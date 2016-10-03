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Пронес флаг – получи квартиру!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Пронес флаг – получи квартиру!
Источник: Reuters

Как Андрей Фомочкин передал нашим паралимпийцам российский флаг, который он пронес на церемонии открытия Паралимпиады в Рио, а взамен получил… квартиру в Москве.

«РИО ПОКИДАЛ В СПЕШНОМ ПОРЯДКЕ»

- Друзья, я еще раз хочу извиниться за то, что в течение суток после той церемонии не отвечал на звонки. Всего у меня было 820 вызовов! Но я не мог давать комментарии, поскольку мы не знали, как отреагирует Международный паралимпийский комитет на этот поступок. Меньше всего хотелось как-то усугубить ситуацию, - признался Андрей Фомочкин.

Утром 8 сентября он стал знаменитым. Не только в родной Белоруссии, но и в России. Да и в целом мире, наверное. По крайней мере, в той его части, которая хотя бы шапочно следила за Паралимпиадой в Рио. И была в курсе, что нашу сборную на нее не допустили. Тем не менее, российский флаг все же появился на церемонии открытия на стадионе «Маракана». Пронес его именно Фомочкин. В понедельник он же вручил этот флаг вице-президенту Паралимпийского комитета России Лидии Абрамовой.

- Это не было какой-то политической акцией. Так мы просто выразили поддержку вашей паралимпийской команде, несправедливо отстраненной от Игр, - еще раз подчеркнул председатель белорусского паралимпийского комитета Олег Шепель. – Мы приняли это решение совместно, причем до конца не было понятно, кто именно пойдет по стадиону с флагом. Все ведь ждали, что мы понесем российский триколор, нам заранее запретили это делать. И, конечно, были готовы тщательно проверять перед выходом из-под трибунных помещений. Так что мы нашли и приготовили сразу пять флагов – для подстраховки на всякий случай. Два из них взял Фомочкин. Один у него изъяли охранники, но второй удалось пронести. Так что когда наша делегация появилась на стадионе, пройдя всех секьюрити, Андрей смог его достать и развернуть.

Пройти целый круг, кстати, не удалось – флаг у сотрудника белорусского минспорта спешно изъяли. Вернули, конечно, но уже потом – после завершения церемонии.

- В тот момент ни о чем особо не думал, - вспоминает Фомочкин. – Просто знал, что это надо сделать. Надо таким образом выразить поддержку российским спортсменам, которых в нарушении всех прав, в первую очередь – простых человеческих, непонятно за что отстранили от Игр! И, если честно, было немного любопытно – во что все это выльется. Конечно, боялись, что наказать могут всю нашу сборную.

- Чувствовали себя, как на войне! – добавляет Шепель. – Никто толком не знал, как отреагирует на это МПК. Могли лишить аккредитации меня или шефа белорусской миссии в Рио. Могли снять с соревнований всю команду!

- Но в итоге наказали только меня, - продолжает Фомочкин. – Причем, Бразилию покидал в спешном порядке. Мне позвонили, спросили – успею ли я на самолет, который вылетает через пять часов? Успел! Быстро добрался до номера в отеле, сложил все вещи в один чемодан, и бегом – в аэропорт. Спустя сутки уже был в Минске. И ни о чем, в итоге, не жалею.

«Я – НЕ ГЕРОЙ»

Еще один повод не пожалеть о своем поступке Андрею предоставили уже в Москве. Изначально предполагался сюрприз, но как утаить в мешке шило? Карты приоткрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова, написавшая пост на личной страничке в «Фейсбуке» еще в воскресенье вечером.

- Неделю назад мне позвонил знакомый с просьбой выслушать его знакомого, у которого «ко мне есть дело», - поделилась Захарова. – Постановка вопроса для меня привычная. Но в этот раз российский народ поразил меня в самое сердце! «Мария, меня так восхитил поступок Андрея Фомочкина, что я хочу подарить ему квартиру. Помогите, пожалуйста». Признаюсь, не каждый день о таком просят! Всего рассказывать не буду. Скажу только, что квартира настоящая, в готовом доме – это я, естественно, лично проверила. А кто этот загадочный граф Монте-Кристо – узнаете в понедельник.

«Графом» оказался… бизнесмен Сергей Шмаков. Владелец крупной строительной компании, по совместительству – известный меценат и… автогонщик. Да-да, не просто любитель – обладатель Кубка мира-2006 по ралли-рейдам! В зале, где прошла встреча белорусской делегации и передача флага, он сидел в одном ряду с журналистами. Тихо, не привлекая к себе внимания. Но первым попросил микрофон, когда подошла очередь задавать вопросы.

- Я сам проливал литры пота, и знаю, что такое спорт. Знаю и то, как иногда к нам относятся заграницей. Нас ведь тоже не любили – и технические комитеты нас «гнобили», и судьи косо смотрели, - признался Шмаков. – Но это не мешало нам выигрывать. Что касается вашего поступка, Андрей, то он восхитил меня до глубины души! И я просто хотел как-то выразить свою благодарность. А поскольку сам – строитель, то и выбор подарка был очевиден.

Фомочкин, конечно, знал, что будет нечто подобное. Но поставьте себя на место человека, которому дарят квартиру в элитном жилом комплексе. Тяжело будет скрыть радость? На мгновение показалось, что голос Андрея задрожал. Но только на мгновение.

Кстати, изначально предполагалось, что его наградят и Орденом дружбы, но в итоге от этой идеи решено было отказаться.

- Нужно было сделать так, чтобы на нас косо не смотрели, - рассказала вице-президент ПКР Рима Баталова. – Все-таки, с точки зрения зарубежных экспертов Фомочкин поступил неправильно, а мы его за это награждаем… Такие острые углы в нынешних реалиях лучше обходить. Зато нашелся человек, который предложил другое красивое решение, как отблагодарить Андрея.

- Это очень приятно, спасибо! – взял слово Фомочкин. – Правда, я пока не знаю, смогу ли принять такой подарок, ведь я нахожусь на госслужбе. Думаю, эти вопросы еще предстоит как-то решать.

Чиновникам Белоруссии, кстати, законодательно запрещено принимать любые подарки, кроме сувенирной атрибутики и то – в рамках официальных мероприятий.

- Но замечу – я не считаю свой поступок геройским, - добавил Андрей. – Герои – это Егоров и Кантария, водрузившие знамя победы на Рейхстаг в 1945 году. А я просто сделал то, что должен был сделать.

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