Придворный шут, уйди, но останься! Как Тайсон Фьюри нас за нос водил

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO отсутствовал в мировом боксе чуть более двух часов.

Сегодня Тайсон разместил в твиттере сообщение, в котором, не изменяя своему излюбленному провокационно-экстравагантному стилю, объявил о завершении спортивной карьеры. Вдобавок британец назвал современный боксерский мир грязным и коррумпированным.

Boxing is the saddest thing I ever took part in, all a pile of shit, I'm the greatest, & I'm also retired, so go suck a dick, happy days.😀😀😀