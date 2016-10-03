Придворный шут, уйди, но останься! Как Тайсон Фьюри нас за нос водил

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO отсутствовал в мировом боксе чуть более двух часов.

Что случилось?

Сегодня Тайсон разместил в твиттере сообщение, в котором, не изменяя своему излюбленному провокационно-экстравагантному стилю, объявил о завершении спортивной карьеры. Вдобавок британец назвал современный боксерский мир грязным и коррумпированным.

Boxing is the saddest thing I ever took part in, all a pile of shit, I'm the greatest, & I'm also retired, so go suck a dick, happy days.😀😀😀 — TYSONMONTANA (@Tyson_Fury) 3 октября 2016 г.

На данный момент Фьюри провел на профессиональном ринге 25 боев, выиграв каждый из них (18 – досрочно). Среди этих поединков был только один титульный, но именно благодаря нему эксцентричный «цыган» войдет в историю, что бы с ним ни случилось впоследствии. 28 ноября 2015 года в Дюссельдорфе он сенсационно одолел Владимира Кличко единогласным решением судей и отобрал у знаменитого украинца три чемпионских пояса.

Почему Фьюри действительно может уйти?

Странности начались почти сразу после громкого успеха манчестерского исполина. Одержав убедительную победу над Кличко-младшим, Тайсон заявил о том, что он не испытывает никакого желания боксировать с Владимиром еще раз и вообще сомневается в том, что когда-либо снова выйдет на ринг.

Лучшему боксеру 2015 года по версии авторитетного журнала The Ring быстро дали понять, что контракт – есть контракт, а в нем черным по белому было написано о праве Кличко на реванш в случае поражения. Казалось, мысли об уходе из спорта покинули голову ветреного британца вместе с ощущением эйфории от нежданного успеха.

«Сегодня я начинаю обещающий стать очень тяжелым 8-недельный тренировочный лагерь. Это будет мой лучший бой, а затем я уйду в отставку. Это 100%. Причина, по которой я уйду после второго боя с Кличко заключается в том, что я хочу больше времени проводить со своей семьей и не хочу пропускать то время, когда мои дети растут». Тайсон Фьюри



Чемпион, снова отрастивший фирменное брюшко, остроумно поддел Кличко-младшего на пресс-конференции и отправился в тренировочный лагерь. Но вскоре Тайсон получил травму ноги, и бой пришлось перенести с июля на октябрь.

В конце прошлого месяца на Фьюри обрушились новые напасти. Его представитель сообщил о том, что боксер давно страдает от депрессии, а затем поступила информация о положительной допинг-пробе Тайсона на кокаин. Стоит отметить, что еще в июне газета Irish Mirror обвинила англичанина в приеме запрещенных препаратов. По данным издания, Фьюри сдал положительный тест еще весной 2015 года, но тогда дело удалось замять.

Сегодня остается лишь гадать, получит ли Владимир Кличко возможность взять реванш у Тайсона Фьюри



Возможно, Тайсон понял, что выйти из новой скандальной истории без репутационных и финансовых потерь ему не удастся, и решил в принципе не ставить себя в положение оправдывающейся стороны. Ну а судить о степени тяжести его психического расстройства и наркозависимости в данный момент сложно.

«И вы мне поверили?»

Быстро выяснилось, что болельщики и журналисты преждевременно поставили крест на карьере одного из самых харизматичных бойцов современности. В конце концов, один скандальный твит – это не официальное коммюнике или пресс-конференция. А Фьюри давно приучил боксерское сообщество к тому, что у него семь пятниц на неделе.

Доказательства не заставили себя долго ждать. Прошла всего пара часов, и чемпион дезавуировал свое заявление. Но вопрос о том, когда и с кем он проведет свой следующий поединок, по-прежнему висит в воздухе.

Soon as I get better I'll be defending what's mine the heavyweight thrown. pic.twitter.com/LaUjlg4dB2 — TYSONMONTANA (@Tyson_Fury) 3 октября 2016 г.

Отметим, что Тайсону всего 28 лет. В таком возрасте большинство современных тяжеловесов только подбирается к мировой элите. Но стоит спросить себя: если Фьюри изначально не привлекала возможность повторной встречи с Владимиром Кличко, которая влекла за собой многомиллионный гонорар, кто и что может вернуть его в спортзал и на ринг?

Уход Фьюри - катастрофа для тяжелого веса?

Что ожидает дивизион тяжеловесов, если Тайсон все же решит уйти? Чиновники Международной боксерской федерации (IBF) как в воду глядели, лишая британца чемпионского пояса еще в декабре прошлого года под смехотворным предлогом. Они посчитали, что британец не должен был исполнять контрактные обязательства перед Владимиром Кличко. Ему было предписано вне очереди сразиться с Вячеславом Глазковым (первым номером рейтинг-листа IBF).

В результате, через некоторое время эта организация получила нового чемпиона мира в лице другого англичанина – олимпийского чемпиона Лондона-2012 Энтони Джошуа. 26-летний уроженец Уотфорда со временем способен стать доминирующей силой в королевской весовой категории.

Но ситуация, когда один тяжеловес долгие годы не знает себе равных – определенно нехороша для зрителей. Десятилетнее правление Владимира Кличко само по себе наводило зеленую тоску. А то обстоятельство, что бои украинца оставляли желать много лучшего как с точки зрения интриги, так и зрелищности – только подливало масла в огонь.

Появление чудаковатого «цыгана» стряхнуло с категории вековую пыль. Его эскапады на пресс-конференциях в костюме Бэтмэна, специфический юмор и полное отсутствие политкорректности – все это сделало англичанина объектом пристального внимания.

Ну а то, что он действительно является чемпионом, а не только клоуном – было неопровержимо доказано в ноябрьском поединке с Кличко.

Возможный уход Тайсона приведет к новому перераспределению поясов, титулов и влияния в тяжелом весе, но крайне маловероятно, что в результате на авансцене окажется более яркая личность.

И все же Фьюри ходит по тонкому льду. Ему могут простить забавы с кокаином, отмену боев, изощренный «троллинг» фанатов и журналистов. Но все это актуально ровно до тех пор, пока от Тайсона банально не устанут. А этот критический для боксера момент может наступить куда скорее, чем ему кажется.



