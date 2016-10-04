Осенняя хандра или что происходит с «Барселоной»

Жерар Пике и Арда Туран Источник: Reuters

«Советский спорт» рассказывает, как складываются дела в нынешнем сезоне у одного из лидеров чемпионата Испании.

Приступ самоуверенности

Каталонский клуб минувшим летом провел довольно серьезную трансферную компанию, усилив практически все линии. Например, в команду был куплен чемпион Европы Андре Гомеш, за которым охотились все ведущие клубы, в том числе и «Реал». Также вернулся воспитанник сине-гранатовых Денис Суарес, один из лучших игроков в составе «Вильярреала» по итогам прошлого сезона. Наконец, в «Барселоне» теперь есть замена для Жорди Альбы: Люка Динь из «ПСЖ», который неплохо выступал за «Рому» на правах аренды, попробует навязать борьбу испанцу за место в основе.



Пока эти ребята не являются звездами мирового футбола, однако, шансы на то, чтобы обрести престижный статус, безусловно, есть. Судя по всему, не один из вышеперечисленных футболистов (кроме Альбы) не рассматривается тренерским штабом, как игрок основного состава. Речь идет лишь о том, как бы «разгрузить» основу перед решающими матчами. С одной стороны, этому есть объяснение, ведь зачем рисковать своими лидерами, когда большинство встреч в чемпионате и Кубке Испании можно проводить на 70% вторым составом. С другой – может стоит хоть немного уважать своего соперника?

2 сентября «Барселона» на выезде встречалась с «Сельтой». Той самой, которую тренировал Луис Энрике до прихода в каталонский клуб. Той самой, которая обыграла сине-гранатовых в прошлом сезоне (4:1). Хозяева поля, что не удивительно, выложились на все сто процентов и старались как можно внимательнее играть против Луиса Суареса и Неймара. В какой-то степени, защитникам «Сельты» удалось нейтрализовать двух монстров атаки, но сохранить свои ворота «сухими» – нет.

«Манеру игры менять не собираюсь»

Зато нападающие галисийского клуба воспользовались ошибками Марк-Андре Тер Штегена, который твердо верит в волшебство своих ног. Игрок сборной Германии в простейшей ситуации не сумел отдать точную передачу. Футболисты «Сельты» моментально перехватили мяч и забили гол. Вот так просто можно забить «Барселоне», не прикладывая особых усилий. Но на этом немец не остановился. Видимо, приступ самоуверенности сыграл с ним злую шутку. На 77-й минуте Тер Штеген угодил мячом в голову игроку «Сельты», после чего тот отскочил в сетку ворот.

Shock 4-3 defeat for Barcelona at the weekend, not helped by this comedy keeping from Ter Stegen #FCBpic.twitter.com/0HgMOhg7Hv — Net World Sports (@NetWorldSports) 3 октября 2016 г.

Интересно, что после игры голкипер оценил свои действия так:

«Это моя ошибка, приношу извинения. Если бы я ее не совершил, мы могли бы выиграть. Но, несмотря на это, не собираюсь менять манеру своей игры, ведь это случилось только один раз. Хотя, конечно, мой промах очевиден».

Один раз? А как же гол от Алессандро Флоренци в матче с «Ромой»?

Vandaag precies 1 jaar geleden: de ZIEKE goal van Alessandro Florenzi tegen Barcelona! pic.twitter.com/Sv1VygXiNQ — Supergoals (@Superdoelpunten) 16 сентября 2016 г.

Зачем клуб продал Клаудио Браво? Просто потому что ему 33 года? Или все дело в том, что Тер Штеген не мог выиграть у него конкуренцию и через СМИ оказывал давление на тренерский штаб «Барселоны»? Все это уже осталось в прошлом, однако, Браво обещал, что когда-нибудь расскажет всю правду.

Вопрос второй: зачем клуб отпустил Дани Алвеса, приобрел Алейша Видаля год назад, а в итоге поставил на позицию правого защитника Серхио Роберто, который является игроком центра поля? Оригинальное решение Энрике. Дело не в том, что клуб дает возможность проявить себя воспитаннику, а в том, что минувшим летом команда не купила правого защитника. Видалю, судя по всему, Энрике не доверяет, Алвес требовал контракт на улучшенных условиях, поэтому и ушел, а Дуглас Перейра (еще один правый защитник) отправился в хихонский «Спортинг» на правах аренды.

Нет, не могут без Месси

Лидер «Барселоны» получил травму в матче 5-го тура национального первенства с мадридским «Атлетико». Игрок был вынужден досрочно покинуть поле, а позже у него выявили травму паха. Все это, на первый взгляд, обычные вещи, однако, позже наставник сборной Аргентины Эдгардо Бауса обвинил тренерский штаб «Барселоны» в том, что клуб не бережет лучшего футболиста мира:

«Мы получили письмо от «Барселоны», в котором они просят нас заботиться о Месси, однако, сами занимаются этим недостаточно. Странно, что его заставляли играть с травмой.

В заявлении клуба говорится, что из-за надрыва приводящей мышцы Месси пропустит три недели, но, чтобы залечить подобную травму этого мало. Мы еще не общались с Лионелем, но, тренерский штаб хочет знать, насколько все серьезно».

Очевидно, между представителями сборной Аргентины и «Барселоной» назревает скандал. Как это лишиться лидера перед матчами квалификации ЧМ-2018? К тому же, сколько ушло сил на то, чтобы убедить Лионеля вернуться, ведь даже сам президент страны Маурисио Макри звонил ему и просил обдумать свое решение.

Лионель Месси Источник: Reuters

Сейчас в «Барселоне» на правой позиции играет Пако Алькасер, купленный этим летом у «Валенсии» за приличные деньги (30 млн евро). Ему 23 года и он испанец, который не попал в состав своей национальной команды на Евро-2016, что вызвало скандал. В минувшем сезоне этот футболист был одним из лидеров команды, неоспоримым игроком стартового состава, который забил 15 голов. Пока еще рано говорить, удачным ли был этот трансфер или нет, ведь Алькасер еще толком не адаптировался, а самое главное то, что правый фланг нападения – не его позиция, поскольку он самый настоящий центрфорвард.

Пако Алькасер Источник: Reuters

Как известно, это место принадлежит Суаресу, которого никто не станет сажать на лавку. Придется испанцу учиться играть на другой позиции, а в «Барселоне» нет футболиста, который действительно чувствует себя уверенно на правом фланге. Им был Алексис Санчес, который сейчас феерит в лондонском «Арсенале». После его ухода клуб так и не приобрел игрока на эту позицию. Попробовали Алейша Видаля из «Севильи», но позже Энрике сместил его на правый фланг обороны, а в этом сезоне и вовсе – на лавку.

Без Месси у клуба разваливается вся система игры, и дело тут не в том, что он – лучший игрок в «Барселоне». Вся проблема заключается в отсутствии правого нападающего. Тренерскому штабу приходится ставить того, кто не играл на этой позиции.

В последних трех матчах (с «Боруссией» М в Лиге чемпионов и «Сельтой» в Примере) каталонский клуб забил 5 голов, 3 из которых на счету защитника Жерара Пике. Когда б мы наблюдали подобный сценарий? Это в очередной раз говорит о проблемах с атакой. Команде приходится отыгрываться и разу уж это не получается Суаресу и Неймару, в бой идет Пике, который неплохо справляется с функциями центрального нападающего.

Херард Пике и Луис Суарес Источник: Reuters

Когда клуб сумеет преодолеть переход от лета к осени, ведь уже не за горами решающие матчи, и первый из них состоится 19 октября с «Манчестер Сити».

Да, это групповой этап Лиги чемпионов, который «Барселона» (кто бы сомневался) преодолеет без всяких проблем, но простит ли английский клуб те ошибки, которые были совершены в матче с «Боруссей», «Сельтой» или «Алавесом», который нанес сине-гранатовым первое поражение в этом сезоне, при чем на «Камп Ноу».



