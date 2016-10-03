Пять инстаграмов фитнес-моделей. Красавицы, комсомолки и все – в бикини

Мы создали этот текст в погоне за трафиком и – для себя самих. Sovsport.ru отобрал пять лучших инстаграмов российских фитнес-моделей и спортсменок. На каждую из них можно никогда не налюбоваться.

Екатерина Усманова

Кто это: чемпионка России по фитнес-бикини, которую называют еще «главной попой в российском фитнесе». Самой Екатерине приписывают, в частности, выражение: «Попа – это рычаги власти».

Уроженка города Крымска, 28-летняя спортсменка начинала как пауэрлифтер: в ее активе, в числе прочего, победа в чемпионате мира по жиму лежа по версии одной из ассоциаций. Успешное выступление в категории фитнес-бикини подняло Усманову на новый уровень. Сегодня она появляется в рекламе, ведет онлайн-проект Fathunter, с помощью которого помогает худеть, консультирует, тренирует и – не забывает тренироваться сама.

За похождениями «главной попы» в инстаграме следят около миллиона подписчиков. И, поверьте, все эти люди собрались там не просто так.

Инстаграм: https://www.instagram.com/usmanovakate/

Фото опубликовано Екатерина Усманова (@usmanovakate) Июн 29 2016 в 1:28 PDT





Читать на Sovsport.ru – Важный вопрос. Если девушка идет в тренажерку, то она будет как культурист?

Диана Волкова

Кто это: победитель соревнований «Arnold Classic», которые считаются вторыми в мире по значимости после «Олимпии».

В интервью Диана рассказывала, что начала заниматься в зале, поддавшись на уговоры своего молодого человека – атлета Данилы Арсеньева. Он же позже стал ее мужем, и, собственно, замужество - это единственный минус в биографии чемпионки и красавицы. Вид этого молодого человека (и соревнующегося бодибилдера) способен отбить у многих желания познакомиться с Дианой лично.

Инстаграм: https://www.instagram.com/di_volkowa/

Фото опубликовано DIANA VOLKOVA (@di_volkowa) Авг 23 2016 в 10:43 PDT

Анастасия Янькова

Кто это: первая русская женщина-боец в Bellator (наряду с UFC главный промоушн в мире смешанных единоборств).

Вот как бывает, если ты – впечатлительная школьница. В 7 лет ты смотришь сериал «Зена – королева воинов». Сцены, где грудастая женщина в коже (Зена), раскидывает врагов, пробирает тебя до мурашек, и ты идешь в секцию каратэ, а затем на тайский бокс. Становишься чемпионкой России. Пробуешь свои силы в ММА. В 25 лет заключаешь контракт с Bellator и сходу одерживаешь две победы.

Анастасию Янькову неоднократно включали в топ-5 самых красивых спортсменок России. Ее инстаграм – подтверждение тому, что она попала в эти списки заслуженно. Пасторали социальной сети Насти, разбавляют ее фото после поединков в Bellator. В сентябре, одержав победу над американкой Ветой Артегой, россиянка опубликовала селфи, на котором видны ее подбитый глаз, распухшие от ударов губы и нос (позже нос будут вправлять хирургическим путем). Она сопроводила снимок комментарием: «Теперь лук в стиле «площадь трех вокзалов» будет со мной в ближайшие несколько дней. This is MMA, babe»

Инстаграм: https://www.instagram.com/anastasia_yankova/

Фото опубликовано anastasia_yankova (@anastasia_yankova) Сен 15 2016 в 11:05 PDT

Читать на Sovsport.ru – Денис Гусев: «После «Олимпии схожу один раз в Макдональдс и все…»

Яна Кащеева

Кто это: юрист из Санкт-Петербурга, который семь раз становился лучшим в России по фитнес-бикини и «взял» бронзу на Arnold Classic USA 2014.

В инстаграме Яны – все, что дорого глазу и сердцу мужчины: Яна в бикини на пляже, Яна в одной майке на подоконнике, Яна в коротком платье на фоне цветущих гвоздик. При этом в интервью журналу «Железный мир» девушка четко предупредила поклонников: «Человек, не освоивший хотя бы начальный курс правильного отношения к девушке, к женщине, не имеет шанса со мной пообщаться, или имеет первый и последний шанс…».

Посыл ясен. Гуглим начальные курсы правильного отношения к девушке.

Инстаграм: https://www.instagram.com/yanachertovka13/

Фото опубликовано Кащеева Яна / Yana Kashcheeva🏆 (@yanachertovka13) Авг 2 2016 в 1:26 PDT

Тина Канделаки

Кто это: леди-босс.

Инстаграм генерального продюсера «Матч ТВ» – это место, где фото красивой девушки соседствует с постером очередного боя Конора Макгрегора и эпизодами футбольных матчей. То есть, в нем есть «фулл хаус» - полный комплект.

40-летняя Тинатин Гивиевна выглядит так, что может дать фору 20-летним. А начало работы на «МАТЧ ТВ» привело к тому, что инстаграм Тинатин Гивиевны наполнился ее снимками в обтягивающих майках в окружении тренажеров и штанг.

Тут хотелось бы еще много искрометно шутить, но опасение разозлить могущественного конкурента (Матч ТВ) и оказаться им поглощенным, принуждает закончить. Смотрите и любуйтесь! При написании этого текста действовал запрет на слово «фитоняшки».

Инстаграм: https://www.instagram.com/tina_kandelaki/

Фото опубликовано Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Сен 14 2016 в 10:18 PDT



