Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»

«Советский спорт» рассказывает, как складываются дела в нынешнем сезоне у одного из лидеров чемпионата Испании.

Каталонский клуб минувшим летом провел довольно серьезную трансферную компанию, усилив практически все линии. Например, в команду был куплен чемпион Европы Андре Гомеш, за которым охотились все ведущие клубы, в том числе и «Реал». Также вернулся воспитанник сине-гранатовых Денис Суарес, один из лучших игроков в составе «Вильярреала» по итогам прошлого сезона. Наконец, в «Барселоне» теперь есть замена для Жорди Альбы: Люка Динь из «ПСЖ», который неплохо выступал за «Рому» на правах аренды, попробует навязать борьбу испанцу за место в основе.



Пока эти ребята не являются звездами мирового футбола, однако, шансы на то, чтобы обрести престижный статус, безусловно, есть. Судя по всему, не один из вышеперечисленных футболистов (кроме Альбы) не рассматривается тренерским штабом, как игрок основного состава. Речь идет лишь о том, как бы «разгрузить» основу перед решающими матчами. С одной стороны, этому есть объяснение, ведь зачем рисковать своими лидерами, когда большинство встреч в чемпионате и Кубке Испании можно проводить на 70% вторым составом. С другой – может стоит хоть немного уважать своего соперника?

2 сентября «Барселона» на выезде встречалась с «Сельтой». Той самой, которую тренировал Луис Энрике до прихода в каталонский клуб. Той самой, которая обыграла сине-гранатовых в прошлом сезоне (4:1). Хозяева поля, что не удивительно, выложились на все сто процентов и старались как можно внимательнее играть против Луиса Суареса и Неймара. В какой-то степени, защитникам «Сельты» удалось нейтрализовать двух монстров атаки, но сохранить свои ворота «сухими» – нет.

Зато нападающие галисийского клуба воспользовались ошибками Марк-Андре Тер Штегена, который твердо верит в волшебство своих ног. Игрок сборной Германии в простейшей ситуации не сумел отдать точную передачу. Футболисты «Сельты» моментально перехватили мяч и забили гол. Вот так просто можно забить «Барселоне», не прикладывая особых усилий. Но на этом немец не остановился. Видимо, приступ самоуверенности сыграл с ним злую шутку. На 77-й минуте Тер Штеген угодил мячом в голову игроку «Сельты», после чего тот отскочил в сетку ворот.

Shock 4-3 defeat for Barcelona at the weekend, not helped by this comedy keeping from Ter Stegen #FCBpic.twitter.com/0HgMOhg7Hv