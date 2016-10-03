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Харитонов против парня из Калифорнии. С кем подерется русский Десантник в США

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Джеви Аяла
Джеви Аяла

Известный 36-летний российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов (23 победы, 5 поражений) по прозвищу Десантник проведет дебютный поединок в американской организации Bellator 4 ноября. Шоу состоится в Анкасвилле (США), а соперником нашего тяжеловеса станет парень из Калифорнии Джеви Аяла (9 побед, 5 поражений).

Сергей Харитонов в поединке против Андрея Орловского. 

КАРЬЕРА

Аяла дебютировал в смешанных единоборствах 21 января 2011 года. Его соперником стал Гари Лафрочи, и уже на 41-й секунде поединка Джеви праздновал первую победу в ММА.

Еще пару лет Аяла проводил бои в малоизвестных промоушенах и выступал не совсем удачно. До подписания контракта с Bellator, Джеви одержал пять побед и потерпел три поражения - результат не самый выдающийся. Однако, он каким-то образом обратил на себя внимание скаутов Bellator. Дебютировал американец во второй по значимости лиге мира боем против Тиаго Сантоса и одержал яркую победу нокаутом в первом раунде. Следующие два поединка в организации Аяла провел сверхудачно: нокаутировал Эрика Приндла и заставил сдаться Рафаэля Батлера. Видимо на этом белая полоса в карьере Джеви закончилась. Последовали два поражения от не самых сильных тяжеловесов Алекса Хадлстона (сабмишен) и Карла Семанутафа (технический нокаут). В своем крайнем поединке Аяла в первом раунде нокаутировал Роя Боутона.

РЕЙТИНГ

Джеви Аяла занимает 82-е место в мировом рейтинге тяжеловесов (Харитонов находится на 30-й строчке). Максимально американцу удавалось забраться в рейтинге на 31-ю позицию. Это было в 2014 году. Затем неизменно шел спад.

РЕКОРД, РОСТ, ВЕС

Аяла одержал девять побед (4 - нокаутом, 4 - сабмишеном, 1 - решением судей) и потерпел пять поражений (3 - нокаутом, 1 - сабмишеном, 1 - решением судей).

Рост Аялы составляет 185 см, Харитонова - 193.

Вес Аялы - 120 кг, Харитонова - 118.

Голосование: Как завершится бой Сергей Харитонов - Джеви Аяла?

Один из коронных ударов Аялы - удар коленом.

Сын Аялы берет пример с папы. «Будущий чемпион», - говорит Джеви.

Future champion, don't let the cute face fool you fighting is in his blood

Фото опубликовано Javier Ayala (@eyecandyayala)

В инстаграме американца не так много фотографий с тренировок. Видимо боец больше времени проводит с семьей.

#Blessed

Фото опубликовано Javier Ayala (@eyecandyayala)

My beautiful little family #blessed

Фото опубликовано Javier Ayala (@eyecandyayala)

#blessed #thatsmyboy #family

Фото опубликовано Javier Ayala (@eyecandyayala)

У Джеви Аялы 730 подписчиков в инстаграме, в то время, как у последнего соперника Федора Емельяненко, Фабио Мальдонадо, 61800 подписчиков

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