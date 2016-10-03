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Kefir: «Спартак» призовые у меня забирать не будет

Виталий Фомин
Виталий Фомин
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Kefir: «Спартак» призовые у меня забирать не будет
На прошлой неделе стало известно, что футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с популярным игроком в «FIFA» Kefir'ом. Мы поговорили с Сергеем и выяснили самые интересные подробности соглашения.

«На турнирах буду выступать в экипировке «Спартака»

- Как давно велись переговоры и кто из известных персон клуба в них участвовал?
- В середине августа на меня вышли люди из пресс-службы «Спартака» и сказали, что вице-президент Наиль Измайлов был заинтересован моей кандидатурой. Во время переговоров также участвовал коммерческий директор Атаманенко.

- В чем конкретно заключается сотрудничество?
- Участие в турнирах, участие в мероприятиях клуба, организация различных турниров по FIFA, приглашение аудитории на стадион «Открытие Арена» или в магазин продукции «Спартака». Также создание видеороликов с футболистами и различная подобная «движуха».

- На турнирах по FIFA ты будешь в экипировке «Спартака» теперь выступать?
- Да, на турнирах буду выступать в экипировке «Спартака». Но только за «Спартак» в самой FIFA играть не буду и это всем понятно. Когда есть «Реал» и «Барселона», зачем себе строить сложную жизнь? Но, повторюсь, в экипировке «Спартака» буду выступать везде.

- А на твоем личном канале тоже в форме «Спартака» теперь будешь?
- Нет, все в меру, то есть мне не запрещено надевать другие футболки. Все зависит от меня. У меня нет такой обязанности перед клубом в этом отношении. На канале у меня точно будет появляться «Спартак» в том или ином виде. Например, будут мне давать футболистов и с ними буду делать контент, то есть то, чего ждут подписчики моего канала в первую очередь.

- А с кем из футболистов хочешь поработать?
- Абсолютно с любым. Я даже не про FIFA. Мне больше интересно футбольное видео, чем FIFA. Но пока все на уровне разговоров. Детали будем обсуждать чуть позже. Сейчас мне предстоит поездка в Питер, где я буду поддерживать родную команду против «Зенита», а по возвращению начну заниматься всем этим делом.

- А вот призовые, если будешь побеждать на турнирах, кто будет забирать по контракту?
- Этого нет в контракте. Клуб призовые у меня забирать не будет.


«ЦСКА» и «Зенит» так «бомбануть» уже не смогут»

- На официальном канале «Спартака» в ютубе твое появление можно ждать?
- Да, скорее всего. Я сначала буду снимать видео на своем канале и потом буду приглашать аудиторию посмотреть второй ролик с участием футболистов на другом канале. С меня рейтинги, с меня просмотры, может быть больше людей будет смотреть в интернете футбольный клуб «Спартак». В этом тоже состоит моя задача.

- А свой твич Спартак планирует открыть?
- Нет, я думаю Twich уж точно нет.

- Из тех игроков в FIFA, которые уже подписаны европейскими клубами, кто твой главный соперник?
- Честно не знаю, я за этим не следил. Я пару-тройку имен знаю самых сильных игроков, так как с ними играл лично, но никто с ними не подписал контракт. А все остальные «фиферы» неизвестны для меня.

- Планируется ли какой-нибудь турнир только между «фиферами», которые на контракте у футбольных клубов?
- Будет один турнир официальный от EA Sports, где представители клубов будут сражаться между собой. Я уже отправил запрос в «Спартак» и в российский отдел EA Sports и попросил, чтобы этот вопрос урегулировали как можно быстрее, а то можно пролететь мимо.

- А для ЦСКА и «Зенита» есть еще варианты для подписания виртуальных футболистов в России?
- Ну, чтобы «бомбануть» нет. Когда такой крупный клуб, как «Спартак», подписывает «фифера» это разносится в разы сильнее по всем СМИ и социальным сетям. Я видел комментарии на различных сайтах, где кто-то меня начинают критиковать, но на мою защиту сразу становятся люди и говорят: «Вы его не знаете, на самом деле парень нормальный, свой человек, спартаковский болельщик, успокойтесь». Некоторые хвалят «Спартак» за то, что у них менеджмент в этом году работает на европейском уровне. А что будет у «ЦСКА» и «Зенита» не знаю. В моем случае это золотая середина, то есть у меня есть результат за спиной и аудитория, ни у одного человека из мира FIFA нет такого, поэтому у «Зенита» и ЦСКА «бума» не получится.

- Может быть они подпишут легионера?
- Этих легионеров никто в России не знает. Потому что 95 процентов профессиональных киберфутболистов не медийные, они не занимаются своим именем, не продвигают его и в этом их ошибка.

- Для тебя будут принципиальными матчи с фиферами «Зенита» и ЦСКА?
- Нет. Мне не принципиально, если будет какой-нибудь выставочный матч против «ЦСКА» и «Зенита». Если будет турнир среди всех клубов РФПЛ, то это другое дело. Я буду готовиться к нему серьезнее. 

«Хочется выиграть что-то за рубежом»

- Вот какая главная цель Сергея Никифорова в «Спартаке»?
- Во первых, для меня это интересный опыт, потому что такого никогда не было ни у кого. Во-вторых, я в этом году решил поработать над своим именем и хочу дальше подниматься. Я набрал свою аудиторию и результаты на турнирах имеются , но я хочу немножко большего. В этом моя задача, и «Спартак» мне в этом поможет. На таких же условия, какие мне предложили в «Спартаке», я бы не в «ЦСКА», не в «Зенит», не в «Локомотив» не пошел, вообще никуда. Для меня это просто красивая история, и я очень рад, что она состоялась.

- То есть «Спартак» вам будет платить немного?
- Абсолютно точно. Я не получаю от этого много денег. У меня же контракт не построен на зарплате, а зависит от количества мероприятий. То есть у меня будут какие-то единичные выплаты.

- А цель выиграть какой-нибудь крупный турнир за время сотрудничества со «Спартаком» есть?
Если честно, то хочется выиграть что-то за рубежом, не в России. Есть пара турниров, где не надо проходить отборы, то есть ты просто берешь и приезжаешь. Если мне команда оплатит поездку, то поучаствую. Если бы я выиграл хоть раз за рубежом, то это было бы круто, потому что я участвовал в 5-6 турнирах и нигде не выигрывал, где-то останавливался в четвертьфинале, где-то в полуфинале или вообще не выходил из группы. У меня цель на этот год хоть что-то одно серьезное выиграть, надеюсь, что это получится.

Кто такой Kefir и зачем он нужен «Спартаку»

 

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