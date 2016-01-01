3 тысячи участников вышли на старт забега 5275

3 тысячи участников вышли в воскресенье 2 октября на старт благотворительно го забега в пользу фондов «Линия жизни» и «Дорога вместе». Трасса пятого по счету забега 5275 пролегла по территории ВДНХ.

Солнце, выглянувшее из-за туч после дождливой недели, задало настроение всему мероприятию. Уже с 9 утра к месту старта начали подходить первые участники, для которых ведущие праздника – Татьяна Шилова и Тимур Соловьев – совместно со школой правильного бега I Love Running провели разминку.

Всего в этот день было дано 4 старта: для детей младше 6 лет – на 300 метров, для детей от 7 до 13 лет – на 1 км, а также две дистанции для взрослых – на 5275 м и на 10550 м.

«Все деньги, которые участники платят за регистрацию, идут на благотворительны е цели, в нашем случае – на операции детям. За пять лет нам удалось собрать достаточное количество денег, чтобы спасти жизни 14 детей, и в этот раз это будет как минимум плюс одна спасенная жизнь. Не обязательно лить слезы, чтобы кому-то помочь, можно улыбаться, радоваться и заниматься спортом, как это делают участники нашего забега», – прокомментировал а президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Лучшие результаты бегового дня выглядят так:

10550 м: Сергей Конякин (31:48), Александр Чебуркин (33:11), Алексей Соловьев (34:08)

5275 м: Вячеслав Соколов (15:51), Егор Ошкин (16:07), Алексей Быстров (16:08)

1000 м: Федор Назарчук (03:31), Николай Осадчук (03:32), Родион Константинов (03:41)

Также в этот день не остались в стороне и вышли на символический звёздный старт на 300 м актриса Татьяна Рыбинец, актриса Марина Куделинская, ведущая Татьяна Недзвецкая, актер Александр Суворов, актер Владимир Бутенко, финалистка конкурса «Голос» Марго Позоян, чемпионка мира по бодифитнесу Юлия Ушакова, рэп-исполнитель N-John, фотомодель Диана Пегас, «Звёздные десантники»: боец и тренер Эльдар Кенкерли и Злата Чепурная, ведущий Егор Кандюрин, актер Иван Гришанов.

Нам очень приятно, что традиционно забег поддержали неравнодушные корпоративные партнеры – поклонники здорового образа жизни, среди которых: Grundfos, «Скинкеа», X5 Retail Group, МХЦ «Платинентал», Vi, IPT Group, ГК «АйТи», Danone, «АльфаСтраховани е», Burger King, Intouch Insurance, «Прогресстех», TUI, La Maree, «Стройтрансгаз», Morgan Lewis, ДиаЛаб, ГК «Тарпан», Terrasoft, KFC, Clifford Chance, Cushman&Wakefiel d, Hyundai, Mitsubishi Electric (RUS) LLC, UniCredit, PepsiCo, АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Поздравляем команду X5 Retail Group, которая была признана «Самой креативной командой», а также команду UniCredit, как «Самую многочисленную» на пятом юбилейном забеге.

На финише спортсменов ждал вкусный обед. Его приготовили сотрудники Фонда «Пища жизни» из продуктов, предоставленных компаниями «Мистраль», X5 Retail Group и «Водовоз». Ну а все дети получили вкусные, здоровые яблочные и морковные снэки от «Белой дачи».

По традиции участники забега были застрахованы компанией «АльфаСтраховани е», которая также предоставила три экипажа «Скорой помощи», следивших за здоровьем спортсменов на финише.

Победители и призеры получили сертификаты от ресторанов La Maree, билеты на детские квесты в парках «Большой секрет», сертификаты от UniCredit, шоколад Nestle, призы от компании «Спортмастер», сертификаты стоматологии «Комфорт-Дент».

Большое спасибо нашим официальным информационным партнерам: газете «Советский спорт», агентствам ИТАР-ТАСС и Р-Спорт, радио BEST FM.

Спасаем детей вместе!