десантники»: боец и тренер Эльдар Кенкерли и Злата Чепурная, ведущий Егор Кандюрин, актер Иван Гришанов.
Нам очень приятно, что традиционно забег поддержали неравнодушные корпоративные партнеры – поклонники здорового образа жизни, среди которых: Grundfos, «Скинкеа», X5 Retail Group, МХЦ «Платинентал», Vi, IPT Group, ГК «АйТи», Danone, «АльфаСтраховани
Поздравляем команду X5 Retail Group, которая была признана «Самой креативной командой», а также команду UniCredit, как «Самую многочисленную» на пятом юбилейном забеге.
На финише спортсменов ждал вкусный обед. Его приготовили сотрудники Фонда «Пища жизни» из продуктов, предоставленных компаниями «Мистраль», X5 Retail Group и «Водовоз». Ну а все дети получили вкусные, здоровые яблочные и морковные снэки от «Белой дачи».
По традиции участники забега были застрахованы компанией «АльфаСтраховани
Победители и призеры получили сертификаты от ресторанов La Maree, билеты на детские квесты в парках «Большой секрет», сертификаты от UniCredit, шоколад Nestle, призы от компании «Спортмастер», сертификаты стоматологии «Комфорт-Дент».
Большое спасибо нашим официальным информационным партнерам: газете «Советский спорт», агентствам ИТАР-ТАСС и Р-Спорт, радио BEST FM.
Спасаем детей вместе!