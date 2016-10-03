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Федор Емельяненко: Очень важно, что Кубок России по ММА прошел в городе-герое

Федор Емельяненко
Федор ЕмельяненкоИсточник: Sovsport.ru

В Волгограде завершился Кубок России по ММА, в котором по итогам двухдневных боев первенствовали бойцы Южного Федерального Округа (ЮФО), завоевавшие три «золота», две серебряные и семь бронзовых наград.

Вторую строку в командном зачете заслуженно заняли спортсмены из Центрального федерального округа (ЦФО), третьими стали представители команды Москвы. Особенностью розыгрыша Кубка России стало то, что победители поспорят в декабре с чемпионами страны за Суперкубок России и войдут в резерв национальной сборной.

Президент Союза ММА России, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко отметил высокий уровень Кубка России 2016 года:  «Я очень рад, что Кубок России второй раз прошел в Волгограде. Волгоградская федерация ММА  качественно и слаженно подошла к организации соревнований.  Очень важно, что Кубок прошел в городе-герое. Мы воспитываем не только физические качества спортсменов, а также  стараемся духовно развивать молодежь, хотим,  чтобы они знали и уважали историю.  Спортсмены показали хороший уровень подготовки и провели достойные поединки.  Большое спасибо всем бойцам и тренерам, а также почётным гостям мероприятия. Мы благодарны организаторам. Спасибо и зрителям, поддержка которых была слышна. Боец порой не слышит тренера и угол, но слышит поддержку болельщиков».

Медали Кубка России по ММА 2016 в личном зачете распределились следующим образом:

Весовая категория до 61,2 кг: 1-е место Рамазан Амаев (ЦФО ЦСКА), 2-е Армен Гулян (ЦФО ЦСКА), 3-е Расим Адилов (ЦФО ЦСКА) и Фариджулла Курбанов (Москва)
до 65,8 кг: 1-е Рашид Курбанов (ЮФО), 2-е Абдулмуталип Гайирбегов (ЦФО ЦСКА), 3-е Руслан Джамалдинов (ЮФО) и Салих Назирбеков (ЮФО)
до 70,3 кг: 1-е Роман Богатов (ПФО), 2-е Артур Зайнуков (СКФО), 3-е Магомед Мамаев (ЮФО) и Али Абдулхаликов (ЦФО ЦСКА)
до 77,1 кг: 1-е Курамагомедов Рамазан (УРФО), 2-е Ахмедов Юнус (ЮФО), 3-е Газиев Шамиль (ЮФО) и Умалатов Магомед (ЮФО)
до 84 кг: 1-е Мурад Абдулбеков (ЮФО), 2-е Али Эскиев (Москва), 3-е Имам-Шапи Мухтаров (ЮФО) и Гамзатов Рамазан (ЦФО ЦСКА)
до 93 кг: 1-е Магомедхан Ярогиев (ЮФО), 2-е Курбан Омаров (ЮФО), 3-е Ислам Умалатов (ЮФО) и Иса Умаров (ЦФО ЦСКА)
свыше 93 кг: 1-е Георгий Сакаев (ЦФО ЦСКА), 2-е Сергей Шумаев (СФО), 3-е Хусейн Адамов (СКФО) и Муртуз Ибрагимов (СКФО).

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