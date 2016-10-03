«Он был, как под гипнозом». Что про судейство Сергея Иванова говорили в РФС

В понедельник в Доме футбола собрались члены судейско-инспект орского комитета. Но судейство Сергея Иванова в матче «Зенит» – «Спартак» на совещании не обсуждали. Зато говорили об этом в кулуарах. Корреспондент Sovsport.ru послушал, что именно.

- Кого ждем? – осведомился у корреспондента Sovsport.ru главный тренер сборной Станислав Черчесов.

- Валентина Иванова – про судейство матча «Зенит» – «Спартак» поговорить.

Черчесов вместо ответа удивленно посмотрел. Примерно так смотрели на судью Иванова игроки «Спартака», когда тот не стал удалять Кришито и назначил пенальти в ворота Реброва.

У Станислава Саламовича горячие дни – во вторник собирается сборная. Акинфеева заменит Беленов. Ранее пришлось делать другие перестановки в составе. Впереди игра с Коста-Рикой… Скоро тема судейства сойдет на нет. А пока в РФС собирались члены судейского комитета.

- Как вы? - спросил я Андрея Бутенко.

- Регулярно, - отрапортовал он.

Что именно регулярно – можно только догадываться. Но, надо думать, это означает, что все хорошо. В отличие от Сергея Иванова, которому за игру поставили неудовлетворител ьную оценку и теперь несколько матчей в РФПЛ ему придется пропустить.

Бутенко, правда, судейство в Питере комментировать не захотел. Не сказать, что Андрей Павлович отказывается от комментариев, как он выражается, регулярно. Но в этот раз – молчок.

Председатель судейско-инспект орского комитета Николай Левников приехал с Ивановым, но Николаем. Валентина Иванова, руководителя департамента судейства и инспектирования, как оказалось, на заседании нет и не будет. По словам Левникова, он приболел…

Правда, работу Сергея Иванова на заседании комитета рассматривать и не собирались – это было плановое собрание. Заместитель Валентина Иванова Станислав Сухина сообщил собравшимся, что судья получил неудовлетворител ьную оценку. На том обсуждение судейства Сергея Иванова и завершили.

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд, который пришел в Дом футбола на встречу с Никитой Симоняном, в отличие от членов комитета, был многословнее:

- Судейство Иванова – беспредел! Такого я давно не видел. У меня вообще складывалось впечатление, что судья был, как под гипнозом…

Валерий Леонидович смотрел трансляцию вместе с Евгением Ловчевым, а потому эмоции еще не остыли – все было, как в эфире «Часа футбола» или «Ловчев онлайн». Жаль, в Доме футбола не появился никто из питерских, которые возразили бы Рейнгольду. Это был бы искрометный поединок.

Зато в холле Дома футбола оказались воронежские.

- Валерий Леонидович, я имел честь играть с вами за «Труд» из Воронежа, - обратился к ветерану Рудольф Ходеев, который возглавляет межрегиональное футбольное объединение «Черноземье».

И дальше они вспоминали уже не про игру в Петербурге, а как бились за воронежский «Труд» в матче против «Авангарда» из Желтых Вод.

Ростовских на Таганке в этот день тоже не было. До арбитра Сергея Иванова удалось только дозвониться, но он ограничился лишь этим...



